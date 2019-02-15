СМИ России: поправки в УК спровоцируют репрессии

В обзоре российских газет 15 февраля:

"Ведомости": закон против ОПГ понравится избирателям

Лидеров преступных группировок можно будет сажать за один лишь факт такого лидерства, пишут "Ведомости", рассказывая о законопроекте, который президент России Владимир Путин в четверг внес в Госдуму.

Проект закона ужесточает ответственность за создание преступного сообщества. Согласно новой формулировке ст. 210 УК, следствию не надо будет доказывать, что лидер организованной преступной группы (ОПГ) лично совершил преступление. Достаточно заявить, что обвиняемый был лидером ОПГ, то есть координировал преступные действия или руководил ими.

Также президент предлагает включить в УК статью 210.1 за занятие "высшего положения в преступной иерархии" и карать за это лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Организаторов ОПГ предлагается сажать на 12-20 лет, поднять штраф с одного до пяти миллионов рублей и исключить возможность условного осуждения.

Возражений против предлагаемых мер не нашлось ни у правительства, ни у Верховного суда, чьи отзывы поступили в Думу вместе с проектом. Инициатива президента будет рассмотрена в приоритетном порядке, пообещал председатель Думы Вячеслав Володин.

Такой инструмент действительно нужен, считает зампред комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин. Известны случаи, когда преступные лидеры уходят от ответственности, а судят только рядовых исполнителей.

На самом деле применение ст. 210 в качестве существенного довеска к другим обвинениям - это давно уже тренд, говорит адвокат Алексей Мельников: так произошло с братьями Магомедовыми, сенатором Рауфом Арашуковым и экс-главой Коми Вячеславом Гайзером.

"Норма об ОПГ вводилась в 1990-е гг. как реакция на засилье организованной преступности, но именно сейчас можно наблюдать взрывной рост ее применения с уходом в сферу экономики. При отсутствии критичного подхода со стороны судов обвинить в создании ОПГ можно не то что бизнесмена, а даже директора школы, который координирует действия учителей", - подчеркивает адвокат, которого цитирует газета. Новые поправки, по его мнению, провоцируют волну репрессий.

Законопроект противоречит одному из ключевых принципов уголовного судопроизводства - принципу вины, уверен адвокат Владимир Жеребенков. Статья 5 УК гласит, что человека можно привлечь только за те общественно опасные действия или их последствия, в отношении которых установлена его вина. "Но в чем деяние человека, которого признали лидером?" - недоумевает эксперт. По его мнению, президент просто пошел на поводу у силовиков.

Этот шаг понравится массовому избирателю, считает политолог Аббас Галлямов: "Жестокость в отношении криминала избиратель готов приветствовать всегда и в любом виде. С технологической точки зрения это правильный шаг: закручивание гаек в отношении оппозиции, которым сейчас занимается Кремль, должно сопровождаться аналогичными шагами в отношении криминала".

"Коммерсант": минобороны создает военно-строительную компанию

Министерство обороны России приступает к крупнейшей реформе военно-строительной отрасли, сообщает "Коммерсант". Президент Владимир Путин одобрил план создания публично-правовой компании (ППК) в сфере строительства в интересах вооруженных сил, пишет газета.

Эти преобразования призваны решить проблемы, годами копившиеся в подведомственном военным Федеральном агентстве по специальному строительству (Спецстрой).

Сейчас в России две структуры с организационной формой ППК - Фонд защиты прав дольщиков и "Национальный экологический оператор" госкорпорации "Ростех". ППК (условное название "Военно-строительный комплекс") станет третьей такой компанией: именно форма ППК позволяет не накладывать взыскание на ее имущество и не признавать банкротом. Система спецсчетов обеспечит повышенный уровень контроля расходования средств, отмечает один из источников "Коммерсанта".

"Нужно создать максимально защищенную организацию вне зависимости от возможных изменений внешней и внутренней экономической ситуации", - заявил собеседник издания, близкий к минобороны. Полноценно заработать военная ППК должна в 2020 году.

"Известия": ответные шаги и работа в условиях санкций

Российская экономика адаптировалась к санкционному давлению и справится с очередным пакетом санкций США, пишут "Известия", ссылаясь на экспертов и политиков. Издание разбиралось в том, какие ответные шаги могут предпринять российские власти и как компании будут работать под новым давлением.

Москва оставляет за собой право отреагировать на ограничения, если они будут приняты, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов: "Но реагировать надо не на слова, а на конкретные действия. Ответ может быть как симметричным, так и асимметричным, а также провозглашенным и непровозглашенным. Надо смотреть, в каком итоговом виде рестрикции будут введены и будут ли, - сказал политик. - При этом нам неинтересно раскручивать спираль напряженности. Мы не будем нагнетать атмосферу и повышать ставки. Поэтому наши ответные меры будут адекватными".

Министр энергетики России Александр Новак уже заявил, что российские нефтегазовые компании справятся с возможными новыми ограничительными мерами США, подчеркнув, что эта отрасль адаптировалась к санкциям.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин полагает, что речь в большей степени идет о мерах финансового порядка, об ограничении возможностей для нефтегазовой отрасли привлекать инвестиции.

"Не думаю, что эти финансовые ограничения скажутся на наших нефтегазовых компаниях. Они уже в меньшей степени зависят от западного финансирования. По данным Центробанка, корпоративная задолженность наших нефтяников и газовиков постепенно снижается, - пояснил эксперт. - Инвестиции в новые проекты они могут привлекать с других рынков, например, азиатского, а также использовать собственную прибыль и другие внутренние резервы".

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, которого цитирует газета, тоже считает, что США ограничены в выборе санкций: "После того как минфин США запретил американским компаниям участвовать в наших шельфовых и сланцевых проектах, а Дональд Трамп сократил максимально допустимые сроки предоставления кредитов для российских нефтегазовых компаний, сложно назвать новые ограничительные меры, которые могли бы негативно сказаться на наших компаниях".

Санкции, касающиеся судостроения, с июля 2014 года уже действуют против Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), включающей все крупнейшие активы страны в этой отрасли. Речь идет о запрете работать с американскими компаниями и замораживании активов в США. В корпорации после введения ограничений назвали их "скорее неудобством, чем существенным препятствием в операционной деятельности и выполнении контрактов".

"Американцы могут надавить на корейцев, которые участвуют в проекте создания на Дальнем Востоке судостроительного центра "Звезда", а также запретить американской компании Caterpillar поставлять судовые двигатели. Давление со стороны США возможно также на поставщика силовых установок - немецкую компанию MAN", - комментирует глава отраслевого агентства InfraNews Алексей Безбородов.

В секторе малотоннажного судостроения у американцев, по мнению эксперта, практически нет рычагов воздействия на Россию. Заводы типа "Красное Сормово" и "Омега Шиппинг", выпускающие речные суда и суда класса "река-море", хотели бы купить двигатели Caterpillar, но они слишком дорогие. При этом рынок малых силовых установок достаточно большой, в том числе есть они и в Китае. В военном судостроении Россия в целом ни от кого серьезно не зависит.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си