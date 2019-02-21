Первый частный луноход из Израиля. Начало "новой космической гонки"?
В ночь на пятницу с мыса Канаверал к Луне отправится уникальная космическая миссия, которая станет первой в истории сразу по нескольким показателям.
Во-первых, это первый израильский луноход. Израиль станет четвертой страной мира - после СССР, США и Китая, - посадившей на поверхность спутника Земли аппарат для научных исследований.
Поэтому, помимо научной, у лунохода есть и чисто символическая задача: в частности, он должен доставить на Луну Тору и израильский флаг.
Во-вторых, это первая стопроцентно частная космическая миссия. Ее разработчик - израильский некоммерческий стартап SpaceIL, профинансировали работу частные инвесторы, запуск организовала компания Илона Маска Space X.
По специальной просьбе НАСА аппарат будет держаться в стороне от мест, где высаживались астронавты программы "Аполлон", и сядет в Море Ясности.
В-третьих, ракета-носитель Falcon 9 доставит в космос сразу три груза, но лишь один из них отправится дальше на Луну. Остальные два - индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6 и еще один аппарат, назначение которого не раскрывается (есть версия, что это американский военный спутник-разведчик), - опустятся ниже и выйдут на геостационарную орбиту. Такого тоже еще никогда не случалось.
Но всё внимание, конечно, приковано к израильскому луноходу. Что это за аппарат?
"Новая космическая гонка"
Еще в 2007 году Google объявил конкурс Lunar XPRIZE, пообещав 30 млн долларов тем, кто первыми посадит на Луне частный аппарат, не прибегая к помощи государственных космических программ.
Соревнование растянулось на 10 с лишним лет, за приз боролись 29 команд со всего мира - от Японии и Канады до Бразилии и Малайзии. К моменту завершения конкурса, в марте 2018 года, пять из них подписали договор о запуске своего лунохода.
Глава XPRIZE Питер Диамандис на радостях сравнил результаты конкурса с новой программой "Аполлон", а его зам Боб Вайсс заявил о начале "новой космической гонки".
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Израильский SpaceIL был первым аппаратом из этой пятерки. Вскоре после него на Луну должны были отправиться американский и японский луноходы. Однако в результате ни одна из пяти команд так и не уложилась в положенные сроки запуска - и 30-миллионный приз Google не достался никому.
Впрочем, израильский стартап это не остановило. К команде разработчиков присоединился канадский меценат Сильван Адамс, вложивший в проект 5 млн долларов собственных денег. Основную часть расходов взял на себя израильский миллиардер Моррис Кан, потративший на луноход 27 млн долларов - чтобы, по его собственным словам, "нанести Израиль на космическую карту мира".
В результате строительство было завершено. Это самый маленький аппарат из всех, когда-либо садившихся на Луну: по размеру он чуть больше стиральной машины - 1,5 м в диаметре и весом 600 килограммов.
"Можно сказать совершенно уверенно, что мы самый дешевый космический аппарат, который когда-либо был разработан для посадки на Луну, - рассказал Русской службе Би-би-си главный системный инженер проекта SpaceIL Александр Фридман. - Наш общий бюджет - около 100 млн долларов. Я не проверял цены, но уверен, что любые другие проекты, которые разрабатывали аппараты для посадки на Луну, стоили миллиарды долларов - это совсем другой уровень".
Именно чтобы удешевить запуск, луноход отправляется в космос как попутчик других грузов - а потому путь аппарата к месту назначения будет долгим. Если обычные миссии попадают на Луну за пару дней, то израильский луноход будет лететь туда аж два месяца.
"Мы крутимся вокруг Земли и потихонечку поднимаем нашу орбиту - так, что высшая точка орбиты находится на высоте Луны. И все было рассчитано так, что когда мы будем в этой точке, Луна тоже туда попадет. И тогда мы переходим с орбиты вокруг Земли на орбиту вокруг Луны. И спускаемся, ближе и ближе, а потом садимся на Луну", - объясняет Фридман.
"Космическая программа" Израиля
Научная составляющая - измерить магнитное поле Луны и передать на Землю фото и видео миссии - будет завершена буквально за пару дней. За это время луноход должен будет перепрыгнуть из точки приземления примерно на полкилометра.
Однако не менее важна и символическая миссия: аппарат оставит на Луне "капсулу для потомков" - три диска с записями израильских песен, рисунками израильских детей и фотографиями израильских ландшафтов.
При этом SpaceIL - не единственный проект, который должен "нанести Израиль на космическую карту мира". Еще в 2015 году в Иерусалиме прошел Международный конгресс астронавтов, где израильские ученые договорились сотрудничать с НАСА в подготовке ближайшей миссии к Марсу и других программах исследования космоса.
"Вы славитесь своими инновационными технологиями, - заявил тогда израильтянам администратор НАСА Чарльз Болден. - Так что это соглашение дает нам возможность сотрудничать с Израилем в полете на Марс, который откроет новые возможности нашим детям".
С тех пор Израиль подписал договоры о космическом сотрудничестве еще с несколькими странами.
Французскому космическому агентству израильтяне помогают разрабатывать новый спутник, который сможет лучше переносить экстремальные условия за пределами земной орбиты. Израильско-итальянская миссия "Шалом" работает над созданием орбитального аппарата, способного делать фотографии Земли беспрецедентно высокого разрешения. Совместно с британскими учеными израильтяне разрабатывают космический дрон, который сможет стыковаться с различными искусственными спутниками.
А весной 2018 года на юге страны, в пустыне Негев, был запущен D-Mars Project. Огромный кратер Рамон, напоминающий марсианские ландшафты сразу по нескольким характеристикам, используется для отработки полетов на Красную планету.