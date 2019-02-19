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Каждый из 44 кандидатов на пост президента Украины подал в ЦИК еще и свою программу - описание решения самых актуальных, на его взгляд, проблем, которые стоят перед страной. Би-би-си изучила все предвыборные программы кандидатов и рассказывает, какими необычными и важными обещаниями они завоевывают поддержку электората.

Чтобы определить, что чаще всего претенденты на президентский пост на Украине обещают своим избирателям, Би-би-си посмотрела, какие слова используются в их программах, поданных в ЦИК.

Повестка кампании-2019 в принципе довольно традиционна для Украины: в числе топ-25 существительных, использующихся в программах, можно найти "развитие", "экономику", "образование", "безопасность", "землю", "коррупцию" и "бизнес".

Из более политических обещаний: 16 кандидатов из 44 обещают инициировать принятие ныне не существующего на Украине закона об импичменте, а двое участников выборов обещают вовсе ликвидировать должность президента.

Двенадцать кандидатов обещают предоставить украинцам право на владение огнестрельным оружием, а некоторые - и право на его ношение.

Пятнадцать желающих побороться за пост президента обещают снизить коммунальные тарифы (еще один - "прекратить тарифный грабеж", а двое - установить мораторий на повышение этих платежей). Правда, согласно украинским законам президент не влияет на уровень тарифов.

"Если взять весь вал кандидатов, то чего-то принципиального, что бы отличало (эту кампанию от предыдущих) с точки зрения месседжей, я не вижу", - говорит Би-би-си киевский политолог Юрий Романенко.

Экологический супермаркет за бетонной стеной

Учитывая, что в выборах-2019 принимает рекордное в истории Украины количество кандидатов, некоторые из них попытались выделиться на фоне конкурентов нестандартными обещаниями.

"Поскольку на этих выборах будет важен каждый процент, каждые полпроцента голосов избирателей, некоторые кандидаты используют неординарные обещания как способ привлечь к себе внимание. Это работает. Ты достаешь морковку, надеваешь ее на голову - тебя запоминают", - говорит Юрий Романенко.

"Можно пообещать что-то, за что проголосуют сто людей. А для таких кандидатов сто человек - это тоже успех", - продолжает он.

С другой стороны, говорит эксперт, некоторые вполне серьезные кандидаты сознательно посылают сигналы тем избирателям, для которых важны те или иные ценности, пускай сейчас и не являющиеся сверхпопулярными в обществе. Однако уже на парламентских выборах осенью этого года привлеченный такими нестандартными обещаниями электорат может стать ядром поддержки партии такого кандидата.

Изучив все 44 программы, размещенные на сайте украинской ЦИК, мы отобрали 15 зафиксированных в них обещаний, которые удивили нас больше всего.

"Украинское государство станет действительно народным и будет переименовано в УНР - Украинскую Народную Республику" - Аркадий Корнацкий

"Предложу изменение текста гимна, изменив слова: "Ще не вмерла України" - Юрий Кармазин

"Создание трибунала для рассмотрения ответственности должностных лиц за геноцид украинского народа в 1991-2018 гг." - Александр Мороз

"Олигархам - политическую кастрацию, социальную изоляцию и справедливый налог на роскошь" - Ольга Богомолец

"Контроль за уровнем потребления высоких должностных лиц и членов их семей" - Александр Ващенко

"В Украине каждый сможет рассчитываться любой валютой, не тратя времени и не теряя на обмене. Гривна станет крепкой валютой, поскольку будет законодательно прикреплена к доллару США, а государство больше не будет влиять на обменный курс валют" - Геннадий Балашов

"Для начала сделаю так, чтобы у каждого украинца был полный холодильник, в котором мясо водится каждый день, а не только по праздникам" - Олег Ляшко

"Право на ежедневный бесплатный хлеб каждому гражданину Украины" - Владимир Петров

"Москве ( России - Ред .) - бетонная стена и линия обороны на границе" - Игорь Шевченко

.) - бетонная стена и линия обороны на границе" - "Поддержка оппозиционных сил в РФ, уважающих территориальную целостность Украины, ведение информационно-психологической войны против руководства РФ" - Сергей Кривонос

"Мы введем визовый режим для граждан РФ. Это поможет исключить вероятность въезда в страну киллеров, диверсантов и пропагандистов под видом обычных людей" - Илья Кива

"Запрет на применение армии внутри страны" - Александр Вилкул

"Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом" - Владимир Зеленский

"Через дипломатические, политические и иные действия возвращение Украине исконных территорий, которые сейчас принадлежат Польше, Белоруссии, России, Румынии, Венгрии" - Владимир Петров