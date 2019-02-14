Цифра дня: виски из Шотландии завоевывает Америку

В прошлом году экспорт шотландского виски в США впервые превысил 1 млрд фунтов, следует из свежих данных о внешней торговле Великобритании.

Ни одна другая страна в мире не покупает столько виски у шотландцев. А всего они продают за границу 1,3 млрд бутылок в год почти на 5 млрд фунтов. Примерно столько же зарабатывает Италия на экспорте вина, а Украина - на продажах зерна.

А вот у самих американцев год не задался: дела было шли в гору, но Дональд Трамп затеял торговые войны, и в ответ Китай, Европа, Мексика, Канада и Турция повысили пошлины на импорт бурбона и виски из США.

Поэтому очередного рекордного года не получилось. До середины лета экспорт рос на 28%, а к осени из-за новых тарифов сократился на 8%, сетует отраслевая организация в последнем отчете. Годовая выручка в итоге осталась примерно на прежнем уровне - около 1,22 млрд долларов (0,95 млрд фунтов).

То есть, американцы потратили на покупку виски у шотландцев больше, чем заработали на продажах за границу бурбона и виски собственного производства.