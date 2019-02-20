"Людей не обманешь": российские чиновники о "ненависти" россиян

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Ежегодное послание президента Владимира Путина прошло на фоне падения рейтингов власти. Русская служба Би-би-си спросила чиновников, которые слушали президента в Гостином дворе, как они себя чувствуют при таком уровне доверия.

Тему непростых отношений общества и госслужащих в послании затронул сам Путин в начале своего выступления.

"Людей не обманешь, - наставлял он чиновников. - Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас".

Рейтинги падают

Рейтинг Путина в последние месяцы падал. Показатели начали снижаться в июне прошлого года, когда правительство объявило о повышении пенсионного возраста. Их не смог удержать ни тот факт, что президент долгое время дистанцировался от реформы, ни ее смягчение.

Согласно данным ВЦИОМ, в феврале о доверии к Путину говорили 32,6% россиян - это самый низкий уровень за последние 13 лет. Годом ранее этот показатель находился на уровне 51,6%. По оценке фонда "Общественное мнение", голосовать за Путина сейчас готовы 45% россиян.

После аннексии Крыма и сочинской Олимпиады этот показатель не опускался ниже 60%. В июле он впервые упал ниже 50%. А ведь в марте прошлого года на президентских выборах Путин получил 76,69%.

У правительства дела идут еще хуже: в январе "Левада-центр" сообщил, что рекордное в истории число россиян хотят отставки кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Кроме того, по данным "Левада-центра", 52% россиян считают, что чиновники лгут о положении дел в стране.

За последний год число скандалов вокруг чиновников, в том числе региональных, выросло.

Резонанс, например, вызвали слова теперь уже бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей, что государство "не просило" граждан "рожать детей". В центре внимания оказался и глава брянских Клинцов Олег Шкуратов, когда дети чиновников оказались среди тех, кто поехал в Турцию с помощью благотворительного фонда имени Андрея Карлова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этих скандалов заявил, что в России принято "травить чиновников" и "ненависть к ним льется через край".

Однако чиновники, с которыми пообщалась Би-би-си после обращения Путина к Федеральному собранию, успокоили: недоверие людей их не пугает.

"После послания рейтинг пойдет вверх"

"Нужно быть более открытыми и разговаривать с людьми. Только таким образом можно достигнуть доверия и нормального отношения", - с улыбкой отвечал министр экономического развития Максим Орешкин на вопрос о том, не переживает ли он, что половина страны хочет отставки правительства.

- Не тяжело в такой атмосфере работать? - спросил у него корреспондент Би-би-си.

- Я готов работать под любым давлением, под любым негативным фоном и делать все, чтобы люди, ради которых я работаю, это чувствовали и это понимали.

- А ненависть к чиновникам ощущаете?

- Когда ты ведешь открытую дискуссию, такого отношения не видно. Нужно не только работать, но и открыто и публично объяснять людям, что делаешь, почему ты делаешь, почему ты не можешь сделать что-то другое.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Shtukina/TASS Image caption Опрошенные Би-би-си чиновники говорят, что ненависть россиян не ощущают. На фото: спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и первый вице-премьер Антон Силуанов

Одним из первых Гостиный двор покидал глава Татарстана Рустэм Минниханов. На вопрос Би-би-си об эмоциях из-за снижения рейтингов власти он ответил так: "Все нормально будет! Национальные проекты нацелены на улучшение качества жизни. И те судьбоносные вопросы, которые нуждаются в решении, они были озвучены".

По мнению Минниханова, неоднозначное отношение общества сложилось не ко всей власти, а лишь к отдельным персонам (кому именно, он не уточнил): "К сожалению, чиновник тоже человек, и среди них есть люди, которые принимают те или иные решения, к которым у людей негативное отношение".

Первый вице-премьер Антон Силуанов по-своему объяснял высокий градус напряжения у граждан. По его словам, "майский указ прошлого года только начал реализовываться". Вспомнил он и о повышении пенсионного возраста.

