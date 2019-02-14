Сеть ресторанов "Тануки" извинилась за рекламу ко Дню святого Валентина. Не доволен никто
Ко Дню святого Валентина московская сеть ресторанов суши "Тануки" выпустила рекламу с девушками разной комплекции. К попытке высмеять полных людей в соцсетях отнеслись резко негативно. Сеть ресторанов извинилась, но критика не утихает.
На рекламном снимке "Тануки" были изображены две девушки: та, что слева, похожая на модель плюс-сайз, вечером ужинала в "Го-го-пицце" (что созвучно с названием широко известной компании "Додо-пицца"), а стройная особа в облегающем фигуру платье ела в "Тануки".
Девушками на фото оказались польская модель Александра Михалак и активистка бодипозитива, участница реалити-шоу "Моя большая полная прекрасная жизнь" Уитни Уэй Тор. У Тор - поликистоз яичников, заболевание, которое усложняет проблемы с излишним весом, если таковые имеются.
Пользователи соцсетей не оценили креатив рестораторов.
"Осуждаю "Тануки". В среднем суши не менее калорийны, чем пицца", - пишет журналист Роман Федосеев в "Твиттере".
Другие открыто призывают к бойкоту сети.
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Основатель "Додо-пиццы" Фёдор Овчинников ответил "Тануки", заметив, что в его заведениях рады гостям любой комплекции, да и сам он некогда отличался избыточным весом.
"Мы больше так не будем"
Сеть ресторанов "Тануки" в итоге извинилась и удалила рекламу из своих официальных аккаунтов в сетях.
"Дорогие наши пользователи, подписчики и гости, мы приносим извинения за неуместный креатив. Признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас. Особенно хотим подчеркнуть, что мы не знали о болезни Уитни Тор и ни в коем случае не хотели задеть людей с проблемами со здоровьем. Простите нас, пожалуйста. Мы больше так не будем!❤️", - написали днём в четверг на официальной странице компании в "Фейсбуке".
Извинение удовлетворило далеко не всех.
"Людей с проблемами со здоровьем" задеть не хотели, а всех остальных хотели, или кого именно? Огласите список кого можно задевать, а кого нет", - негодует пользователь Кирилл Пейсиков.
"Это просто новая мода: запостил - хайпанул - удалил - извинился. Ждём в креативе Гитлера или про Донбасс", - высказал предположение пользователь Андрей Тюкавкин.
На прошлой неделе российские соцсети бурно обсуждали российскую версию всемирной кампании #Bemorehuman от производителя спорттоваров Reebok - #нивкакиерамки. Особенно оживленные дискуссии шли вокруг слогана "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо", придуманного Залиной Маршенкуловой.
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В итоге часть постов в соцсетях, включая сам лозунг, компания Reebok удалила.
"Моя большая полная прекрасная жизнь"
Права на фотографию Уитни Тор принадлежат американской телекомпании TLC, чьи интересы в России представляет "Медиа Альянс".
Российское отделение TLC разместило у себя в "Фейсбуке" картинку в честь дня святого Валентина, намекающую на их отношение к произошедшему.
"С запросами на использование [фото Тор] к нам никто не обращался. Мы написали администраторам группы "Тануки" в соцсети, но сообщение осталось без ответа. Да, они извинились перед своими подписчиками, но никаких объяснений или извинений в наш адрес не поступало", - сообщил Русской службе Би-би-си Григорий Лавров, генеральный директор компании "Медиа Альянс", представляющей TLC на территории России.
"Мы очень рады, что среди участников группы оказались наши зрители, которые разделяют позицию канала. Герои и героини TLC - яркие личности, которые вдохновляют зрителей независимого от своего внешнего вида. И они сами, и канал выступают против любой дискриминации", - добавил Лавров.
Русская служба Би-би-си на момент публикации материала не получила ответ от "Тануки" на вопрос о том, запрашивала ли сеть ресторанов разрешение на использование фото активистки.
Представители самой Уитни Уэй Тор также пока не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.
Уитни Тор известна не только участием в реалити-шоу о похудении "Моя большая полная прекрасная жизнь", но и кампанией No Body Shame ( "Нет бодишеймингу"), призывающей принимать людей любой комплекции.
Что до польской модели из Лодзинского воеводства Александры Михалак, то она снималась для фотобанка. Согласно условиям использования изображения, её права при покупке снимка и использовании для онлайн-рекламы никак не нарушаются.