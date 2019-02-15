Как в Америке зарабатывают на всем русском. Сериал Би-би-си
Обострение отношений между Россией и США повысило интерес ко всему русскому у американцев и открыло неожиданные возможности для бизнеса. Пока одни предприниматели страдают от санкций, другие зарабатывают. О них - в сериале Би-би-си "Бизнес на русском в Америке".
Можно ли успешно продавать "русское" американцам? Как изменился образ россиян в голливудских фильмах? Почему россиянки по-прежнему едут рожать в Штаты? И кто положит конец "новой холодной войне"? Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко побывал в Вашингтоне, Мэриленде, Лос-Анджелесе и Майами, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Паспорт в подарок: как русский бизнес зарабатывает на родах в США
Выходцы из России построили целую бизнес-империю на сопровождении родов в Майами. Сколько стоят роды в США "под ключ"? Почему американский паспорт получить проще, чем российский? Как беременные россиянки получают визы в США несмотря на огромные очереди и отказы?
Поговорили об этом, а также о том, кто и как зарабатывает на "родильном туризме".
"Бэд гайз": как Голливуд заработал на "новой холодной войне" России с США
Зачем русские актеры ходят в ЦРУ? Почему сотрудники ГРУ в сериалах убедительнее, чем в жизни? "Родина", "Американцы", "Государственный секретарь" и не только - спрос на русских актеров бьет рекорды, а для Голливуда кризис в отношениях России и США оказался выгодным.
Узнали у актеров и продюсера, как новая холодная война изменила восприятие русских в американском кино, и кто от этого выиграл.
"Русский поцелуй" для США: как в политику вмешалось вино
На Западе теперь знают не только о русской водке, но и о вине. В 2014 году, когда Вашингтон ввел первые санкции против Москвы, в Мэриленде начали производить вино "Русский поцелуй". Как оно вышло на алкогольный рынок в США? Откуда возле американской столицы "русский" виноград?
Спросили у предприимчивого винодела Дейва Коллинза, как он заработал на "новой холодной войне".
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