Image caption Город Дженджаром теперь известен всей стране из-за мусора

Малайзия превратилась в одного из крупнейших в мире импортеров пластикового мусора. Но один из провинциальных городов совсем не рад горе отходов весом в 17 тысяч тонн.

Все началось летом прошлого года. Каждую ночь Дэниэл Тай закрывал двери и закупоривал окна, но это не помогало. Вскоре его квартира заполнялась едким запахом горящей резины. Он начинал кашлять, его легкие не справлялись.

В последующие несколько месяцев это повторялось. И только потом Дэниэл Тай узнал, что источником отвратительного запаха были незаконные мусорные заводы, которые сжигали пластиковый мусор.

"Я стал плохо себя чувствовать и непрерывно кашлять"

В то время Дэниэл Тай еще не знал, что в 2017 году Китай решил запретить ввоз пластиковых отходов из других стран. В том году Китай принял 7 млн тонн пластикового мусора, и многие защитники окружающей среды посчитали решение властей своей крупной победой.

Но никто не задал тогда вопрос, куда денется эта гора мусора, большая часть которой ввозилась из США, Британии и Японии. Оказалось, что она перемещается в Малайзию.

Если точнее - в город Дженджаром неподалеку от крупнейшего порта страны Кланг, куда приходят суда с мусором на борту.

Только с января по июль 2018 года в Малайзию поступило около 754 тысяч тонн пластикового мусора.

Image caption Дэниэл Тай не скрывает гнева по поводу вреда, который наносит дым от горящего мусора

Всего объем рынка утилизации бытовых отходов в Малайзии оценивается 735 млн долларов.

По данным местного совета, в этом районе одна за другой начали возникать нелегальные заводы по сжиганию пластикового мусора. В районе Куала-Лангат было открыто уже 33 таких завода. Некоторые появились поблизости от плантаций масличных пальм, другие ближе к городу.

Но местные жители узнали об их существовании спустя несколько месяцев после того, как многие из них стали болеть и жаловаться на дым и запах.

"Запах стал особенно сильным где-то в августе, - рассказывает Дэниэл Тай. - Я стал плохо себя чувствовать и непрерывно кашлять. Я страшно рассердился, когда узнал, что все это было из-за мусорных заводов".

Обычно пластиковый мусор перерабатывается в пеллеты, которые затем используются как сырье для производство других пластических материалов.

Однако это можно сделать не со всеми видами пластиковых отходов, и поэтому законно существующие предприятия по утилизации бытовых отходов посылают такие неперерабатываемые отходы в специальные центры, за что им приходится платить.

А многие нелегальные мусорные заводы просто сжигают такие отходы, реже - закапывают их в землю.

"Я не могла спать и превратилась в живой труп"

Image caption Завалы из пластика постепенно расползаются

Местная жительница Нгу Кви Хонг говорит, что дым от горящего мусора вызвал у нее такой приступ кашля, что она стала выплевывать кровь.

"Я не могла спать ночью из-за этого запаха и превратилась в живой труп от усталости, - жалуется она. - И только потом я узнала, что мой дом со всех сторон окружен такими мусоросжигательными заводами".

Белле Тан, которая узнала, что всего в километре от ее дома есть такой завод, говорит, что больше всего от этого страдает ее 11-летний сын.

Image caption По всему телу сына Белле Тан видна крупная сыпь

"У него по всему телу высыпала крупная сыпь, кожа стала шелушиться, а от прикосновения отпадать. Я боялась за него, но что я могла поделать? В воздухе непрерывно висела гарь", - рассказывает Белле Тан.

Неясно, связаны ли эти симптомы с загрязнением воздуха, но, по словам одного из экспертов, дым от горящего пластика может воздействовать на органы дыхания.

"Главное, что надо знать об этом дыме, это то, что в нем полно канцерогенов", - говорит профессор Национального университета Сингапура Тонг Йен Ва.

Но многие в городе остаются полностью в неведении относительно возможного воздействия на людей дыма от мусорных заводов.

"Многие местные жители просто заняты выживанием, - рассказывает Дэниэл Тай. - Они просто жалуются на запах и занимаются своими делами, не подозревая, что дым их медленно убивает".

