"Ребенок лежал тряпочкой": откуда в детских садах Москвы вспышка дизентерии

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Дети из детских садов в двух округах Москвы массово заболели дизентерией. Вот уже два месяца родители пытаются найти ответ на вопрос, отчего заразились дети, однако получают противоречивые ответы чиновников. В центре скандала оказался комбинат "Конкорд" Евгения Пригожина, но его руководство отрицает какую-либо роль в отравлении.

Русская служба Би-би-си рассказывает, почему родители не верят Роспотребнадзору, каким образом объясняют произошедшее поставщики питания и как вспышка шигеллеза испортила Новый год десяткам московских семей.

В ночь на 20 декабря трехлетнему сыну Анны Васильевой Грише (его имя и имена других детей изменены) стало плохо. У мальчика поднялась температура, его рвало, а к утру у него начался понос.

В детском саду при школе 2051 в московском микрорайоне Некрасовка в этот день должен был быть утренник. Анна рассказала о болезни сына в родительском чате в WhatsApp - там в этот момент обсуждались фонарики, которые надо было закупить для празднования Нового года. Но разговор о фонариках долго не продлился.

"За моим посыпались сообщения других родителей - у них были такие же симптомы. Через пару часов стало понятно, что происходит что-то не то", - говорит Анна, листая чат на телефоне.

Ровесник Гриши Егор, сын Алены Пономаревой, утром 20 декабря чувствовал себя нормально. Его, как обычно, отвели в детсад при школе 1547 в Марьино - как и садик в Некрасовке, он относится к юго-восточному округу Москвы.

"В час дня меня и еще одну маму вызвали воспитатели, у детей была температура 39. После двух по вызову пришел врач - назначил противовирусное и сказал, что у него очень много вызовов. После пяти у ребенка вновь поднялась температура, начались рвота и понос. Я не выдержала и вызвала скорую", - рассказывает Пономарева.

Приехавший на вызов доктор осмотрел ребенка, горшок и "без разговоров сказал собираться". "В больнице был аншлаг. Нам еще повезло - нас положили на кровати в перемычке между двух коридоров", - рассказывает мама Егора.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Официально Роспотребнадзор признает около 150 случаев дизентерии в московских детских садах. Родители считают цифру заниженной

Маша, четырехлетняя дочка Александра Половникова, ходит в один детский сад с Гришей. Она 20 декабря чувствовала себя нормально - ничего необычного воспитатели не заметили. Вечером отец забрал ее домой: "Мы поднялись домой, она присела у двери на тумбочку - снять ботинки. И тут я вижу, что она сползает и глаза закатывать начинает". Оказалось, у девочки температура 40. Скорую в тот день родители Маши вызывать не стали - испугались, что ее отвезут в инфекционную больницу, где ребенок заразится чем-нибудь еще.

Тем временем в чате, где состояла Анна Васильева, одна из мам вспомнила, что слышала о вспышке дизентерии в соседнем восточном округе. Анна и многие другие мамы детей из сада в Некрасовке тогда услышали об этом впервые. Вскоре этот диагноз подтвердился и у сына Анны, и детей Алены Пономоревой и Александра (Би-би-си располагает копиями анализов всех детей, упомянутых в материале).

Именно тогда, перед Новым годом, Анна вместе с десятками других родителей начали бороться за то, чтобы чиновники, воспитатели и поставщики питания дали им ответ на простой вопрос: что случилось с их детьми.

"Сказали лечиться от ротавируса"

Дизентерия - тяжелая желудочно-кишечная инфекция, которую вызывают бактерии рода Shigella. По словам Владимира Никифорова, главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства, дизентерия - "абсолютно устаревший термин", по международным стандартам его нужно называть шигеллезом.

