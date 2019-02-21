Image caption Первые фотографии карьера, наполенного дымом, начали появляться в сети в ноябре

Вот уже несколько месяцев в башкирском городе Сибай с населением в 60 тысяч человек стоит ядовитый смог. Причина - тлеющая в карьере руда. Русская служба Би-би-си рассказывает, как жители башкирского города пытаются добиться помощи от властей и что из этого получается.

"Горение не сегодня началось. Летом такого заполнения чаши карьера туманом не было. Первые у нас пацаны выскочили, стали фотографироваться на фоне карьера. Мол, океан, красотень", - рассказывает Степан Воеводин.

Он работает на станции нейтрализации шахтных вод на кромке Сибайского карьера - одного из самых глубоких в мире. Карьер принадлежит Уральской горно-металлургической компании (ее основные собственники - миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Козицын). Компания не ответила на запрос Русской службы Би-би-си.

Media playback is unsupported on your device Океан смога. Как Сибай живет на грани экологической катастрофы

Под карьером на глубине нескольких сот метров окисляется медная руда. Из-за этого в городе Сибай с населением в 60 тысяч человек стоит ядовитый смог. Из-за него то и дело свербит в носу и горле, во рту - металлический привкус, а у жителей обостряются хронические заболевания.

Открытый карьер в Сибае начали разрабатывать еще в конце 1940-х годов и довели до глубины более 500 метров. В 2004 году руду из него вынули в последний раз.

Разработкой карьера занимается Учалинский горно-обогатительный комбинат. Глава сибайского филиала компании Яудат Биккинов, которого цитирует "Коммерсант", сообщил, что проект, который был подготовлен для разработки карьера, изначально не предусматривал его консервации.

В итоге рядом с бортами карьера остались камеры, которые содержат руду. Со временем борты карьера начали разрушаться, через трещины в заброшенные камеры попали кислород и вода, после чего и начался процесс горения, считает местный активист Эдуард Кадыров.

Image caption Степан Воеводин работает над очисткой воды, которой потом заливают очаги тлеющей руды

Когда именно число выбросов резко выросло, сказать трудно. Некоторые жителя Сибая говорят, что дышать стало сложнее еще летом. Но фотографии карьера, наполненного дымом, стали появляться в социальных сетях только в ноябре.

В городскую диспетчерскую службу первое сообщение о запахе поступило 15 ноября, указывают в администрации Сибая.

"Чуть легкие не выплюнула"

Исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров сообщил агентству РИА Новости, что в феврале жители Сибая начали подавать иски к предприятию из-за экологической обстановки в городе. Они требуют выплатить компенсацию за причиненный вред здоровью.

Но врачи в городе не ставят диагнозы "химическое отравление", так что связать свои обострившиеся заболевания с ядовитым смогом, как правило, не удается, рассказали Би-би-си несколько местных жителей.

"Я работать уезжала в Москву, приехала из Москвы в конце декабря. И получилось так, что приехала в туман, а не в город. И под воздействием этого тумана у меня начала развиваться болезнь дыхательных путей. И 6 января я уже начала задыхаться и обратилась в больницу по этому поводу... Выписали меня с диагнозом бронхо-пневмония. Республиканские врачи ставят только текущие диагнозы, не связывают это с отравлением", - рассказывает Алла Гугучкина.

О том же говорит и Нина Протопопова, жена работника станции очистки воды. Ей, как хроническому астматику, врачи смогли только посоветовать лекарства, чтобы купировать обострение. Связать заболевание с выбросами так и не получилось.

Image caption С 12 января в Сибай прислали специалистов регионального госкомитета по чрезвычайным ситуациям - именно они контролируют содержание вредных веществ в воздухе

"Мы вышли позавчера - и как бы я попала в поток воздуха, который был насыщен парами кислоты. Я задохнулась действительно и, извините за выражение, чуть легкие не выплюнула. Если бы не муж с ингалятором, который успел найти его, я не знаю, я бы, наверное, не успела отдышаться".

