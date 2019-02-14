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Вы решили найти себе жену или мужа - человека своей мечты, с которым в идеале вы бы хотели остаться до конца своих дней. Как лучше взяться за дело?

Давайте задумаемся, как люди это обычно делают, подчиняясь нормам, принятым в обществе: всё дело в любви; нужно следовать своим инстинктам; от судьбы не уйти.

Что было бы, если бы мы вели себя так же при поиске работы или даже управляя собственной компанией?

Представьте себе, что вы заявляете инвесторам, что никаких исследований рынка у вас не ведется, бизнес-плана тоже нет, и вообще вы полагаетесь исключительно на удачу. Вряд ли такое поведение внушило бы к вам доверие, не так ли?

При этом, вне всяких сомнений, выбор супруги или супруга - самое важное решение, которое мы принимаем в жизни.

Правообладатель иллюстрации Ed Conard Image caption Эд Конард разработал метод поэтапного отбора кандидаток на роль супруги

Это человек, которого вы будете видеть ежедневно всю оставшуюся жизнь. Если у вас будут дети, почти наверняка вы заведете их с этим человеком, и они унаследуют ваши черты и черты вашего партнера. У вас будут общее ложе, общий дом, общий бюджет, общий отпуск, общее практически всё.

Так, может быть, стоит попробовать подойти к этому делу более рационально?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эд Конард считает, что к поискам спутника жизни надо подходить сугубо рационально

Статистика свидетельствует, что многие из нас ищут партнера неправильно: в Британии 42% браков заканчиваются разводом. В США эта цифра еще выше - половина браков распадается (в России, по данным статистики, на каждые 100 браков приходится порядка 60 разводов - Би-би-си).

Вот почему американец Эд Конард решил "оптимизировать" процесс поиска невесты, когда надумал жениться 20 лет назад.

Эд Конард называет себя типичным капиталистом. Он заработал миллионы, создав венчурную инвестиционную компанию Bain Capital совместно с бывшим кандидатом на пост президента Миттом Ромни.

Сейчас он работает комментатором по вопросам экономики, кроме того он автор нашумевшей книги с броским названием "Непредвиденные последствия: почему всё, что вам рассказывали об экономике, неверно".

Вот как он описывает поэтапный процесс отбора кандидаток на роль своей будущей жены, который он разработал в свое время.

Этап первый: "калибровка"

Правообладатель иллюстрации Patrick McMullan/ Getty Images Image caption Доказательство действенности метода? Читайте дальше

Всё начинается с так называемой калибровки возможных претендентов. Это означает, что вам нужно познакомиться с максимальным числом подходящих кандидатур.

Для этого Эд советует прибегать к различным методам оповещения, раскидывая свои сети максимально широко, но на этом этапе необходимо забыть о вожделении и даже о любви: по его словам, эволюция стремится нас обмануть с целью заставить произвести потомство.

Речь идет пока что не о свиданиях, а просто об оповещении и привлечении возможно большего числа тех, с кем в принципе возможен успех. Вероятно, их будет не так много, не больше пяти-десяти человек.

Как только у вас сформируется группа подающих надежды кандидатов, следует переходить к следующему этапу. Нужно начать встречаться примерно с третью из этого списка, выбирая их по случайному принципу.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, согласно предложенной схеме, никто из отобранных на этом этапе не станет вашим спутником жизни, поэтому вам надо набраться выдержки и холодности, каким бы привлекательным ни выглядел потенциальный партнер.

Человек, показавшийся вам наиболее подходящим на этом этапе, становится для вас своеобразным эталоном, который позволяет вам откалибровать ваши предпочтения и задать стандарт для следующей стадии процесса.

Этап второй: оценка

За этим следует этап оценки. По словам Конарда, именно на нем вы реально выбираете будущего спутника жизни.

Но даже и на этом этапе вам предстоит хладнокровно отбраковывать тех кандидатов, с которым не удается преодолевать возникающие проблемы относительно легко.

"Надо быть безжалостным, - утверждает Конард. - Если вы не вполне уверены в том, что брак с этим человеком станет счастливым, вам надо немедленно прекращать с ним встречаться".

