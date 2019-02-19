Как в Израиле и Польше смотрят на историю Холокоста

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Моравецкому (слева) не понравились слова Нетаньяху и его министра иностранных дел

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил запланированный визит в Иерусалим из-за высказываний израильских политиков о сотрудничестве поляков с нацистами во время Холокоста.

Началось все в минувший четверг, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом брифинге во время своего визита в Варшаву заявил: "Я ребенок выживших во время Холокоста. Мы этого не простим и не забудем, и многие поляки сотрудничали с нацистами".

Нетаньяху добавил, что не знает ни об одном человеке, который был бы за это осужден.

Израильская газета Jerusalem Post вначале вставила в цитату Нетаньяху слова "польская нация", но вскоре объявила, что это была ошибка цитирования, и Нетаньяху говорил об отдельных поляках, а не о нации. Канцелярия премьер-министра Израиля также опубликовала заявление о том, что "Нетаньяху говорил о поляках, а не о польском народе или Польше как стране".

Польша потребовала объяснений. С ними выступил исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац, но это лишь усугубило ситуацию.

Министр сказал: "Премьер-министр высказался ясно… поляки впитали антисемитизм с молоком матери".

После этого министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля, а глава польского правительства Матеуш Моравецкий дал интервью журналистам.

"Я принял решение об отмене визита польской делегации в Израиль, который мы планировали ранее, потому что формулировки, которые произнес исполняющий обязанности главы МИД Израиля господин Кац, абсолютно недопустимы", - сказал премьер.

"Они абсолютно недопустимы не только в дипломатии - для меня недопустимы такие заявления в принципе, в публичной сфере".

"Поляки были народом, наряду с евреями и цыганами, наиболее пострадавшим во время Второй мировой войны. Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки все понимают, и премьеры этих стран тоже понимают ситуацию", - добавил премьер-министр Польши.

В итоге Моравецкий не поедет в Иерусалим на встречу Вышеградской группы, куда помимо Польши входят Венгрия, Чехия и Словакия.

Это не первый скандал между Польшей и Израилем. Год назад в Польше вступил в силу закон, запрещающий обвинять в соучастии в Холокосте не отдельных людей, а именно польскую нацию или польское государство - то есть говорить о коллективной ответственности.

Тогда Израиль и многие страны осудили этот закон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Почти все немецкие лагеря смерти находились на территории Польши

Но как на нынешний конфликт смотрят в Польше? Русская служба Би-би-си связалась с польским обозревателем Зигмундом Дзинчоловским и спросила, почему для польских политиков эта тема остается такой болезненной спустя почти 75 лет после окончания войны?

Зигмунд Дзинчоловски: Тема Холокоста - очень живая в Польше, и мы спорим между собой. Есть ученые, есть публицисты, которые обращают наше внимание на нашу собственную, польскую ответственность за то, что произошло во время войны. На соучастие части наших сограждан. С другой стороны, есть люди, для которых этот нарратив недопустим. Они говорят: посмотрите, помогать евреям во время войны означало угрозу жизни. За это расстреливали. За это убивали. Это была единственная страна, где подобный смертный приговор приводился в исполнение немедленно. И поляки тоже были жертвами жестокой, кровавой немецкой оккупации.

Поэтому давайте будем говорить о тех польских героях, которые все-таки помогали евреям. И давайте обратим внимание на тот факт, что в музее Яд Вашем в Иерусалиме самое большое число праведников, которые спасали евреев, - это поляки.

Этот конфликт здесь существует, он жив внутри самой Польши. Но конечно, когда министр иностранных дел Израиля говорит, что поляки впитали антисемитизм с молоком матери, это бред. Одни впитали, другие нет. Такого рода обобщения недопустимы. И конечно, это вызвало волну возмущения.

Би-би-си: Для Польши довольно болезненный вопрос, что некоторые всех поляков обвиняют в сотрудничестве с нацистами, и этот закон [запрещающий возлагать на поляков коллективную ответственность за уничтожение евреев нацистами] именно и говорит, что нельзя говорить, что поляки как страна, как нация, сотрудничали с нацистами. Но проблема же ведь не в Польше - и русские сотрудничали с нацистами, и украинцы, и латыши, и литовцы - все сотрудничали. Почему именно у Польши возник этот конфликт с Израилем?

Зигмунд Дзинчоловски: Этот конфликт, как мне кажется, неизбежен, несмотря на то, что в последние годы политические отношения Польши и Израиля складывались очень хорошо, и между руководствами этих стран было взаимопонимание. Для Польши важно поддерживать хорошие отношения с Израилем.

Но этот конфликт существует, потому что мы между собой сами не можем разобраться. В том, что касается сотрудничества, коллаборационизма - все-таки упрекать поляков в коллаборационизме с нацистами - не очень правильная постановка вопроса.

Все-таки здесь движение сопротивления, Армия Крайова, было самым мощным в оккупированной Европе. Поляки сражались на всех фронтах, и число польских жертв, граждан, которые потеряли жизнь во время войны, было огромным. Это страна, которая понесла колоссальные потери.

Поэтому такие глобальные обвинения поляков в коллаборационизме абсолютно необоснованны.

У поляков есть заслуги, и у поляков есть свои грехи, как и у любой нации.

Би-би-си: О том, как на конфликт по вопросу о Холокосте смотрят в Израиле, мы спросили нашего бывшего коллегу, журналиста, ныне кандидата в кнессет Евгения Сову. На какой эффект рассчитывали израильские политики, говоря о польском антисемитизме?

Евгений Сова: Во-первых, год назад не Израиль инициировал этот [польский] закон. Да, в музее Холокоста Яд Вашем у более шести тысяч польских граждан звание праведников народов мира, но это говорит, что именно на территории Польши было убито так много евреев.

На протяжении более 70 лет никто в Израиле не называл немецкие концлагеря польскими. Все прекрасно понимают, что на польской земле находились немецкие концлагеря.

Что же касается заявления министра иностранных дел Каца, который вступил в должность главы МИДа всего два дня назад, я не его коллега по партии "Ликуд", я не могу говорить за министра Исраэля Каца, но мне очень печально, что такие заявления вызывают такой скандал, потому что отношения между Польшей и Израилем действительно развивались хорошо, особенно после распада Советского Союза и коммунистического блока.

Для Израиля эти отношения важны, не менее они важны и для Польши, но я хочу сказать очень важную вещь.

В Израиле, когда говорят о Холокосте, нет коалиции, нет оппозиции. Абсолютно все в Израиле год назад, из всех партий, выступили против продвижения закона в польском сейме, даже те партии, которые критиковали действующее правительство.

Когда речь идет о памяти жертв Холокоста, это самое главное, а потом уже можно говорить об отношениях, о том, приедет польская делегация или не приедет.

Мне очень печально, что такие заявления становятся причиной отмены визита польского премьер-министра.

Если выстраивать хорошие отношения, их нужно обсуждать, и обсуждать за закрытыми дверями.

Это то, что обе стороны пытались сделать с момента принятия этого закона [запрещающего возлагать на поляков коллективную ответственность за уничтожение евреев нацистами] - в результате был даже удален пункт об уголовной ответственности. Но, к сожалению, в Израиле, как и в Польше, сейчас предвыборный период, и каждый политик по-своему смотрит на ситуацию, может быть, хочет привлечь к себе внимание, и я могу только сожалеть о подобных высказываниях.