И.о. главного врача городской больницы Сибая Радик Надыргулов на вопрос Би-би-си о том, действительно ли жителям не ставят диагнозы, связанные с экологическими загрязнением, пояснил, что "диагнозы устанавливаются в соответствии с клиническими проявлениями, с учетом анамнеза заболевания, данными диагностических исследований".

"Прошу вас принять к сведению, что каждый специалист несет юридическую ответственность в сфере своей деятельности", - отметил он.

"Город разделили на зоны"

В середине января в город приехали Радий Хабиров и глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов. Он предложил принять 500 сибайских детей в крымских санаториях.

И для того, чтобы определить, кто туда поедет, местные власти приняли решение поделить город на зоны. Сначала определили, что есть более опасная зона - примерно 500 метров от карьера. Ее так и называют - "зона 500". Потом к ней добавилась другая, формально менее опасная - "зона 1000".

Жители "зоны 500" - в приоритете при оказании помощи и проведении замеров. Они же получат крымские путевки. Жителей "зоны 1000" обследуют и в случае необходимости направляют в местные санатории, пояснял глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

После этого в городе появились мошенники, пытающиеся продать места в очереди на крымские путевки, говорила на оперативном совещании в администрации Сибая замминистра здравоохранения Башкирии Динара Еникеева. Легально достать путевки тоже было непросто, рассказывает Би-би-си одна из местных жительниц, которая попросила не называть ее имени.

"Когда я узнала о поездке в Крым, я захотела поставить ребенка на очередь в санатории. У нас атопический дерматит. Через несколько дней нам позвонили из школы и сказали, что мы попали в Крым (то есть в список тех, кто получит путевку в Крым - Би-би-си). Нужно было срочно пройти медосмотр. Но на комиссии выяснилось, что наша улица не попадает в "зону 500", - рассказывает она.

Позже в школе ей рассказали, что списки детей для поездки в санаторий менялись несколько раз. 20 февраля ее дочь смогла отправиться в крымский санаторий, несмотря на проволочки.

"Получается, город разделили на зоны - "зона 500", "зона 1000", а все остальные не принадлежат к этим зонам, хотя так же страдают. Я в центре города живу - я так же страдаю, как в зоне 500. Места для эвакуации предназначены только для жителей зоны 500, также с путевками, выездами. Мои дети тоже дышат этими газами, " - возмущается Алла Гугучкина.

У нее пятеро детей. Ни для одного из них она пока не смогла добиться путевки ни в местный, ни в крымский санаторий.

Image caption Алла Гугучкина участвует во всех встречах с властями - она говорит, что не получает ответов на свои вопросы

Сами чиновники признают, что такое деление на зоны оказалось малоэффективным, но оно по-прежнему используется.

"Газ - он рассеивается, выбросы - они резко рассеиваются. При наличии ветра 4 м/с вообще [превышения] предельно допустимой концентрации не бывает", - сказал Би-би-си первый заместитель руководителя администрации главы республики Башкортостан Ринат Баширов.

Как относятся к протестующим?

Спустя три месяца экологического бедствия в Сибае начались протесты. Обращаться жители решили сразу к Владимиру Путину - на "народном сходе" 10 февраля.

Через три дня после этого мэр Сибая на встрече с местными жителями обозвал одного из активистов козлом и добавил, что протестующие "вытирают ноги" о помощь, которую Сибаю оказывают власти Башкирии.

"Такой, извините за выражение, козел стоит у меня на площади, на нашей сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел и такое делает", - возмущался мэр на встрече с жителями.

За эти его слова пришлось извиняться и.о. главы республики Хабирову.

Человеком, которого оскорбил мэр, был Ильшат Муртазин. Вот уже около месяца он пытается добиться введения в Сибае режима чрезвычайной ситуации.

На следующий день после "народного схода" он столкнулся с неожиданной популярностью в местных группах в социальных сетях - там появилась его фотография с надписью на ней "Осторожно, уголовник".

