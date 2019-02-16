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За последние полвека средняя продолжительность человеческой жизни на планете увеличилась на треть и превысила 72 года. Большинство собирается дожить до старости, но в разных странах мира люди радикально расходятся во взглядах на то, когда она наступит, какой будет и как к ней готовиться.

Испанцы считают стариками 74-летних, а для россиян рубеж - 61 год, показал опрос авторитетной социологической службы Ipsos, проведенный среди 20 тысяч жителей трех десятков стран.

Абсолютное большинство латиноамериканцев и две трети россиян, например, считают, что молодежь не уважает старшее поколение. С ними решительно не согласны опрошенные в Саудовской Аравии и Японии.

В каком возрасте наступает старость?

Старость в радость

Опрошенные выделили четыре главных преимущества золотого возраста: можно не работать (26%), и тут же появится больше времени на то, чтобы общаться с семьей и друзьями (36%), предаваться на досуге любимому делу (32%) и путешествовать (26%).

Однако есть и недостатки: денег не хватает на жизнь (30%), здоровье уже не то (26%), память подводит (24%) - так описывают ужасы преклонного возраста еще не достигшие его участники опроса.

В результате лишь каждый третий с воодушевлением ждет старости. Остальные не видят поводов для оптимизма.

Золотая осень или унылая пора?

Почему? Возможно, ответ кроется в том, с чем у людей ассоциируется преклонный возраст.

И тут примерно треть опрошенных сошлись на трех определениях: мудрость, немощность и одиночество. Только четверть полагает, что старикам везде у нас почёт.

Богатство и счастье в этом рейтинге серьезно уступают грусти и бедности.

Старики - какие они?

Если старость не радость, возможно, стоит к ней заранее подготовиться.

"Всегда готовы!" - дружно говорят латиноамериканцы с китайцами. "Это невозможно", - опускает руки каждый второй опрошенный в России, Чехии и Южной Корее.

Можно ли подготовиться к старости?

Остается надеяться на детей и внуков. Такого мнения придерживаются в основном люди в обществах с традиционным укладом жизни и в развивающихся экономиках.

Респонденты в небогатых странах Азии и Латинской Америки в подавляющем большинстве считают, что молодежь должна ухаживать за престарелыми родственниками.

Обеспеченные японцы, корейцы и шведы, напротив, полагают, что старики предоставлены сами себе, а дети и внуки им ничего не должны.

Должны ли молодые ухаживать за старыми?

А если надеяться только на себя, то как подготовиться к старости?

Большинство опрошенных назвали самым важным поддерживать хорошую физическую форму регулярными упражнениями (60%), правильно питаться (59%) и откладывать деньги на достойную пенсию (51%).

Однако в топ-3 ответов на вопрос, а что вы лично делаете, чтобы подготовиться к эпилогу активной жизни, из вышеперечисленного попало только здоровое питание - 43%. На первом месте в реальности - отказ от курения (45%), а на третьем - умеренность в употреблении алкоголя (40%).