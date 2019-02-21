“Россия никуда не денется”: зачем американцы учат русский язык
В США стало не хватать специалистов по России. Пока Белый дом вводит санкции, иммигранты, профессора и русофилы учат молодых американцев русскому языку и истории. Смогут ли ученики в будущем положить конец противостоянию России и Америки?
О современной России и россиянах в Америке знают значительно меньше, чем о Советском Союзе. Но соперничество Москвы и Вашингтона подстегнуло интерес к этой теме.
Толстовский детский сад - небольшое учебное заведение, которое верит в свою великую миссию. Дети учатся писать и считать, поют, танцуют - все по-русски, как в обычном детском саду.
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Разница в том, что происходит все это в пригороде Вашингтона, а русский - не для всех детей родной язык. Сюда отдают учиться своих сыновей и дочерей не только иммигранты, но и американцы.
Основатели Толстовского детского сада планируют открыть русскую школу в Вашингтоне, а в университетах набор студентов на кафедры русского языка растет с каждым годом. На специалистов по России есть спрос - например, в Госдепартаменте США, говорят университетские профессора.
Как в пригороде Вашингтона появился русский детский сад? Можно ли решить проблемы в отношениях двух стран с помощью изучения культур друг друга? И насколько выросло влияние русского языка в США?
Корреспондент Би-би-си Сергей Горяшко узнал ответы на эти вопросы и выяснил, кто дает деньги на обучение детей русскому. Заключительная серия спецпроекта Би-би-си "Бизнес на русском в Америке".
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