Шигеллез стоит относить к серьезным заболеваниям, говорит врач-педиатр Борис Блохин, научный руководитель Детского медицинского центра Управления делами президента. "Основная опасность - это интоксикация и обезвоживание. Маловероятно, что от дизентерии наступит смерть. Но в крайней тяжелой степени, когда у наблюдается стул с кровью и слизью по 50 раз в день, больные даже могут погибнуть", - объясняет Блохин.

Из-за редкости этой болезни у некоторых пострадавших детей шигеллез диагностировали не сразу. По словам Екатерины Рябцевой, сыну которой стало плохо 19 декабря после того, как его забрали из детского сада 2446 "Гармония" в ЮВАО, врач сначала заподозрила у ее ребенка ротавирус: "Сказали лечиться от ротавируса, но улучшений не было. Тогда я вызвала другого врача, которые прописал антибиотики и велел сдать анализы. Они подтвердили дизентерию".

Вспышка этой болезни произошла в Москве еще в начале декабря. Дети Халиды Маскиной и Антонины Медведевой (имя изменено по просьбе героини) ходят в детский сад 2321 при школе 1200 в Новокосино. Сыну Халиды стало плохо 7 декабря - мальчик страдал от температуры и поноса со слизью и кровью.

Image caption После начала вспышки дизентерии родители начали выкладывать положительные анализы на шлигеллез в соцсети

Заболели и другие дети в саду. По словам Антонины, в четыре часа дня воспитатель попросила забрать всех детсадовцев, а другая мама из родительского комитета сообщила, что сад закрыт на неделю. "Ребенка я забрала с поносом и температурой 38. Всю ночь на 8 декабря он ходил в туалет каждые полчаса. Пришел врач вечером - сказал, что у него сегодня 100 вызовов - все из нашего сада и у всех одинаковые симптомы".

В числе пострадавших оказались дети и из других садов в ВАО. Вечером шестого декабря четырехлетняя дочь Маргариты К., которая ходит в сад 143, отказалась от ужина, а к шести утра у нее поднялась высокая температура. "Жаропонижающие не понижали температуру, стул превратился в водяной, ребенок лежал, как тряпочка, и его госпитализировали. Анализ сданный позже в поликлинике, определил шигеллез - то есть дизентерию", - говорит Маргарита.

Эпидемия или "групповая заболеваемость"?

На данный момент чиновники официально признали, что бактерии шигеллы нашли более чем у 150 жителей Москвы - в основном у детей.

Как рассказывает Халида Маскина, родителям детей из сада 2321 в ВАО на собрании в середине декабря сообщили о 30 пострадавших. Такая же цифра содержится и в письме управления Роспотребнадзора по Москве, которое получил один из родителей детей, пострадавших в этом саду (копия есть в распоряжении Би-би-си).

Как говорится в документе, с 7 по 14 декабря в саду 2321 зарегистрировали "23 случая дизентерии и семь случаев носительства шигеллы среди детей и сотрудников".

Что касается юга-востока Москвы, в письме Роспотребнадзора на имя главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова говорится, что "случаи острых кишечных инфекций, в том числе дизентерии, установлены у 127 человек". В этом же документе говорится, что "групповая заболеваемость" фиксировалась в семи учреждениях ЮВАО, куда ходят дошкольники.

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Корреспондент Би-би-си ознакомился с несколькими десятками положительных анализов на шигеллез. Департамент здравоохранения Москвы на просьбу Би-би-си рассказать о числе пострадавших сообщил, что статистику по инфекционным заболеваниям ведет столичный Роспотребнадзор. Там на запрос Би-би-си о комментарии не ответили.

Родители считают цифры, приведенные чиновниками, заниженными. Во-первых, рассуждает Халида Маскина, в восточном округе дети заболели не только в саду 2321. У Би-би-си действительно есть копии положительных анализов на шигеллез, которые сдали дети из других детских садов ВАО.

Кроме того, говорит Маскина, на собрании в саду 2321 некоторые родители говорили, что их дети тоже сдали положительные анализы, но передать их руководству детского сада они еще не успели - то есть в статистике они не учитывались.