А вот и золотое правило Конарда: "Когда вы находите кого-то, кто лучше самого лучшего кандидата, отобранного в процессе калибровки, вы останавливаете свой выбор на нем. Если же такого человека найти не удается, следует выбирать того или ту, кто возглавляет список".

Если тщательно следовать этому правилу, утверждает Конард, успех гарантирован, и статистика указывает на то, что именно так вы делается наилучший выбор.

Чем больше общих интересов, тем счастливее брак

Подход Конарда к выбору жены - широко известный метод принятия важных потребительских решений, например, при покупке недвижимости, говорит экономист и нобелевский лауреат Элвин Рот. Однако, подчеркивает он, выбор супруги не совсем тождественен покупке дома или квартиры: брак - это рынок, на котором не существует цен.

Правообладатель иллюстрации Stanford Univresity Image caption Не стоит зацикливаться на калибровке и оценке, считает профессор Элвин Рот

Элвин Рот из Стэнфордского университета получил Нобелевскую премию за свои работы по изучению спроса и предложения на ресурсы, которые не имеют ценового выражения - например, в области образования и здравоохранения.

Он согласен с тем, что очень важно сформировать список возможных кандидатов - не стоит жениться на первой женщине, которая вам понравилась, замечает он.

Следует также покончить с неоправданными и нереалистичными ожиданиями. "В брачном агентстве обычно начинают работу с клиентом с того, что объясняют ему, что сам он далеко не безупречен".

Но при этом не стоит преувеличивать значение калибровки и оценки. Выбор партнера - это обоюдный процесс: только если вы относитесь к браку всерьез, потенциальные партнеры будут воспринимать вас серьезно.

"Очень много зависит от того, есть ли у вас общая история, а это начинается с первой встречи, - говорит профессор Рот. - Поэтому культивация такой истории повышает качество будущих отношений".

Если использовать экономический язык, вам предстоит нарабатывать определенный капитал в таких отношениях.

А как же любовь?

Это вопрос, которые неизбежно зададут многие читатели.

"То, что вы описываете, звучит расчетливо и холодно, совершенно неромантично, - говорит Никола Корник, писательница, автор множества романов о любви, а также председатель Ассоциации романтических писателей.

Правообладатель иллюстрации Harper Collins Image caption "Даже когда говорят о любви с первого взгляда, на деле у нее есть вполне рациональные критерии", - считает романистка Никола Корник

Неудивительно, что она сама большая поклонница любви и романтики в отношениях.

"Если вам легче решить эту задачу, разбирая с карандашом в руке список возможных кандидатов, отлично, - смеется она. - Но я бы предостерегла от утраты элемента спонтанности".

Она считает, что представление о том, что влюбленность - это форма нерационального поведения, просто неверно.

"Если разобраться, что скрывается за любовью с первого взгляда, то очень быстро обнаруживаются вполне рациональные соображения и критерии, - говорит она. - Обычно у таких людей есть общие интересы, общие ценности, схожее чувство юмора".

Но хватит рассуждений. Чем же кончились поиски Конарда?

Был ли у этой истории хэппи-энд?

Так удалось ли Эду Конарду найти себе идеальную пару?

В конце концов он предложил руку и сердце женщине по имени Джилл Дэвис - но сделал ли он это по любви или по расчету?

Правообладатель иллюстрации Ed Conard Image caption Джилл вспоминает, что больше прислушивалась к зову сердца

Он признается, что его систематический подход к подбору жены был, вероятно, уникальным, но при этом утверждает, что её очаровали его серьезный нестрой и обдуманность действий.

Но она сама влюбилась в Эда с первой же встречи. "Я просто прислушалась к внутреннему голосу, - говорит Джилл. - Я решила, что передо мной - незаурядный человек, ведь никого похожего на него я до того не встречала".

И вот какой интересный момент: Джилл стояла во главе списка Эда, составленного в соответствии с его жесткими критериями, и следовательно, по объективным параметрам, именно она и была женщиной его мечты.

Я спрашиваю ее - а как же романтика? "Для него в этом и была романтика, - отвечает она. - Только в несколько иной версии".

Джилл и Эд женаты уже 18 лет и счастливы в браке, так что, возможно, их отношения служат подтверждением того, что рассудок и сердце не всегда противоречат друг другу.

И об этом стоит задуматься в День святого Валентина.