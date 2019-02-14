СМИ России: под санкции США могут попасть нефтяные проекты

В обзоре российских газет 14 февраля:

"Коммерсант": под ударом газопроводы и проекты в Иране и Венесуэле

"Драконовские" санкции против России, которые вновь собираются принять США, комментирует "Коммерсант". Газета напоминает, что проект, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Робертом Менендесом, не прошел в прошлом году.

Документ ужесточили и снова внесли в сенат. Как пишет "Коммерсант", предлагается запретить американским инвесторам вкладывать средства в новые выпуски российских долговых облигаций, а также ввести санкции против тех российских банков, которые "способствуют вмешательству в выборы в зарубежных государствах".

Также предлагается запретить американским инвесторам вкладывать средства в проекты по добыче нефти в России и наложить санкции на все зарубежные энергетические проекты с участием российских госкомпаний. Издание уточняет, что в таком случае под ударом окажутся газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Отличие от предыдущего законопроекта в том, что теперь предлагается наложить санкции на проекты по производству сжиженного газа с участием российских компаний за пределами России. "Коммерсант" пишет, что сейчас таких проектов нет, но теоретически подобные планы были у "Газпрома" в Иране, а у "Роснефти" - в Венесуэле, странах, которые уже находятся под санкциями США.

"Ведомости": на оппозиционерах протестируют новый закон

Первое дело о вовлечении несовершеннолетнего в несанкционированную публичную акцию заведено в Калининграде, сообщают "Ведомости". Протокол по ч. 1.1 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) составлен в отношении 18-летнего Ивана Лузина, который провел несанкционированный пикет с участием двух несовершеннолетних. Суд должен был пройти в среду, но по просьбе защиты перенесен на 25 февраля.

Издание уточняет, что молодой человек, так же как и две несовершеннолетние девушки, является волонтером штаба Алексея Навального, и власти таким образом хотят протестировать действие нового закона.

Поправки в КоАП, установившие для граждан наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции - от штрафа в 30-50 тыс. руб. до ареста на 15 суток - были приняты в декабре. Проект был инициирован депутатами Госдумы после того, как на акции Алексея Навального стало выходить много подростков, напоминает издание.

8 января новая статья вступила в силу, и у властей появилась возможность прощупать почву на предмет того, как суды будут ее применять, отмечает Алексей Глухов, руководитель юридической службы "Апология протеста", адвокат которой защищает Лузина: "Составление протокола - скорее всего, энтузиазм местных силовиков. Задержание одного совершеннолетнего и двух несовершеннолетних, видимо, подходящая ситуация".

Соратник Навального Леонид Волков сказал, что они помогают в защите своих волонтеров: "Это будет важный прецедент. Будем смотреть, как "доказывают", что несовершеннолетних "вовлекали" в акцию. Видимо, власти тоже смотрят, как будет идти суд. Регион же, скорее всего, выбран случайно".

Идут упорные, последовательные попытки напугать молодых людей, лишить их интереса к публичной активности и запретить ее под страхом отсидки, слома карьеры или жизни, говорит член Совета по правам человека Николай Сванидзе: "Видимо, это общая директива, идущая сверху. Власти боятся, поскольку люди старших возрастов меньше склонны к активности, они более уговариваемы, смотрят телевизор и поддаются пропаганде".

По мнению Сванидзе, молодежь настроена менее лояльно к власти, потому что не работают социальные лифты, молодые не видят интересных перспектив, а это заставляет их думать о своем будущем и о том, что происходит в стране. Заводя первое дело в регионе, власти, видимо, думали, что оно вызовет меньший резонанс, полагает Сванидзе: "Кроме того, в регионах бегут впереди паровоза. И то, что в Москве считается не совсем приличным, поскольку сразу становится достоянием гласности, в регионах вроде можно сделать тихо. А региональные власти хотят отличиться перед федеральным центром", - заключает он.

"Ведомости", РБК: за что "кошмарят" аграриев?

Проверка крупных сельскохозяйственных компаний со стороны ФСБ и налоговых органов вызвала большой резонанс. "Ведомости" сообщают, что обыски и выемка документов прошли в 13 регионах, проверки прошли в некоторых региональных офисах "Черкизово" и в "Русагро", сообщили их представители.

Выявлено пять наиболее крупных площадок недобросовестных поставщиков, деятельность которых приводит к недопоступлениям налогов, сообщил представитель Федеральной налоговой службы (ФНС). Попавшие под прицел агрокомпании создавали фиктивные структуры, которые покупали товар без НДС (сельхозпроизводители его не платят), потом продавали уже с НДС и ставили налог к вычету, рассказал человек, знающий это от федерального чиновника.

О схемах получения необоснованных вычетов НДС при продаже сельскохозяйственной продукции налоговики заговорили с 2017 года, тогда же для пресечения схем аграрные компании подписали хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции: участники рынка должны перейти на прямые поставки и отказаться от контрактов с компаниями, обладающими признаками "проблемных".

Схемы, когда компания покупает товар у недобросовестного контрагента, а тот предъявляет НДС к вычету, встречаются во всех секторах, рассказал "Ведомостям" партнер Taxology Алексей Артюх, особенно они распространены в строительстве, перевозках, IT-секторе. Внимание к агрохолдингам сейчас может быть связано с тем, что борьба с уходом от НДС при поставках на экспорт началась раньше, чем при поставках на переработку, считает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

Кроме того, аграрным компаниям сложнее было начать работать по новым правилам - они не могли, как экспортеры, заморозить работу, перестроиться и возобновить деятельность уже по принципам хартии. Агрокомпаниям каждый день необходимо делать закупки, возможно, из-за этого они были дольше вовлечены в эти схемы - и "совершенно не обязательно" по своей вине, полагает Рылько. Экспортеры и переработчики покупали продукцию, с которой кто-то незаконно получил налоговый вычет, но не знали об этом, подчеркивает он.

Схемы уклонения от уплаты налогов, о которых идет речь, просты и известны, они связаны с так называемым фальшивым НДС, пояснил РБК директор "Совэкона" Андрей Сизов. "Создается фирма-однодневка, появляется входящий НДС. Вы потом предъявляете НДС к возмещению, государство вам его возмещает, будь вы экспортер или разработчик. Фирма-однодневка, которая его "нарисовала" (купила у колхозника по 100 руб., а продала по 110 руб.), исчезла, а с тех 10 руб. НДС государству не заплатила. Схема была довольно распространена многие годы, в прошлом году ее побороли благодаря активнейшей борьбе налоговой с ней. Зачем опять массово начинать всех пугать и кошмарить - мне непонятно", - сказал Сизов.

Проверки крупных агропромышленных холдингов - скорее "понуждение к миру" предприятий, которые не смогли перестроить свою деятельность, сказал РБК гендиректор платформы Smartseeds Кирилл Подольский. По мнению эксперта, многие компании решили, что они "неприкасаемы", и налоговая не сможет принудить их вести себя добросовестно в плане налогов. "Но ФНС показала, что претензии могут предъявить кому угодно - "Русагро", "Черкизово" и всем крупным игрокам. Они декларировали сотрудничество с ФНС, но не захотели это делать", - говорит эксперт.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си