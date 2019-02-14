Пресса Британии: "Северный поток-2" Европе не нужен

В обзоре британской прессы:

"Москва потеряла свою душу"

Москва превратилась в блестящий город, который потерял свою душу, пишет колумнист Times Дженис Тернер, рассказывая о своих впечатлениях от поездки в российскую столицу.

"Когда я приезжала в Москву в последний раз, там было мало иностранцев. Но это было в 1988 году, когда мы привозили мыло и жевательную резинку, чтобы менять их на эмалированный значок с Лениным", - пишет автор.

Теперь же она путешествовала British Airways, а не "Аэрофлотом", самолет был практически пуст, а для крупного европейского аэропорта "Шереметьево" был на удивление тихим, отмечает Тернер.

"За четыре дня я слышала в основном русскую речь", - пишет Дженис Тернер. И это в месте, которое находится в трех часах лета от Лондона. Возможно, любители поездок за границу на выходные не хотят связываться с хитроумной системой получения российской визы (назовите ваш банк, опишите все поездки за последние 10 лет и расскажите, не воевали ли вы где-нибудь в рядах вооруженного ополчения), или они просто не хотят в Москву, размышляет Тернер.

Из тягостного потрепанного города российская столица, по мнению автора Times, превратилась в тягостный блестящий город. Раньше люди ходили с авоськами в надежде наткнуться на очередь за дефицитной едой, теперь на каждой улице есть магазины с недоступными брендами Chanel, Tiffany, Gucci. Раньше бабушки торговали за столиками у дверей гостиницы, теперь на входах во все торговые центры нужно проходить через металлоискатели.

Сначала восхищаешься тем, как россияне умеют эффективно убирать снег с улиц, а потом узнаешь, что для этого используются реагенты, вызывающие химические ожоги на лапах собак, пишет Дженис Тернер. Красная площадь лишилась своей простой советской импозантности, превратившись в лавку безвкусицы, полагает автор Times.

Британского танцора Большого театра задержали в Москве

О задержании британского балетного танцора Большого театра Оскара Фрейма рассказывает Daily Telegraph.

По информации издания, 21-летний артист был затем отпущен под подписку о невыезде. Представитель Большого театра подтвердил задержание Фрейма, но отказался давать комментарии.

Однако источник Daily Telegraph в правоохранительных органах рассказал изданию, что Фрейма задержали с 0,91 г кокаина и отпустили с условием, что он не уедет из Москвы. Дело в отношении восходящей звезды может сильно ударить по имиджу Большого театра.

Полиция не ответила на запрос газеты о комментарии, и пока неясно, были ли ему предъявлены обвинения, однако по российским законам наличие более полграмма наркотического вещества может караться тюремным сроком до трех лет.

По информации телеканала Рен ТВ, который цитирует газета, в понедельник танцора на улице остановила полиция для проверки на наличие наркотиков, после чего он якобы сознался, что у него есть кокаин. Пока неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности, и что говорит сам Фрейм, пишет издание.

Накануне городской суд сообщил, что не располагает информацией о каких-либо слушаниях в Москве с участием Фрейма. Британское посольство в Москве сообщило, что на этой неделе предоставило консульскую помощь гражданину Британии, но не стало называть его имя, сообщает газета.

Предполагаемое задержание Фрейма всколыхнуло балетное сообщество Москвы. "Это шокирует… Я не думал, что подобное может случиться. Ни с одним из танцоров [Большого], - рассказал Daily Telegraph премьер Большого театра Денис Родькин. - Артист должен быть лицом [театра]. В некоторой степени мы публичные люди, поэтому нам необходимо соответствовать стандартам организации, в которой мы работаем".

Родькин сказал, что Фрейм - трудолюбивый исполнитель, который любит балет, пишет издание.

"Северный поток-2" - провал энергетической политики Евросоюза

ЕС согласился ужесточить правила, касающиеся газопроводов, что может привести к реструктуризации проекта "Северный поток-2". Вашингтон неоднократно высказывал свои опасения относительно газопровода, а Европарламент два месяца назад осудил проект. В тексте резолюции его назвали политическим и представляющим угрозу для европейской безопасности. Будь у Европы надежная и последовательная энергетическая политика, она бы нашла способ его заблокировать, пишет Financial Times.

Согласно недавним изменениям в законодательстве, трубопроводы, берущие начало за пределами ЕС, подпадают под те же правила, что и находящиеся в ЕС. По меньшей мере 10% пропускной способности необходимо предоставлять третьим сторонам по приемлемым тарифам. Поставщик не может напрямую быть владельцем инфраструктуры.

Это значит, что "Газпрому" как государственной газовой монополии, возможно, придется передать права собственности на "Северный поток-2". Так как в строительстве газопровода участвуют пять европейских партнеров - немецкие Uniper и Wintershall, французская Engie, британско-нидерландская Shell и австрийская OMV - вероятно, особых трудностей с этим не возникнет, отмечает издание.

За выполнением правил будет следить Германия, хотя и под контролем Еврокомиссии. Но даже в реструктурированном виде коммерческой обоснованности у "Северного потока-2" нет, пишет Financial Times. На прошлой неделе Москва заявила, что не будет наращивать поставки газа в Европу. Существующий газопровод, проходящий по территории Украины, функционирует замечательно, отмечает газета. По сути, новая труба в сочетании с построенным семь лет назад "Северным потоком" позволит "Газпрому" обойтись без Украины, лишив Киев, а также другие транзитные страны, например, Польшу, миллиардов долларов доходов, получаемых с транзита, пишет FT.

В то же время Германия станет центром распределения российского газа в Европе. На эту роль претендовала Украина. Вероятно, стоимость потребления газа для немецких компаний снизится, однако в прошлом году берлинский исследовательский центр DIW пришел к выводу, что для обеспечения Германии и Европы природным газом "Северный поток-2" не нужен, что необходимость его строительства обосновывалась устаревшими предположениями о спросе, и что это неприбыльный инвестиционный проект, сообщает FT.

Некоторые сторонники проекта указывают на 1970-80 годы, когда возведение новой транзитной сети, ныне проходящей по территории Украины, было направлено на укрепление взаимозависимости в области энергетики и послужило росту доверия между Западом и Советским Союзом. Но в наши дни ситуация другая. Поставки из России в Европу хорошо налажены. И новая ветка дает Москве возможность настраивать европейские страны друг против друга, считает издание.

В Брюсселе и Берлине надеются, что изменение правил, связанных с трубопроводами, позволит обезопасить европейские компании, участвующие в возведении "Северного потока-2", от американских санкций. Вашингтону и правда не следует прибегать к подобным мерам, пишет газета. И дело не в новых правилах, а в том, что режим американских санкций, введенный в 2014 году как согласованный с ЕС комплекс тщательно выверенных мер, стал непоследовательным и чрезмерно жестким. Есть основания полагать, что, жалуясь на "Северный поток-2", США в первую очередь руководствуются желанием продавать в Европу сжиженный природный газ, а не опасениями об энергетической безопасности континента, отмечает издание.

Не США, а Европа должна руководить своей энергетической политикой. И от этого еще прискорбнее то, что ЕС не выступает единым сильным фронтом. Украина, а также Польша и другие государства в восточной части ЕС, будут справедливо считать, что их интересы были принесены в жертву интересам Парижа и Берлина, резюмирует FT.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com