Инфекционист Владимир Никифоров рассказывает, что за свою карьеру сталкивался со вспышками шигеллеза не раз, но сейчас это редкость: "В последние 15 лет дизентерия пошла резко вниз. Это произошло с момента, как ввели в обращение новые антибиотики. Тогда наступил перелом - дизентерии практически не стало".

Сейчас дизентерия действительно не очень распространена, подтверждает врач-педиатр Борис Блохин - по его словам, с массовыми вспышками этой болезни он в последнее время не сталкивался.

Мамы заболевших детей в разговорах с Би-би-си называют произошедшее "эпидемией", Роспотребнадзор придерживается термином "групповая заболеваемость", так как, по мнению ведомства, эпидемиологический порог по шигеллезу превышен не был.

Родители пострадавших писали обращения во все инстанции - от администрации президента до департамента здравоохранения. Помогать им взялся муниципальный депутат из Некрасовки Дмитрий Шувалов. Он передал Би-би-си копии ответов, которые получил от чиновников.

Image caption Родители заболевших детей вот уже два месяца пытаются привлечь внимание СМИ и чиновников к проблеме шигеллеза. Многие считают, что эту тему намеренно замалчивают

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 24 января сообщила Шувалову, что не располагает "информацией о связи заболеваемости детей в связи с организацией питания в образовательных организациях". Такая же формулировка содержится и в ответе департамента образования Москвы. Администрация президента передала обращение Шувалова в столичный департамент здравоохранения - там сообщили лишь о "инфекционной заболеваемости" без каких-либо деталей о шигеллезе.

"Мне пришли ответы от Роспотребнадзора, министерства образования - ни о чем. Правда, после Нового года пришли следователи из Следственного комитета, взяли показания и копии документов. На этом все. О том, как идет следствие, нам не сообщают", - говорит Антонина Медведева, мама ребенка из 2321.

Следственный комитет на запрос Би-би-си не ответил.

"Низкая санитарная культура"

На собраниях в детских садах родителям пострадавших детей говорили, что дошкольники заразились дизентерией через еду. Об этом говорится и в письме Роспотребнадзора о ситуации в ЮВАО: "Групповые заболевания в детских дошкольных детских коллективах связаны с употреблением инфицированной пищи".

Еда - действительно один из основных способов передачи болезни, но не единственный, говорит Блохин: "В основном это низкая санитарная культура - грязные руки, грязная вода, немытые овощи, фрукты, несоблюдение правил личной гигиены".

Механизм заражения бактерией инфекционист Никифоров описывает как "фекально-оральный". "Грубо говоря, нужно съесть частицы кала больного шигеллезом. Путь передачи таких частиц - в основном водный и пищевой", - пояснил он.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Основной путь заражения шигеллезом - некачественные продукты и грязная вода

Роспотребнадзор в своих письмах в ответ на обращения родителей и журналистов писал, что и в ВАО, и в ЮВАО после появления сообщений о вспышке дизентерии провел расследование. Эксперты ведомства проводили медицинский осмотр заболевших детей и сотрудников, брали пробы окружающей среды, воды и продуктов, которые поставляют в детские сады.

В случае с обоими округами претензии у экспертов Роспотребнадзора возникли только к еде, которой кормили детсадовцев.

Во время проверок в восточном округе ведомство нашло зараженные "образцы сливочного масла". "Это позволяет рассматривать данный продукт как возможный фактор передачи инфекции, послуживший возникновению очага дизентерии в детском саду", - говорится в письме Роспотребнадзора, которое получила Маскина (есть в распоряжении Би-би-си).

В ЮВАО вину за дизентерию возложили на творог: в сообщении столичного управление Роспотребнадзора в конце прошлого года говорилось, что групповое заражение связано с употреблением продукции из загрязненного творога. Копию письма Би-би-си показала Светлана Вершинина - ее ребенок ходит в детский сад 2051 в Некрасовке и тоже отравился в конце декабря, врачи диагностировали у него дизентерию.

