Лондонский зоопарк опубликовал рентгеновские снимки животных
Команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время обследования 18 тысяч обитателей зоопарка.
На снимках хорошо видны скелеты животных - лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из наиболее эффективных методов диагностики, говорят ветеринары.
"По рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животного - от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца", - говорит ветеринар Хизер Макинтош.
"Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим эти уникальные снимки довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие", - говорит она.
"Большинство людей с легкостью узнает рентгеновские снимки человека, но они, скорее всего, никогда не видели рентген панциря большого щетинистого броненосца или хвоста большеголовой черепахи", - говорит Макинтош.
"Мне больше всего нравятся рентгены змей - у человека всего 33 позвонка, тогда как у змей - от 200 до 400, именно поэтому они столь гибки и подвижны. Увидеть такой длинный позвоночник на снимке - потрясающе", - говорит Хизер Макинтош.
Публикация рентгеновских снимков животных была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона.
В рамках этого мероприятия в Лондоне проходят мастер-классы для школьников, где они могут попробовать себя в роли ветеринаров.
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