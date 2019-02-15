Правообладатель иллюстрации FBI Image caption В ФБР надеются, что рисунки Литтла помогут идентифицировать жертв преступника

Федеральное бюро расследований США опубликовало рисунки заключенного - 78-летнего Сэмюэля Литтла, отбывающего пожизненный срок за убийства. Эти рисунки - портреты жертв самого Сэмюэля Литтла.

Литтл был осужден на пожизненное заключение за три убийства, однако он утверждает, что в общей сложности убил 90 человек за 35 лет.

В ФБР надеются, что нарисованные Литтлом портреты помогут в идентификации жертв его преступлений.

Литтл совершал убийства в период с 1970 по 2005 год. Первое убийство датируется 1970-м или 1971-м годом. Тогда Литтл убил белую женщину во Флориде.

По данным следователей, как правило, его жертвами становились социально незащищенные женщины из маргинализированных слоев населения: проститутки, наркозависимые.

Тела жертв Литтла в некоторых случаях не были идентифицированы, а дела об их убийствах не были расследованы.

Судя по признательным показаниям заключенного, если его вина подтвердится, Литтл может оказаться самым страшным серийным убийцей в истории США, говорят в ФБР.

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption "Белая женщина, убитая в 1984 году. Встретил жертву в городе Колумбус, штат Огайо. Избавился от тела где-то в Северном Кентукки"

Будучи неплохим боксером, Литтл обычно нокаутировал своих жертв, а затем душил. Поэтому зачастую на телах его жертв не было видимых признаков насильственной смерти.

"У них не было ножевых или огнестрельных ранений, поэтому многие из этих смертей не рассматривались как убийства, а связывались с передозировкой наркотиками, квалифицировались как несчастные случаи или как смерть, наступившая по естественным причинам", - говорится в докладе ФБР, который был составлен в ноябре прошлого года.

Сейчас следователи надеются, что рисунки Литтла помогут им идентифицировать его жертв и поставить семьи убитых в известность о произошедшем.

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption "Белая женщина 20-25 лет, убитая в 1972 году. Вероятно, жертва из Массачусетса"

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption "Чернокожая женщина, 26 лет, убита между 1976-1979 годами. Встретил жертву в городе Сент-Луис, штат Миссури. Вероятно, жертву звали Джо"

"Самый страшный убийца за всю историю США"

Хотя Литтл был признан виновным в трех убийствах, в ФБР считают, что он совершил гораздо большее число тяжких преступлений.

Литтла впервые задержали в 2012 году в приюте для бездомных в штате Кентукки и экстрадировали в Калифорнию. Тогда его заподозрили в преступлении, связанном с наркотиками.

Когда он находился под стражей в Лос-Анджелесе, ему сделали анализ ДНК. Полученные результаты показали, что он может быть связан с тремя нерасследованными убийствами, произошедшими в Калифорнии в период с 1987 по 1989 год. Все эти преступления были совершены на территории округа Лос-Анджелес.

В суде Литтл утверждал, что невиновен, но суд все же признал его вину и приговорил к трем пожизненным заключениям без права на помилование.

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption "Чернокожая женщина в возрасте 28-29 лет, убита в 1984 году. Познакомился с жертвой в Мемфисе, штат Теннесси"

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption "Чернокожая женщина в возрасте 25-28 лет, убита в 1976 - 1979 годах или в 1993-м; Хьюстон, Техас"

Три жертвы, за убийство которых он отбывает наказание, были избиты, а затем задушены. Их тела нашли в разных местах - на свалке, в гараже и на улице.

Как выяснилось, Литтл уже и ранее был судим в разных штатах США за ряд преступлений - от вооруженного ограбления до насилия.

Дело Литтла было передано в отдел ФБР, занимающийся предупреждением насильственных преступлений (ViCAP).

ViCAP изучает и анализирует дела серийных преступников, совершающих особо тяжкие преступления.

В задачи ViCAP входило составить детальное досье на Литтла. В итоге сотрудники отдела пришли к выводу, что три убийства в Лос-Анджелесе, за которые осужден Литтл, были очень похожи на ряд нераскрытых убийств, совершенных в основном в 1970-х гг. в других штатах.

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption "Чернокожая женщина 35-45 лет, убитая в 1977 году. Встретил жертву в городе Галфпорт, Миссисипи. Жертва, вероятно, из города Паскагула, штат Миссисипи. Вероятно, жертва работала на судостроительной верфи компании Ingalls Shipbuilding"

Правообладатель иллюстрации FBI Image caption "Чернокожая женщина, убитая в период с 1976 по 1977 год. Избавился от тела где-то за пределами города Уичито-Фолс"

Криминалист Кристина Палаццоло говорит, что вскоре следователи ФБР наткнулись на нераскрытое дело об убийстве в Одессе (штат Техас). Обстоятельства преступления очень напоминали почерк Литтла. Позже следователям удалось установить, что в то время, когда было совершено убийство, Литтл как раз находился в Техасе.

Весной прошлого года следователи допросили Литтла, надеясь получить больше информации. Зная о том, что он не хочет оставаться все время в одной тюрьме, они уговорили его пойти на сделку: если он заговорит, его переведут в другую тюрьму.

Давая показания следователям, он рассказывал обо всех убийствах, совершенных в каждом городе. "Джексон, Миссисипи - одно; Цинциннати, Огайо - одно; Финикс, Аризона - три; Лас-Вегас, Невада - одно", - цитируют показания Литтла следователи. 34 убийства из 90, в которых признался осужденный, следователи ФБР смогли подтвердить.

Из показаний Литтла следует, что он детально помнит и своих жертв, и сами убийства - где он находился, на какой машине ездил. При этом на даты у него оказалась не такая хорошая память - Литтл путается даже в годах, что сильно затрудняет идентификацию жертв и проверку фактов.

Сотрудники ФБР продолжают допрашивать Литтла и собирать нарисованные им портреты его жертв.