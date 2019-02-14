Галентинов день: это не опечатка, а новый праздник

Правообладатель иллюстрации Ballie Ballerso Image caption В баре Ballie Ballerso 13 февраля стало праздником женской дружбы

Можете зарезервировать место в календаре для еще одного праздника. Знакомьтесь, 13 февраля - Галентинов день, отмечается за день до Дня святого Валентина. Праздник появился меньше 9 лет назад и уже стал популярным в США и Великобритании.

Название Galentine's Day берет от английского gal - разговорного варианта слов девушка/девочка.

Его первое упоминание появилось в американском сериале "Парки и зоны отдыха". Главная героиня устраивает вечеринку для своих подружек перед Днем святого Валентина, назвав ее "Галентинов день". После выхода этого эпизода название "Галентинов день" быстро вошло в обиход.

Теперь праздник пытаются популяризировать организации, борющиеся за права женщин, и различные компании, которые видят в нем еще один способ поднять выручку.

Русская служба Би-би-си пообщались с организаторами вечеринок на Галентинов день в Лондоне.

Меган Коннили, пиар-директор бара Ballie Ballerson.

"Состоит женщина в отношениях или нет - это неважно. Любовь к подругам может быть очень сильной, и этот день - повод ее отпраздновать.

В наш бар в этот день можно прийти любому человеку. Но мы дали понять, что основная тема - праздник женской дружбы.

Мы ставили много треков о сильных женщинах. У нас также была травести-дива в образе Бейонсе с музыкального фестиваля "Коачелла".

Правообладатель иллюстрации Larry Busacca/Getty Images Image caption Бейонсе стала хедлайнером музыкального фестиваля "Коачелла" в прошлом году

Что касается коммерческой стороны вопроса, мы проанализировали тренды Google и увидели, что интерес к Галентинову дню последние пять лет растет, а ко Дню святого Валентина падает".

Русская служба проверила эти слова пиар-директора бара Ballie Ballerson и выяснила, что в Британии такая тенденция действительно наблюдается на протяжении послених пяти лет. Особый всплеск интереса к Галентинову дню был отмечен в прошлом году.

Присцилла Ошунреми, представитель Women of Power UK

"Мы часто подразумеваем под любовью романтические отношения. Но ведь по-хорошему в нашей жизни есть много людей, которых мы любим, и они наши друзья или семья. Поэтому мы собираемся на вечеринку в одном из отелей на востоке Лондона и будем праздновать нашу дружбу и сестринские отношения.

Один из диджеев на нашей вечеринке - мужчина. Вообще у нас нет ограничений по полу.

На наших встречах мы обсуждаем разные темы. От тех, что волнуют женщин на Западе: например, разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами, до разных проблем, с которыми сталкиваются женщины по всему миру.

И если мужчины хотят вступить в дискуссию, а мне кажется, им следует это делать, они могут присоединиться. Каждый может быть профеминистом".

Galentine - для женщин. А что же делать мужчинам?

В словаре Urban Dictionary можно найти мужской эквивалент этому празднику. Palentine's Day - он берет название от слова pal - приятель, дружище.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Праздновать дружбу можно и в пабе

Найти мероприятий для мужчин в этот день нам не удалось. Зато разные англоязычные сайты дают дельные советы как провести "Палентинов день": от бар-хоппинга до марафона с игровой приставкой.

Экономика любви

Британский агрегатор маркетинговых акций VaucherCodes провел в этому году исследование среди миллениалов и выяснил, что каждый пятый будет проводить 14 февраля с другом, а не с партнером.

Из двух тысяч опрошенных британцев каждый третий рассказал, что будет обмениваться подарками с друзьями. 18 процентов опрошенных признались, что проведут День Влюбленных с бывшим(ей) партнером или партнершей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На Empire State Building в Нью-Йорке в День влюбленных прошли несколько свадебных церемоний

Американская ассоциация ритейлеров выпустила свой ежегодный отчет перед Днем святого Валентина: праздник в этом году будет отмечать 51% американцев.

Это на четыре процента меньше, чем годом ранее. Но по заверениям организации, потратят эти люди больше, чем годом ранее.