"К этому запаху можно привыкнуть, - говорит один из горожан. - Может быть, он даже полезен".

Куда девать гору мусора

Image caption 4 тысячи тонн мусора лежат на этом участке

Власти Малайзии к настоящему времени закрыли 33 нелегальных завода по переработке мусора в районе Дженджарома, и пока что дым исчез.

Для города, в котором живет всего 33 тысячи человек, это серьезная проблема. Большая часть этого мусора конфискована государством, но на одной свалке, открытой для всех, скопилось до 4 тысяч тонн пластиковых отходов. Это целая гора мусора, возвышающаяся над окрестностями.

Если обойти эту гору вокруг, то станет понятно, что значительная часть мусора имеет иностранное происхождение - в основном из Японии и Британии.

"Мы пытаемся выяснить, кто является хозяином этой земли", - говорит министр жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии Зурайда Камаруддин.

Штат Селангор, в котором расположен город Дженджаром, пытался продать этот участок на торгах, но не смог. "Покупателей не нашлось, потому что эта земля сильно отравлена", - рассказывает министр энергетики Малайзии Йо Би Йин.

По ее словам, есть несколько вариантов решения проблемы. Наиболее приемлемый - отправка мусора на цементный завод, который мог бы сжечь пластиковые доходы в своих печах. Но такое решение дорого обошлось бы властям.

"По нашим оценкам, только вывоз отходов на завод обошелся бы в 2,5 млн малайских ринггит [примерно 613 тысяч долларов США], - говорит министр энергетики. - Но мы понимаем, что так или иначе от этой горы мусора придется избавляться".

Не хватает контроля

Image caption По мусору видно, что он привезел из развитых стран мира

Дженджаром - это только один город в Малайзии. Проблема незаконной переработки пластиковых отходов есть и в других местах.

"Многие из владельцев нелегальных заводов арендуют землю у местных жителей и строят на них примитивные печи", - говорит советник правительства штата Селангор Нг Сце Хан.

"Когда мы задерживаем таких людей, они просто скрываются и открывают такое же дело в другом районе Малайзии", - жалуется он.

Один из землевладельцев рассказал, что отдал в аренду принадлежавший ему участок земли за 50 тысяч ринггит в месяц (около 12 260 долларов) китайскому предпринимателю. По его словам, он не знает, что происходит на его земле - его интересует только получение аренды. Речь идет о значительной сумме, ведь средний месячный доход малазийской семьи составил в 2016 году 5228 малайских ринггит.

По словам советника, ему уже звонили коллеги из штатов Джохор и Негери-Сембилан - подобные нелегальные установки по сжиганию мусора появились и там. Он считает, что проблему нелегальной утилизации пластиковых отходов не решить без полного запрета на пластические материалы во всем мире. Но рассчитывать на это трудно.

Министр жилищного строительства Малайзии рассказывает, что правительство первоначально собиралось запретить переработку пластикового мусора в стране, но отказалось от этого шага, ведь на ней можно неплохо заработать. По ее словам, вместо этого вводятся более строгие правила для импортеров пластиковых отходов. Им теперь приходится проходить строгие проверки для получения разрешения на импорт.

"Если будет налажен таможенный контроль, то нам удастся сократить объем ввоза такого мусора", - говорит министр.

"Грязный" и "чистый" мусор

Image caption На заброшенной фабрике по переработке отходов в Куала-Лангат

Система переработки пластиковых отходов далека от совершенства.

Этот вид бытовых отходов имеет в системе международной кодификации индекс HS3915. Но он не отражает качества отходов - они могут быть относительно чистыми или загрязненными другими веществами. Это можно определить только при ручной сортировке отходов.

В докладе Программы ООН по окружающей среде за 2017 год говорится, что очень часто смешанный пластиковый мусор выдается за "чистый".

Необходимо введение эффективной системы стандартизации, которая отражала бы качество пластиковых отходов, считает Йо Би Йин. Иначе другие города в Малайзии рискуют оказаться в положении Дженджарома.