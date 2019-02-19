Жена боевика ИГ хочет вернуться в Британию. Пустят ее или нет?

Заявление Шамимы Бегум, четыре года назад бежавшей из Лондона в Сирию и примкнувшей к экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в России), о желании вернуться на родину, чтобы воспитывать ребенка, вызвало споры среди чиновников, журналистов и пользователей соцсетей. Вопрос о том, пускать ее обратно или нет, расколол британское общество.

В феврале 2015 года три ученицы школы лондонского района Бетнал Грин втайне от родителей сели на самолет в Стамбул. Конечной целью их путешествия была Сирия, где они присоединились к ИГ. Одна из школьниц - 15-летняя Шамима Бегум - вскоре вышла замуж за джихадиста.

На прошлой неделе девушка нашлась в сирийском лагере для беженцев, где дала интервью корреспонденту газеты Times Энтони Ллойду. В нем она заявила, что беременна и хочет вернуться в Лондон.

Уже после интервью Шамима Бегум родила мальчика и дала ему имя Джаррах, как того хотел ее муж - боевик ИГ. Это же имя носил ее первенец, который умер от инфекционного заболевания во время пребывания на подконтрольной боевикам территории.

Шамима согласна, что четыре года назад совершила ошибку, но не сожалеет о проведенном среди исламистов времени, так как оно "закалило ее характер". "Там я нашла мужа - никого похожего я бы никогда не встретила в Англии" - сказала она в интервью.

Представители официальных органов комментируют происходящее предельно жестко. Так, министр внутренних дел Британии Саджид Джавид заявил: "Если вы поддерживали террористические организации, я сделаю все, чтобы препятствовать вашему возвращению. Если вы все же вернетесь, то должны быть готовы к расследованию, допросам и, возможно, уголовному преследованию". По словам министра, Шамима Бегам может лишиться гражданства.

Несмотря на то что прецеденты с лишением британского гражданства за участие в деятельности ИГ уже были, международное законодательство запрещает лишать гражданства в случае, если другое гражданство у обвиняемого отсутствует.

Мэр Лондона Садик Хан в интервью Sky News предположил, что прежде чем отправлять Шамиму Бегум в Великобританию, ее имеет смысл допросить, и в том случае, если в ее действиях будет найден состав преступления, она должна предстать перед судом.

Адвокат Шамимы заявил, что не пустив беременную девушку на родину, британские власти поступят с ней хуже, чем с нацистскими преступниками: "Даже у этих людей, виновных в массовых убийствах, было право на справедливый суд".

СМИ единогласны

Ведущие британские издания отреагировали на слова Шамимы с негодованием.

ГазетаTelegraph в разделе "Мнение" опубликовала статью под заголовком "Шамима Бегум не может рассчитывать на сострадание со стороны Бриитании".

"Испытывает ли она сострадание к жертвам ИГИЛ, к тысячам вырезанных езидов, к геям, которых выбрасывали с высотных зданий, к европейцам, которых убивали перед камерой, к бесчисленному множеству других жертв так называемого халифата, которому она присягнула на верность?" - задается вопросом автор статьи.

Посетители страницы Telegraph в "Фейсбуке" согласны с мнением редакции. Пользователь под именем Колин Трим, комментируя эту статью, пишет: "Я служил в полиции и повидал ужасные вещи. И я не могу сказать, что они не шокировали меня. То, что вид отрезанной мужской головы в мусорном ведре не вызвал у нее эмоций, только показывает, что она за человек".

Sun со ссылкой на Mirror пишет о том, что имя Джаррах было выбрано для сына Шамимой и ее мужем в честь Абу Убайда ибн аль-Джарраха - исламского полководца конца VI-начала VII веков, известного истреблением евреев.

"Она нераскаявшаяся наложница террориста, ее нельзя возвращать в Великобританию", - говорится в посте Sun на официальной странице в "Фейсбуке".

Редкие защитники

Но в соцсетях появились и другие мнения.

Пользователь по имени Карим Белгасем из Шотландии задается вопросом в своем "Твиттере": "Ей было 15 лет... Хочу спросить: если бы на ее месте была белая христианская девочка, которой промыли мозги и убедили вступить в ИГИЛ - было бы общественное мнение другим? Было бы в нем больше сострадания? Официально: думаю да".

"Шамима Бегум должна вернуться в страну и быть судимой. Мы воюем с ИГ, чтобы защитить наши ценности".

Жителей европейских стран, которые подобно Шамиме Бегум примкнули в свое время к ИГИЛ, а затем вернулись на родину, немало. Кто-то из них раскаялся, кто-то был вынужден вернуться в силу обстоятельств или был репатриирован.

Согласно прошлогоднему отчету Международного центра по изучению радикализации (ICSR) Королевского колледжа Лондона, более 40 тыс. граждан из 80 стран присоединились к ИГ в Ираке и Сирии в период с апреля 2013 года по июнь 2018 года.

Основная их часть отправилась в Ирак и Сирию из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а около 6 тыс. человек приехали из стран Западной Европы.

Великобритания среди этих стран занимает третье место: чтобы присоединиться к ИГ, Соединенное Королевство покинули 850 человек. Первые два места принадлежат Франции и Германии - 1910 и 960 человек, соответственно.

Сколько человек вернулось?

Большинство "возвращенцев" можно условно разделить на две волны: тех, кто вернулся перед тем как боевики объявили о создании "халифата" в июне 2014 года, и тех, кто вернулся после.

Согласно имеющимся данным, в западноевропейские страны в общей сложности вернулись 1765 человек. Исследование, проведенное Европарламентом и затронувшее шесть европейских стран, показывает, что в Великобританию вернулась примерно половина граждан, покинувших страну с целью присоединиться к ИГ. Это самый высокий показатель.

На втором месте находятся Германия и Бельгия, куда с территории, контролируемой боевиками "Исламского государства", вернулись около трети граждан. Для Франции этот показатель составил лишь 12%.

Как их встречают?

Великобритания

Большинство лиц, вернувшихся в Великобританию, были допрошены службами безопасности, чтобы оценить риск, который они могут представлять для общества и способны ли они к реинтеграции.

В тех случаях, когда человек не совершил преступлений, и судебное преследование не требуется, он может быть включен в программу дерадикализации, которая включает в себя работу под руководством наставников и психологическую помощь.

Министерство внутренних дел Британии сообщило Би-би-си, что в страну вернулось около 400 человек - большинство из них покинуло зону боевых действий на ранних стадиях.

В их отношении было проведено расследование. В сообщении министерства говорится, что значительная часть этих людей больше не относится к сфере интересов органов национальной безопасности.

При этом в интервью газете Times министр внутренних дел Саджид Джавид, заявил, что существует целый ряд мер, чтобы "помешать людям, представляющим серьезную угрозу для безопасности страны, вернуться в Великобританию, включая лишение их британского гражданства или высылку из страны".

Франция

Согласно отчету Европейского парламента, Франция, в отличие от других стран ЕС, до недавнего времени допускала преследование своих граждан в регионе, где совершено преступление, "если местными властями гарантируется справедливое судебное разбирательство".

Но с недавних пор французское правительство выразило готовность возвращать на родину своих граждан, вступивших в ИГ в Ираке и Сирии.

Германия

Мужчины, которые были в рядах боевиков и возвращаются в Германию, почти всегда подвергаются уголовному преследованию. Раньше прокуроры требовали больше доказательств для уголовного преследования женщин, однако в декабре 2017 года было объявлено, что к мужчинам и женщинам, подозреваемым в участии в группировке "Исламское государство", будет применяться равноправный подход.