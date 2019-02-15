"Жена джихадиста" хочет вернуться домой. Примет ли ее Британия?

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В феврале 2015 года три юные жительницы Лондона сказали родителям, что проведут день вместе. В аэропорту Гатвик они сели на самолет до Турции. Оттуда через несколько дней перебрались через границу, в Сирию. Теперь одна из них, Шамима Бегум, хочет вернуться в Британию, чтобы родить ребенка от назначенного экстремистами "мужа".

В 2015 году Шамиме Бегум было 15 лет. Она бежала из Британии вместе с ровесницей и еще одной подругой, которая была старше их на год. Девушки хотели присоединиться к группировке "Исламское государство" (организация запрещена в России).

В феврале 2019 года Шамима встретилась с корреспондентом газеты Times Энтони Ллойдом в переполненном сирийском лагере для беженцев. Она была на девятом месяце беременности.

Шамиме удалось выжить, бежав из деревни Багуз, до того как сирийские курды при поддержке коалиции начали решающее наступление на "последний оплот "Исламского государства" в Сирии. Ее подруги и многие другие сторонники экстремистов понимали, что скорее всего не выживут, говорит она, и тем не менее остались в своем "халифате".

Шамима бежала вместе с "мужем" - принявшим ислам 27-летним голландцем, за которого вышла через 10 дней после прибытия в ИГ.

Теперь она хочет вернуться домой, но в Британии жить нормальной жизнью уже не сможет.

"Без сожалений"

"Я не жалею о том, что сюда приехала", - с этой фразы Шамима начинает свой разговор с журналистом.

Она рассказывает о своей жизни в "Исламском государстве" без особенных эмоций.

По прибытии в Ракку, крупный город, который в 2015 году был "столицей" ИГ, Шамиму поселили в "доме для женщин", где девушки дожидались, пока им подберут "мужа".

Правообладатель иллюстрации Met police Image caption Шамима Бегум, Кадиза Султана и Амира Абасе покинули Британию в 2015 году

"Я подала заявку на брак с англоязычным бойцом в возрасте от 20 до 25 лет", - рассказывает девушка.

Она говорит, что старалась жить по законам "халифата".

"В основном в Ракке мы жили нормальной жизнью. Время от времени нас бомбили. Но когда я впервые увидела отрезанную голову в мусорке, я совсем не была шокирована. Это была голова пленного бойца, захваченного в битве. Врага ислама", - рассказывает она.

Убийства журналистов и заложников ее тоже не шокируют. "Они въезжают в Сирию и угрожают безопасности халифата", - говорит Шамима.

Пускать ли домой?

Шамима на девятом месяце беременности. За три года жизни в ИГ она потеряла двоих детей.

Ее сын и дочь умерли от болезни, которую девушка не смогла назвать. Больницы в "Исламском государстве" работали неэффективно.

Шамима говорит, что хочет вернуться домой, чтобы сохранить третьего ребенка.

В Британии развернулась дискуссия. Чиновники заявляют, что если она и вернется на родину, к ней будут относиться как к угрозе безопасности. Дома она станет мишенью для правых.

"Если вы поддерживали террористические организации, я буду препятствовать вашему возвращению без колебаний", - заявил министр внутренних дел Саджид Джавид, комментируя дело Шамимы Бегум.

"Если вам все же удастся вернуться, вы должны быть готовы к тому, что вас допросят, ваши действия расследуют, и, возможно, вас будут преследовать уголовно", - говорит министр.

"Мы должны помнить, что те, кто уехал воевать за ДАЕШ, были переполнены ненавистью к нашей стране", - добавил министр. По его словам, Шамиму Бегум могут лишить гражданства.

Прецеденты лишения британского гражданства за участие в ИГ существуют.

В марте прошлого года двое британцев, Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх, были лишены британского гражданства из-за того, что воевали на стороне экстремистов. Оба получили известность из-за жестоких пропагандистских видео с убийствами заложников

Однако международное законодательство запрещает лишать человека гражданства, если у него нет другого гражданства.

Бывший консультант по антитеррористическому законодательству лорд Карлайл отмечает, что из-за этого Британия будет обязана впустить ее обратно.

Родные девушки просят разрешить ей вернуться и настаивают, что она стала жертвой стокгольмского синдрома.

Обозреватель Би-би-си Доминик Кассиани отмечает, что Шамима присоединилась к ИГ, будучи несовершеннолетней.

"Однако сейчас она взрослая, и это значит, что юридически она должна отвечать за свои решения, даже будучи жертвой", - пишет он.

Еще одна "невеста джихадиста" Тарина Шакил, которой удалось бежать из Сирии с ребенком, солгала британским службам безопасности после возвращения и в итоге попала в тюрьму за участие в террористической организации, напоминает он.

Вполне возможно, что Шамиме Бегум предъявят те же обвинения, если вообще пустят в страну, пишет аналитик.