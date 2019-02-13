Павел Ковалёв, известный британской публике как Паша, покинул популярнейшее танцевальное шоу Би-би-си Strictly Come Dancing (его российская версия - "Танцы со звёздами") после восьми лет успешного участия.

Танцор из Комсомольска-на-Амуре поблагодарил всех поклонников в "Твиттере".

"Спасибо невероятным партнёршам, профессионалам и всем, кто вдохнул жизнь в Strictly", - написал Ковалев.

Официальный аккаунт Strictly Come Dancing в "Твиттере" в свою очередь поблагодарил танцора за удивительные выступления и трудолюбие.

"Паша невероятно одарённый и преданный делу танцор, которого мы все в Strictly очень любим и которого любят зрители. Его нам будет очень не хватать".

Опечалены уходом Ковалева из шоу и его бывшие напарницы.

Телеведущая Кэролайн Флэк назвала его настоящим джентльменом и поблагодарила за то, что танцор подарил жизненный опыт, который дает ей повод для гордости.

Учиться танцевать Павел начал с восьми лет.

Затем он встретил свою партнёршу Аню Гарнис и в возрасте 21 года переехал в США. Там он прославился участием в третьем сезоне шоу So You Think You Can Dance, а затем перебрался в Лондон.

Ковалёв присоединился к участникам Strictly Come Dancing в 2011 году и финишировал в восьмом сезоне шоу вторым в паре с актрисой Челси Хили.

С тех пор он не пропустил ни одного сезона по 2018 год включительно.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Паша танцевал последний сезон шоу с участницей Pussycat Dolls Эшли Робертс

Агентство Olivia Bell, представляющее интересы Павла Ковалева, сообщило Русской службе Би-би-си, что сейчас танцор не даёт интервью и комментариев.