Правообладатель иллюстрации Россия 1 Image caption Петру Порошенко на российском ТВ достается больше всего

В украинских выборах на кону многое, и у Кремля к ним свой интерес.

В чем он выражается, хорошо видно на примере освещения президентской гонки в государственных СМИ.

Больше всего они не любят действующего президента Петра Порошенко, который претендует на еще один срок, а вот к оппозиционеру Юрию Бойко прокремлевские медиа питают симпатию.

Служба мониторинга Би-би-си попыталась разобраться в том, насколько эти репортажи достоверны, и выяснила, что манипуляции и передергивания в них - далеко не редкость.

Вот лишь несколько примеров.

Утверждение: Порошенко сажает оппонентов в тюрьму.

"Конкурентов Порошенко уже терзают смутные сомнения: 40 задержанных на митинге в поддержку Юлии Тимошенко в Киеве" (передача "Толстой. Воскресенье" о словах Порошенко, что ему нужна "только честная победа",Первый канал,10 февраля).

Факт-чек: На самом деле, те самые 40 человек, задержанных в Киеве 9 февраля, были критически настроены по отношению к бывшему премьеру и кандидату в президенты Юлии Тимошенко. Они являются членами радикального движения С14 и намеревались посетить ее встречу с избирателями, чтобы потребовать наказать виновных в смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Общественная активистка Гандзюк, выступавшая против коррупции, скончалась в ноябре 2018 года спустя три месяца после совершенного на нее нападения.

Первый канал также не упомянул, что все задержанные активисты были отпущены на свободу в тот же день.

Правообладатель иллюстрации Первый канал Image caption Отношение к ураинским выборам в российском телеэфире - снисходительно-насмешливое

Утверждение: В конце января-начале февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил США, чтобы получить указания о проведении выборов.

"За кулисами. Аваков назначен США ответственным за честность выборов.Удивительным образом главным ответственным за честность выборов стал глава МВД Арсен Аваков, на днях вернувшийся из США и сразу отметившийся рядом резких заявлений... У этого деятеля сегодня завидное положение - не участвуя в выборах ни прямо, ни опосредованно, он назначен американцами ответственным за честность голосования" (правительственная "Российская газета", 4 февраля).

Факт-чек: Есть основания предполагать, что это сообщение не соответствует действительности.

Во-первых, других сообщений о подобном визите в СМИ нет, и вряд ли у правительства США или Украины есть причины скрывать сам факт визита. Когда Аваков был в США в апреле 2018-го года, его поездка широко освещалась в прессе.

Во-вторых, по сообщению украинского МВД, Аваков посетил США спустя неделю после выхода статьи в "Российской газете".

Утверждение: У пророссийского кандидата Юрия Бойко дела идут лучше, чем у Порошенко.

"На третьем месте в рейтингах, как правило, кандидат от О ппозиционной платфор м ы Юрий Бойко " ( программа "Толстой. Воскресенье" , Первый канал , 3 февраля ) .

"На территории России украинская ЦИК ликвидировала все избирательные участки, это недемократично, неконституционно, но для напуганного Порошенко, который сейчас плетется где-то в конце рейтинга - безопасно" (передача "Вести недели", "Россия-1", 20 января)

Факт-чек: Согласно большинству независимых опросов, Порошенко идет вторым или третьим, а Бойко - четвертым. Например, об этом говорят данные опроса, проведенного тремя авторитетными социологическими компаниями, а также исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Утверждение: Порошенко запретил россиянам наблюдать за выборами.

"Порошенко приказал не пускать российских наблюдателей на украинские выборы... "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, госпогранслужбе не пускать наблюдателей от России. И гарантирую украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", - заявил Порошенко в понедельник вечером в телешоу с говорящим названием Свобода слова" ("Российская газета", 5 февраля).

Факт-чек: Законопроект о недопуске наблюдателей из России был утвержден Верховной радой Украины 7 февраля, то есть через два дня после выхода заметки в "Российской газете". За него проголосовало 232 депутата, включая сторонников Юлии Тимошенко и Олега Ляшко, которые конкурируют с Порошенко на выборах.

На момент написания этой статьи Порошенко еще не утвердил принятый законопроект.

Утверждение: Порошенко меняет конституцию, чтобы победить на выборах.

"Президент Порошенко в преддверии выборов спешно под себя меняет конституцию. Там планируют прописать курс, которым пойдет страна. Ему по пути с истинными патриотами, а они, разумеется, хотят в НАТО, быть вместе с ЕС и вообще с ними лучше по-английски" ("Вести", "Россия-1", 5 февраля).

Факт-чек: Через два дня после выхода сюжета "Вестей" в эфир, парламент Украины принял закон, закрепляющий в конституции планы вступить в ЕС и НАТО. Его поддержали 334 из 450 депутатов, то есть и сторонники других кандидатов.

Утверждение: ЖЭКи заставляют жильцов голосовать за Порошенко.

"По всему видно, что Порошенко действует так, как действует человек, который идет ва-банк. Киевляне жалуются на звонки от ЖЭКов, в которых им настоятельно рекомендуют голосовать за Порошенко". ("Вести", "Россия-1", 5 февраля).

Факт-чек: "Вести" не назвали источник такой информации и не предоставили никаких доказательств. Другие СМИ о таких звонках не сообщали.

Однако в тот же день сайт Strana.ua, который критически настроен по отношению к Порошенко, сообщил, что "некие люди, представляясь Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", с телефонов ЖЭКов обзванивают их и узнают позицию относительно выборов президента".

В статье ничего не говорилось о принуждении голосовать за Порошенко, а компания "Социс" заявила о своей непричастности к каким-либо звонкам.

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