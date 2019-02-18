Не только Гитлер: лучшие роли Бруно Ганца - от жертвы Дракулы до Вергилия

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Швейцарский киноактер Бруно Ганц, скончавшийся в минувшую субботу, получил мировую известность благодаря фильмам "Небо над Берлином" и "Бункер", где он исполнил роль Адольфа Гитлера. Однако в его долгой и успешной кинокарьере есть немало других выдающихся ролей.

Ганц снимался в картинах многих выдающихся режиссеров, среди которых - Вернер Херцог, Тео Ангелопулос и Вим Вендерс. Его партнерами на площадке были звезды мирового кино Клаус Кински, Деннис Хоппер и Кристофер Пламмер.

Би-би-си выбрала пять ярких ролей Бруно Ганца.

1. "Американский друг" (1977), режиссер Вим Вендерс

Сотрудничество Ганца с немецким режиссером Вимом Вендерсом началось задолго до легендарного "Неба над Берлином". Одной из первых заметных киноролей Ганца стал образ умирающего от лейкемии владельца багетной мастерской Йонатана Циммермана в мрачном экзистенциальном триллере "Американский друг" по роману Патриции Хайсмит.

Партнером Ганца стал американский актер Деннис Хоппер. Отношения между ними изначально не заладились, однажды актеры чуть не подрались прямо на съемочной площадке. Однако в итоге Хоппер и Ганц все же помирились и создали яркий и впечатляющий дуэт.

Уже на раннем этапе своего творчества Ганц демонстрировал скрупулезный подход к работе: готовясь к роли Циммермана, актер несколько недель проработал в настоящей багетной мастерской.

Фильм попал в конкурс Каннского кинофестиваля и понравился Фрэнсису Форд Копполе, который обеспечил молодому режиссеру Вендерсу путевку в Голливуд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ганц (слева) и Хоппер не на шутку рассорились на съемках "Американского друга"

2. "Носферату: призрак ночи" (1979), режиссер Вернер Херцог

Персонаж графа Дракулы появлялся на экране не один десяток раз. Немецкий режиссер Вернер Херцог решил снять свою версию истории знаменитого вампира, вдохновившись немым шедевром "Носферату, симфония ужаса" Фридриха Вильгельма Мурнау, который он называл величайшим немецким фильмом всех времен.

В этом фильме Бруно Ганцу досталась роль молодого юриста Джона Харкера, а Дракулу сыграл Клаус Кински, которому приходилось по четыре часа в день гримироваться перед съемками.

Фильм ужасов Херцога имел огромный зрительский успех и вскоре был признан классикой жанра. В том же году на экраны вышло еще четыре картины про Дракулу, включая комедийный хоррор "Любовь с первого укуса", однако ни одной из них не удалось повторить успех "Носферату".

3. "Вечность и один день" (1988), режиссер Тео Ангелопулос

В этой грустной лирической притче греческого режиссера Тео Ангелопулоса Бруно Ганц сыграл умирающего поэта Александра, который в последний день своей жизни стремится помочь мальчику-албанцу вернуться на родину.

Изначально Ангелопулос хотел пригласить на эту роль главную звезду итальянского кино Марчелло Мастроянни, однако тот отказался сниматься из-за проблем со здоровьем. В итоге роль досталась Ганцу. Правда, в фильме его переозвучивал другой актер, так как Ганц произносил все реплики на немецком языке.

Картина получила главный приз Каннского кинофестиваля за 1988 год и стала одним из главных достижений в карьере Ангелопулоса и Ганца.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ангелопулос (справа) пригласил Ганца после отказа Марчелло Мастроянни

4. "Чтец" (2008), режиссер Стивен Долдри

Через несколько лет после триумфа "Бункера" Бруно Ганц сыграл в еще одной драме, посвященной теме Холокоста. На этот раз он выступил в роли немецкого профессора, который в послевоенной Германии обсуждает со своими студентами непростой этический вопрос о вине немцев за преступления нацистского режима.

Эпизод, в котором герой Ганца рассуждает о конфликте морали и законности во время суда над работниками Освенцима, не вошел в окончательный вариант картины.

Роль надзирательницы Освенцима сыграла Кейт Уинслет, которой эта актерская работа принесла "Оскар".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ганц (справа) и исполнитель главной роли в фильме "Чтец" Давид Кросс

5. "Дом, который построил Джек" (2018), режиссер Ларс фон Триер

Свою последнюю роль Бруно Ганц исполнил в фильме датского режиссера Ларса фон Триера про жестокого серийного убийцу, орудовавшего в США в 1970-х годах.

Загадочный персонаж Ганца по имени Вердж появляется лишь ближе к финалу картины, но на протяжении всего фильма зритель слышит его тихий закадровый голос. В конце фильма Верджу (или Вергилию) предстоит сопроводить главного героя в преисподнюю.

Фильм Триера вызвал противоречивую реакцию критиков и зрителей. Многие упрекали режиссера за чрезмерную жестокость и цинизм, другие хвалили его за смелость и бескомпромиссность.