Image caption Обвинения против одного из организаторов "схода" появились во "ВКонтакте" на следующий день после записи обращения

Сам он сказал Би-би-си, что своих судимостей не скрывает. Он прописан в Сибае, но уехал в соседний Баймак к матери, потому что "не хочет дышать всем этим".

В феврале он отвез подписи жителей Сибая в приемную администрацию президента с требованием ввести в городе режим ЧС. Как поясняют активисты корреспондентам Би-би-си, это нужно для того, чтобы привлечь больше сил для ликвидации последствий экологического бедствия.

Но заместитель главы башкирского госкомитета по ЧС Александр Лопухов уже пояснял журналистам, что режим чрезвычайной ситуации не объявляют потому, что облако загазованности движется, а не накапливается.

Еще 18 февраля пятеро активистов - в том числе Эдуард Кадыров - подали уведомление о планах провести акцию 2 марта. Цель акции - выступить против "сокрытия холдингом УГМК истинных причин появления очагов тления руды в Сибае", а также требовать компенсации ущерба городу.

Что делают власти?

6 февраля городской суд Сибая постановил, что мэрия города не сумела вовремя проинформировать горожан о превышении допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере, хотя в декабре у администрации Сибая уже была информация о вредных выбросах, а также данные лабораторных замеров воздуха. Администрация обжаловала это решение суда.

Власти города утверждают, что с 12 декабря из-за превышения в воздухе диоксида серы в городе ввели режим повышенной готовности, а с середины января ежедневно представители регионального госкомитета по ЧС каждые два часа измеряют показатели воздуха.

Image caption Медицинские маски выдавали сибайцам бесплатно - многие верят, что такие маски защитят их от смога

В конце января специалисты горно-обогатительного комбината запустили промышленные вентиляторы "для разгона смога и запаха серы в безветренную погоду".

А в начале февраля четыре организации - "Уралгеопроект", "Уралмеханобр", "Горный эксперт" и "Маггеоэксперт" - решили карьер подтопить. Затопление началось 5 февраля, завершить процесс власти и ГОК планируют к 20 марта.

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал немного другой срок - по его словам, "очаги будут ликвидированы до конца марта".

19 января в Сибае был и.о. главы республики Радий Хабиров. Тогда он пообещал "закрыть эту историю, связанную с загрязнением воздуха, с переживаниями жителей, наладить работу медицины" уже к 1 февраля.

Несмотря на это, тление остановить не удалось. Например, 21 января возле карьера предельно допустимая концентрация диоксида серы была превышена в 37,6 раза.

Image caption В безветренную погоду дым скапливается и стоит прямо над карьером

Власти предлагают жителям районов, где фиксируют превышения ПДК, переселиться в пункты временного размещения. Правда, единственный действующий в городе пункт расположен в черте города - в общежитии Сибайского филиала БГУ.

Многие сибайцы в соцсетях пытаются найти временное жилье или переезжают к родственникам в другие поселения. Несколько дней назад в социальной сети "ВКонтакте" появилась группа для поиска жилья. "Кто вынужден переехать, перевезти детей в другой город, деревню из-за экологической катастрофы - все сюда! Надо нам объединиться, вести учет", - говорится в описании группы, в которой состоит больше 1200 человек.

"Я уже попросила родственницу, чтобы нам в селе за "магниткой" (город Магнитогорск - Би-би-си) квартиру снять. Я жду, когда мужа отправят с 1 марта в отпуск на месяц, и мы уедем на это время, потому что невыносимо", - говорит Нина Протопопова. Нижние этажи в ее подъезде уже опустели.

3 февраля в одной из шахт Сибайского филиала УГОК погиб 28-летний машинист погрузочно-доставочной машины Гаяз Иргалин. Представители комбината на данный момент не озвучивали официальные причины его гибели. Местные СМИ со ссылкой на коллег Иргалина говорили о том, что у машины погибшего рабочего не было стекла. При этом представители компании заявили, что месторождение Нижняя Залежь, где работал Гаяз Иргалин, не связано с месторождением Новый Сибай (Сибайским карьером), где сейчас идет окисление руды.

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