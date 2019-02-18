Лондонский зоопарк опубликовал рентгеновские снимки животных

Правообладатель иллюстрации ZSL London Zoo Image caption Ящерица из семейства гекконов - геккон токи

Команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время обследования 18 тысяч обитателей зоопарка.

На снимках хорошо видны скелеты животных - лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из наиболее эффективных методов диагностики, говорят ветеринары.

"По рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животного - от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца", - говорит ветеринар Хизер Макинтош.

"Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим эти уникальные снимки довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации ZSL London Zoo Image caption Рентгеновский снимок щетинистого броненосца

Правообладатель иллюстрации ZSL London Zoo Image caption Большеголовая черепаха - небольшая пресноводная черепаха очень своеобразного строения. Ее несоразмерно большая голова из-за своей величины не втягивается в панцирь

"Большинство людей с легкостью узнает рентгеновские снимки человека, но они, скорее всего, никогда не видели рентген панциря большого щетинистого броненосца или хвоста большеголовой черепахи", - говорит Макинтош.

"Мне больше всего нравятся рентгены змей - у человека всего 33 позвонка, тогда как у змей - от 200 до 400, именно поэтому они столь гибки и подвижны. Увидеть такой длинный позвоночник на снимке - потрясающе", - говорит Хизер Макинтош.

Правообладатель иллюстрации ZSL London Zoo Image caption Маисовый полоз. Длина его тела может достигать 1,8 метра

Правообладатель иллюстрации ZSL Image caption Рентгеновский снимок аризонского ядозуба

Публикация рентгеновских снимков животных была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона.

В рамках этого мероприятия в Лондоне проходят мастер-классы для школьников, где они могут попробовать себя в роли ветеринаров.

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