И в восточном, и в юго-восточном округе некоторые родители сомневаются в том, что причиной, по которой заболели их дети, могли стать некачественные творог и масло. Часть мам сказала Би-би-си о том, что их дети вообще не едят молочные продукты.

Другая проблема заключается в том, что творог, согласно нормам, не подают в детских садах в чистом виде - например, на юго-востоке из них готовят "сырники по-киевски" и запеканку.

Бактерии шигеллы должны погибать при высоких температурах, объясняет Би-би-си главный инфекционист Владимир Никифоров: "Высокую температуру они совершенно не переносят, гибнут мгновенно. Если продукт проходит правильную термическую обработку, это должно произойти".

Почему зараженный творог даже после приготовления оказался опасным для детей, чиновники не объясняли.

Зараженное масло

Поставками еды в детские сады занимаются комбинаты питания. В некоторых случаях они поставляют уже готовые завтраки, обеды, полдники и ужины, но чаще передают в учреждения продукты, которые готовят уже на месте.

Один комбинат питания обслуживает сразу несколько садов - чаще всего весь округ. Тендеры на поставку разыгрываются на конкурсах, которые проводят власти Москвы.

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В восточный округ Москвы продукты поставляет компания "Вито-1". Именно на складах этой компании Роспотребнадзор нашел инфицированные кишечной палочкой образцы сливочного масла, следует из письма ведомства (копия есть у Би-би-си). При этом ни у кого из сотрудников предприятия шигеллы или других бактерий не обнаружили.

Роспотребнадзор рассказал, что по итогам неудовлетворительных результатов проверки "Вито-1" оштрафовали по статье 14.43 КоАП - "нарушение требований технических регламентов". Размер взыскания не уточняется, но для юридических лиц максимальный штраф по этой статье составляет 600 тысяч рублей.

Представители компании не ответили на запрос Би-би-си. Секретарь "Вито-1" на просьбу о комментарии предложила обратиться к юристу компании. Тот на звонки Би-би-си не ответил.

Был ли заражен липецкий творог?

В сады юго-востока Москвы, где дети заболели шигеллезом перед Новым годом, еду поставляет компания ООО "Комбинат питания "Конкорд" ЮВАО". Этот комбинат входит в группу "Конкорд", которую контролирует бизнесмен Евгений Пригожин. В СМИ в последние месяцы его имя чаще упоминают в контексте возможных связей с ЧВК "Вагнера" и "фабрики троллей".

Как писал РБК, в 2016 году Пригожин контролировал 90% рынка школьного питания Москвы. Большинство поставщиков еды в столичные школы и детсады и сейчас связаны с "Конкордом". "Вито-1", работающая в восточном округе, с Пригожиным формально никак не связана.

Руководство "Конкорда" не отрицает, что предприятие поставляло творог, к которому возникли вопросы, в детские сады, но настаивает: виноват не комбинат, а завод, который сделал тот самый творог и привез его на комбинат питания.

Такой же версии придерживается Роспотребнадзор.

"Групповые заболевания в детских дошкольных коллективах связаны с употреблением продукции из загрязненного творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании", - сообщило столичное управление Роспотребнадзора в конце прошлого года. Руководитель ведомства рассказала "Ведомостям", что речь идет о молочном комбинате "Чаплыгинмолоко".

Проверку на предприятии подтвердил и его директор Константин Фетисов. По его словам, она началась еще 24 декабря и шла "все каникулы". "Мы закрыли завод. Проверили всех моих поставщиков молока, всех работников завода, сделали смывы со всего оборудования, всю продукцию взяли на экспертизу. Рабочие цехов, которые имеют непосредственное отношение к производству продукции, по два-три раза сдавали кровь", сказал РБК. По его словам, эксперты "ничего не нашли".

