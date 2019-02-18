Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Суперджет" в ливрее CityJet пропадет из неба Европы, но пока точно не известно, в какой именно он появится

Авиалайнеры SSJ100 "Гражданских самолетов Сухого" больше не будут летать во флоте ирландской компании CityJet.

Семь самолетов российского производства будут, вероятно, переданы словенской авиакомпании, заявил журналистам глава российского минпромторга Денис Мантуров.

"Эти самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе. Мы уже предварительно имеем договоренность с компанией из Словении, которая и будет эти борта эксплуатировать в дальнейшем", - цитирует Мантурова РИА Новости.

Производитель "Суперджетов" и национальный перевозчик Словении Adria Airways осенью 2018 года подписали предварительное соглашение о поставке авиакомпании 15 самолетов.

Авиакомпания Adria Airways в понедельник была недоступна для комментариев. Флот Adria Airways представлен региональными и среднемагистральными лайнерами Airbus A319, Bombardier CRJ900LR, Bombardier CRJ700ER и Saab 2000 - примерно одного класса с "Суперджетом".

В понедельник "Ведомости" сообщили, что CityJet возвращает воздушные суда владельцу, которого газета назвала ВЭБ.РФ, отмечая, что российская лизинговая компания "ВЭБ-лизинг" не участвовала в поставках самолетов в Ирландию, а проводила сделку через некую третью компанию.

После этого "Гражданские самолеты Сухого" распространили заявление, в котором назвали эту информацию недостоверной. "В настоящее время CityJet пересматривает свою бизнес-модель, и поэтому ГСС и CityJet продолжают активно сотрудничать по программе SSJ100", - говорится в письме, поступившем в Русскую службу Би-би-си.

В российской прессе также ходят слухи о том, что ирландские "Суперджеты" могут оказаться в распоряжении авиакомпании "Азимут". Об этом также пишут в своем материале "Ведомости".

Неудачный бизнес?

Причиной неудачи CityJet с российскими авиалайнерами, по мнению главы минпромторга, стала неэффективная бизнес-модель.

"Что касается отказа CityJet - это не новость, а давно обсуждающийся с этой компанией вопрос. Главная проблема в том, что они не смогли, к сожалению, для себя выбрать качественную бизнес-модель, чтобы использовать этот самолет", - считает Мантуров.

Мантуров не уточнил, что именно он считает некачественной бизнес-моделью компании CityJet.

CityJet предлагает услуги "мокрого лизинга" - она предоставляет другим авиакомпаниям самолеты вместе с экипажами. Глава компании Пат Бирн в одном из интервью 2017 года говорил, что рассчитывает на то, что большие компании будут отдавать все больше своих региональных маршрутов на аутсорсинг.

Как рассказал в интервью Би-би-си авиационный эксперт, глава Infomost Consulting Борис Рыбак, "мокрый лизинг" - вполне традиционная форма ведения бизнеса в авиации, и что этим занимаются многие авиакомпании.

На прошлой неделе одна из ведущих мировых лизинговых компаний, ирландская Avolon, опубликовала прогноз развития авиационного рынка, в котором говорится, что в 2019 году у авиаперевозчиков будет постепенно снижаться прибыль и, вероятно, следует ждать новых банкротств. Помимо нестабильных цен на нефть аналитики компании отмечают, что на рынке авиаперевозок "просто-напросто слишком много дешевых авиабилетов и слишком мало дорогих".

Спасением в этой ситуации, по мнению Avolon, может стать "максимально топливно-эффективный флот".

Или неудачный самолет?

Одним из клиентов CityJet была крупнейшая бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, которая арендовала четыре "Суперджета".

В начале ноября Brussels Airlines заявила, что отказывается от эксплуатации российских Sukhoi SuperJet. Их решили заменить моделями CRJ-900 канадского производителя Bombardier.

Причиной отказа от SSJ100, по данным СМИ, стали частые неисправности самолетов. Пресса, цитируя источники в авиакомпании, называла эти неисправности "детскими болезнями".

"Так со всеми типами новых самолетов, так было и с Airbus, и Boieng, это всегда так. Когда эксплуатация самолета уже устоялась, то знаешь, что делать, какую деталь менять. Но в случае с SuperJet мы пока не на той стадии, когда у нас много опыта", - заявили тогда в авиакомпании.

В октябре Русская служба Би-би-си выяснила, что у крупнейших компаний-эксплуатантов SSJ100 этот самолет простаивает на земле более шести дней подряд.

Так, по данным на 29 октября, из 50 самолетов SSJ100 крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" более шести дней кряду не летали 15. Из них два оставались на земле с 19 октября и один - с 18 октября.

Во внутреннем документе авиакомпании под названием "Состояние безопасности полетов в феврале 2018 года" уровень безопасности самолета SSJ100 был обозначен как "средний", в то время как у всех самолетов производства Airbus и Boeing он был обозначен как "высокий".