Когда наступает старость. Отношение к возрасту в России и мире в пяти картинках
За последние полвека средняя продолжительность человеческой жизни на планете увеличилась на треть и превысила 72 года. Большинство собирается дожить до старости, но в разных странах мира люди радикально расходятся во взглядах на то, когда она наступит, какой будет и как к ней готовиться.
Испанцы считают стариками 74-летних, а для россиян рубеж - 61 год, показал опрос авторитетной социологической службы Ipsos, проведенный среди 20 тысяч жителей трех десятков стран.
- "Веселее, но короче". Сколько живут люди в России и от чего умирают
- Девять признаков того, что вы начинаете стареть. С точки зрения науки
- Если старость - это просто болезнь, то ее можно вылечить?
Абсолютное большинство латиноамериканцев и две трети россиян, например, считают, что молодежь не уважает старшее поколение. С ними решительно не согласны опрошенные в Саудовской Аравии и Японии.
В каком возрасте наступает старость?
Старость в радость
Опрошенные выделили четыре главных преимущества золотого возраста: можно не работать (26%), и тут же появится больше времени на то, чтобы общаться с семьей и друзьями (36%), предаваться на досуге любимому делу (32%) и путешествовать (26%).
Однако есть и недостатки: денег не хватает на жизнь (30%), здоровье уже не то (26%), память подводит (24%) - так описывают ужасы преклонного возраста еще не достигшие его участники опроса.
В результате лишь каждый третий с воодушевлением ждет старости. Остальные не видят поводов для оптимизма.
Золотая осень или унылая пора?
Почему? Возможно, ответ кроется в том, с чем у людей ассоциируется преклонный возраст.
И тут примерно треть опрошенных сошлись на трех определениях: мудрость, немощность и одиночество. Только четверть полагает, что старикам везде у нас почёт.
Богатство и счастье в этом рейтинге серьезно уступают грусти и бедности.
Старики - какие они?
Если старость не радость, возможно, стоит к ней заранее подготовиться.
"Всегда готовы!" - дружно говорят латиноамериканцы с китайцами. "Это невозможно", - опускает руки каждый второй опрошенный в России, Чехии и Южной Корее.
Можно ли подготовиться к старости?
Остается надеяться на детей и внуков. Такого мнения придерживаются в основном люди в обществах с традиционным укладом жизни и в развивающихся экономиках.
Респонденты в небогатых странах Азии и Латинской Америки в подавляющем большинстве считают, что молодежь должна ухаживать за престарелыми родственниками.
Обеспеченные японцы, корейцы и шведы, напротив, полагают, что старики предоставлены сами себе, а дети и внуки им ничего не должны.
Должны ли молодые ухаживать за старыми?
А если надеяться только на себя, то как подготовиться к старости?
Большинство опрошенных назвали самым важным поддерживать хорошую физическую форму регулярными упражнениями (60%), правильно питаться (59%) и откладывать деньги на достойную пенсию (51%).
Однако в топ-3 ответов на вопрос, а что вы лично делаете, чтобы подготовиться к эпилогу активной жизни, из вышеперечисленного попало только здоровое питание - 43%. На первом месте в реальности - отказ от курения (45%), а на третьем - умеренность в употреблении алкоголя (40%).