Завод действительно частично приостановил работу, причем произошло это по решению Чаплыгинского районного суда от 29 декабря, следует из данных базы "Спарк-Интерфакс". Но 31 декабря Липецкое управление Роспотребнадзора сообщило, что результаты проб не показали каких-либо отклонений. "Отобраны для лабораторного исследования на микробиологические показатели пробы молочной продукции, питьевой воды, смывы с оборудования и инвентаря. Их результаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", - сообщил руководитель ведомства Владимир Бондарев.

Вице-губернатор Липецкой области Александр Ильин в интервью LipetskMedia выступил в защиту предприятия. По его словам, информация о заболевших дизентерией сотрудников "Чаплыгинмолока" не подтверждается, а в регионе вообще не отмечено случаев этой болезни.

Глава региона Игорь Артамонов выразил надежду, что "компетентные органы разберутся в ситуации", но добавил, что к выводам Роспотребнадзора много вопросов: "Был ли заражен липецкий творог - и если да, то где он был заражен? На предприятии или дальше в цепочке поставки?"

Директор Фетисов указал и на другую нестыковку. По его словам, 19 декабря творог из Липецкой области поставили практически во все округа Москвы - если бы он был заражен, пострадавших было бы больше.

"Гречка, пюре, рассольник домашний"

Из-за нестыковок в версиях, отписок из ведомств и слабом освещении их проблемы в СМИ многие родители довольно скептичны по отношению к официальным объяснениям произошедшего.

Для координации родителей Халида Маскина создала группу "Дизентерия в детских садах Москвы". Внимание к проблеме попыталась привлечь и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая организовала серию одиночных пикетов у мэрии Москвы, написала официальные жалобы и требовала, чтобы ситуацию прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, которые за два месяца ни разу не высказался о дизентерии.

Кроме того, Соболь опубликовала видео, в котором рассказала, что представители "Конкорда" пригласили ее на производство. Юрист сказала, что пойдет на такую встречу только в сопровождении родителей при условии личной встречи с Евгением Пригожиным.

Image caption Руководитель "Конкорда" Евгений Пригожин считает, что его компания не виновата во вспышке дизентерии

В итоге такая встреча действительно состоялось - правда, без Соболь и толпы родителей, зато в присутствии камер "России-1". 12 февраля Евгений Пригожин провел по цехам двух женщин - в пресс-службе "Конкорда" сообщили, что это мамы пострадавших детей - Анастасия Ильина и Инга Козлова. Связаться с ними Би-би-си не удалось.

Женщинам во время их визита вновь рассказали про некачественный творог из Липецка, а также предложили "продегустировать гречку, пюре, рассольник домашний, солянку, пирожок с клубничным кремом, шоколадный кекс".

"Вы к нашим детям относитесь, как кроликам"

В тот же день, когда Пригожин водил родителей по комбинату, состоялась еще одна встреча родителей с "Конкордом". Правда, не в цехах комбината, а у подъезда жилого дома в Некрасовке - прямо рядом с пострадавшим садом 2051. Под дождем при свете фонаря несколько десятков родителей пытались добиться ответов у Юрия Остюка - руководителя "Конкорда" в ЮВАО.

Остюк под крики родителей заявил, что лично видел результаты проб с липецкого завода. Там, по его словам, нашли бактерии группы "кишечная палочка".

Image caption Юрий Остюк, руководитель "Конкорда" в ЮВАО, на встрече с родителями отказался признать вину за то, что их дети заболели дизентерией

- Но мой ребенок вообще не ест молочные продукты! - взорвалась одна из мам.

- А что делать с тем, что липецкие власти отрицают какую-либо вину? - поинтересовался у Остюка корреспондент Би-би-си.

- Я готов отвечать только по поводу нашего предприятия, - отрезал Остюк.

