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Авиакомпания "Победа" отказались пропустить народного артиста СССР Василия Ланового на борт самолета из-за того, что его ручная кладь превышала допустимые размеры. После вмешательства СКР сотрудники извинились и предложили актёру бесплатные полёты. Соцсети возмущены.

14 февраля 85-летний артист Василий Лановой вылетал из Москвы в Ростов-на-Дону на встречу с поклонниками рейсом авиакомпании "Победа". Но в самолет его не пустили из-за того, что ручная кладь превышала допустимый размер.

По словам сотрудников "Победы", во всем виноваты помощники актера, которые не ознакомились с правилами перевозки багажа на рейсах и не рассказали Лановому о существующих ограничениях.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента.

В заявлении ведомства говорилось: "Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете".

Напомним, Василий Лановой входит в Общественный совет при СКР и возглавляет попечительский совет кадетского корпуса СК.

Уже в пятницу 15 февраля компания "Победа" решила предоставить Лановому неограниченное количество бесплатных перелётов до конца года.

"Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода", - теперь уверяют в лоукостере.

Народный артист не уверен, что воспользуется предложением.

"Жизнь покажет", - сказал он РИА Новости. "Вопрос исчерпан. Нет никакой обиды и претензий", - добавил актёр.

"Символ Победы"?

В авиакомпании особо отметили, что артисту предоставлено право бесплатного перелета в знак особого почтения к его творчеству.

"Для перевозчика, как и для всей страны, Василий Лановой - символ нашей Победы. Именно в честь нее назван единственный в России классический лоукостер. Главной задачей авиакомпании "Победа" была и остаётся работа на благо жителей нашей страны", - уверяют в пресс-службе авиакомпании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Василия Ланового можно встретить на заседаниях расширенной коллегии российского военного ведомства

Это тут же насторожило пользователей. Многие из них решили, что вся эта история - попытка компании "Победа" сделать себе рекламу.

"Гениальный пиар ход. Креатив - просто зачёт. Жаль что Лановой продешевил. За такую рекламу стоит брать больше, чем билеты на рейс", - считает пользователь "Твиттера" Кирилл Богатырев.

Ассистентка Ланового не ответила на запрос BBC News о том, предлагала ли "Победа" актёру участие в рекламе.

Относительно того, стоило ли оказывать особое внимание артисту, мнения разделились.

Пользователь "Фейсбука" Мурат уверен, что таким людям, как Василий Лановой "надо пожизненно дать проездной на любой вид транспорта на территории не только России, но и в бывших республиках СССР".

"Почему его должны были пустить в обход принятых правил? Он такой же гражданин, как и все. Свой самолет, и проблем нет", - в свою очередь возмущается Юлия Лис.

Кому-то не понравилось, что разбираться начали только после того, как в такую ситуацию попал известный актёр.

"Все можно понять - кризис и так далее. Но когда нет никакого уважения к пассажирам и даже к таким именитым, по-настоящему любимым народом, как Василий Лановой... я соглашусь с возмущенной общественностью, что такая компания с рыночной философией дикого запада не может носить название "Победа", которое очень много значит для каждого россиянина", - расстраивается думский единоросс из Оренбуржья Игорь Сухарев.