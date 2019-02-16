Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Высокоинтервальный спринт - это один из наиболее продуктивных способов сжечь жир, говорят ученые

Высокоинтенсивные интервальные тренировки или ВИИТ (HIIT) более эффективны для похудения, чем более продолжительные, но менее интенсивные.

Ученые из Федерального университета Гояс в Бразилии пришли к такому выводу, изучив данные 576 мужчин и 522 женщин. Они были получены в ходе 36 исследований, проведенных ранее.

Новые свидетельства опубликованы в Британском журнале спортивной медицины (British Journal of Sports Medicine).

Несмотря на то, что все участники исследований, занимавшиеся спортом, потеряли в весе, те, кто занимался по ВИИТ, сбросили на 28,5% больше.

Ученые указывают, что этот тип тренировок подходит не всем. "С ВИИТ возрастает риск травм и существенно увеличивается кардионагрузка", - отмечается в статье.

Интервальными называются кардиотренировки, состоящие из коротких интенсивных циклов упражений ("взрывов") и восстановления. К этой категории могут относиться упражнения на велотренажере, бег, плавание и бокс.

Все участники исследований занимались физкультурой не менее четырех недель, но в разной форме. Часть испытуемых выполняла ВИИТ, другая часть делала обычные упражнения средней степени сложности и интенсивности продолжительностью 30-45 минут.

Те, кто выполняли ВИИТ, в среднем сбросили по 1,58 кг. Во второй группе - по 1,13 кг.

Ученые отметили, что чередование быстрого бега с ходьбой оказалось более действенно для сжигания жира. Это, однако, не значит, что они рекомендовали заниматься спринтом: высокоинтервальные тренировки могут включать в себя разные виды упражнений, и тут важны индивидуальные предпочтения.

Врачи британской Национальной службы здравоохранения рекомендуют не менее 150 минут в неделю уделять умеренной аэробной тренировке (например, велотренажеру или быстрой ходьбе).

Парадоксальные результаты

Как указывает доктор Нильс Воллард, специалист по спортивно-оздоровительным дисциплинам из Стерлингского университета (Шотландия), полученные результаты парадоксальны, поскольку, как правило, люди сжигают больше калорий во время более длительных, но менее интенсивных упражнений.

"Тому может быть два возможных объяснения, - говорит он. - Во-первых, ВИИТ может приводить к большему расходу энергии уже после выполнения упражнений - обмен веществ может ускоряться в течение всего последующего дня после окончания тренировки. Во-вторых, после сессии ВИИТ у вас может ослабнуть чувство голода. Наши собственные исследования показали, что гормон аппетита тоже подавляется в этом случае".

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Британский тележурналист и автор многих программ о здоровье Майкл Мосли впервые познакомился с этим типом тренировок семь лет назад во время подготовки документального фильма Би-би-си "Правда об упражнениях" (The Truth About Exercise).

Тогда он выполнял 20-секундные высокоинтенсивные интервальные тренировки на велотренажере три раза в неделю.

"Моя чувствительность к инсулину повысилась на 24%. В ходе подготовки этого телефильма мы получили очень впечатляющие результаты среди молодых неспортивных людей", - говорит Мосли.

Однако он указывает, что самая большая проблема - это не тип упражнений, а привычка награждать себя лакомством и тип отдыха после тренировки.

"Люди встают на беговую дорожку на 30 минут, сжигают 120 калорий, а потом валяются на диване и вознаграждают себя пончиком, - указывает Мосли. - Хотя считается, что ВИИТ снижает аппетит и сжигает внутренний жир в брюшной полости".

"Не так важно, сколько калорий вы сжигаете. Важно то, чем вы занимаетесь после этого", - резюмирует он.

Однако, по его мнению, важны не столько калории, которые вы сжигаете, сколько то, что вы делаете после тренировки.