Руководитель "Конкорда" заявил, что контракт с "Чаплыгинмолоко" после инцидента тотчас разорвали. Правда, гарантировать, что именно творог стал причиной заражения, тоже отказался - "расследование еще ведется". Но помимо творога никаких претензий к продукции, которую поставляет "Конкорд", у экспертов не возникло, подчеркнул он.

Родители пытались добиться у Остюка ответа на вопрос о том, понесет ли его предприятие хоть какую-то ответственность за то, что поставило в детские сады некачественное питание.

- Чисто по-человечески - не хотите вы перед нами извиниться за эти мучения? За отравленные новогодние праздники? Как отец!

- Как человек, я могу вам пообещать…

- То есть не можете! Извинение начинается со слова "извините"!

- На сегодняшний день комбинат питания "Конкорд" не признает свою вину. И я тоже не могу.

Image caption Детский сад при школе 2501 - один из тех, чьи воспитанники в конце декабря заболели дизентерией

На встречу пришла и Татьяна Петрова, главный санитарный врач СРО "Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения". Туда входят оба комбината, кормившие детей на востоке и юго-востоке Москвы.

Дрожащим голосом Петрова объяснила, что "Конкорд" регулярно проверяет продукцию, которую поставляет в детские сады. Но отборы проб проводятся не из каждой партии, которая поступает на комбинат питания.

- Срок годности творога - 10 дней. Бактериологическое исследование занимает несколько дней. Если мы будем исследовать каждую партию, то до конца истечения срока годности не получим результаты.

- То есть, вы заканчиваете проверку, когда творог уже съеден детьми, - уточнила у Петровой Би-би-си

- Это практика всей лабораторной службы, мы не можем исследования быстрее проводить!

- То есть вы к нашим детям относитесь, как кроликам, - возмутилась одна из мам, которая пришла на встречу.

Как и Остюк, Петрова призналась, что у нее нет точного ответа на вопрос, почему заболели дети. По ее словам, подозрительный результат был получен только при анализе творога - но окончательную причину массового отравления должен установить Следственный комитет.

"Никаких утренников и елок"

Трехлетний ребенок Антонины Медведевой очень тяжело перенес болезнь - он 1,5 месяца не ходил сад и заразил старшего брата.

"Мы не покупали подарки, никаких утренников и елок - мы уехали в деревню и просидели там все праздники. Это нас спасло от эмоционального срыва. Потому что когда ребенок болеет - это тяжело, но когда после этого появляются отписки из разных инстанций, статьи , в которых родителей обвиняют в пиаре! Ну какой пиар: месяц выносила кровавый горшок каждый час! Какой пиар…" - говорит Медведева.

Халида Маскина, создательница группы "Родители против дизентерии", говорит, что "до этой ситуации вообще не представляла, что такое возможно": Никогда бы и представить не смогла, что такое могут творить, что такое могут допустить. Сейчас ее ребенок здоров и вернулся в сад.

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleyev/TASS Image caption Два месяца спустя после начала вспышки шигеллеза ни родители, ни чиновники, ни поставщики питания не могут дать ответ на вопрос, почему заразились дети

"Считаю ,что в данной ситуации должны быть те, кто понесет наказание за столь массовые отравления детей, чтоб впредь такого не повторялось, - говорит Екатерина Рябцева. - Можете представить себе эмоции, когда вашего ребенка травят, все новогодние праздники испорчены и ежесекундно боишься, что зарязятся твои близкие?".

Анна Васильева со слезами на глазах признается, что и ей последние недели прошлого года дались очень нелегко: "У меня маленький ребенок, он первый раз столкнулся с таким явлением. У него был ужас в глазах, он не понимал что с ним происходит. Когда ты видишь панику у ребенка и ничего не можешь с этим сделать, это очень страшно".

Но ее ребенок продолжит ходить в сад 2051 - другого выбора у Анны, как и у большинства других родителей, нет. 19 февраля ему на завтрак подавали творожное суфле.