- Изменения, которые во многом вызвали недовольство граждан, в нынешнем послании президента скорректированы с учетом запроса пенсионеров. Уверен, что справедливость, о которой говорил президент (поручение пересчитать пенсии), будет достигнута.

- И все-таки, вам не обидно, что больше половины россиян выступают за отставку правительства Медведева?

- Коллеги, потом! - не ответил Силуанов.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что после послания, в котором были обещаны различные льготы для многодетных семей, рейтинг Путина повысится.

"Он делает это абсолютно правильно, он понимает, что у нас очередная демографическая яма. Те решения, которые он предложил, очень важны. Думаю, после послания рейтинг президента пойдет вверх", - предсказал Миронов.

Сенатор Елена Мизулина сказала корреспонденту Би-би-си, что атмосферу ненависти она не ощущает: "Но я и не чиновник, я избрана людьми. Никогда подобного не чувствовала! Стараюсь жить так же, как другие, ничего не имею сверхъестественного. К себе я негативного отношения не чувствую".

Правда, призналась Мизулина, большинство обращений, которые она получает от граждан, связаны как раз "с грубостью, невниманием и заносчивостью" чиновников: "А ведь можно было бы решить все просто, если бы было доброжелательное отношение и внимание к людям. Это 50% успеха".

"Вы преувеличиваете насчет атмосферы ненависти"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на вопросы об атмосфере "ненависти", о которой говорил Песков, отвечала уклончиво.

- Для тех, кто принимает управленческие действия, руководством к действию должна быть ответственность. Ответственность за то, чтобы и качество жизни людей, и экономический прорыв были понятны каждому человеку. Поэтому то, что сегодня заявлено президентом как новые решения, это, безусловно, то, что понятно людям.

- То есть лично у вас нет какой-то фрустрированности от происходящего?

- Я полагаю, что для каждого это должно быть мотивацией к более эффективной работе.

Правообладатель иллюстрации EKATERINA SHTUKINA/TASS Image caption Больше половины россиян, согласно опросу "Левада-центра", хотят отставки кабинета Дмитрия Медведева (на фото в середине)

Лидер ЛДПР Владимира Жириновскогоэмоционально ответил на вопрос Би-би-си о снижении рейтингов власти в России.

"А какие показатели в Британии? Даже парламент требует, чтобы Тереза Мэй ушла. [Президент Франции Эммануэль] Макрон! Бунтует вся Франция! Какие показатели у [президента США Дональда] Трампа? То вверх, то вниз! - напомнил Жириновский. - Во всем мире так. Люди вправе быть недовольными своей властью".

"Граждане хотят принятия быстрых решений и чтобы деньги работали на большинство граждан. Мы же продолжаем реформы. Они всегда болезненны", - добавил он.

"Вы, наверное, преувеличиваете насчет атмосферы ненависти, - сказал Би-би-си депутат Госдумы Николай Валуев("Единая Россия"). - Но общество действительно можно сейчас назвать натянутой струной. Дело в том, что СМИ - в большей степени те, которые работают в интернете, - перенагнетают обстановку".

Именно из-за роста социальной напряженности Путин, по мнению Валуева, большую часть выступления посвятил справедливости - пенсиям, зарплатам, выплатам молодым семьям: "И президент конкретно сказал, что будет сделано. После сегодняшнего дня не сделать будет невозможно".

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"Больше детей - меньше налог"

Послание Путина в основном было посвящено вопросам социального развития. Это значительно отличалось от его прошлогодней речи, когда членам парламента и правительства демонстрировали видео с новейшими российскими вооружениями.

Наиболее заметные предложения Путина касались поддержки молодых родителей. Семейные ценности президент вообще назвал "нравственным каркасом".

В частности, он поручил повысить пособия для семей с детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей, решить проблему с яслями, а также снизить налоговую нагрузку. "Принцип очень простой: больше детей - меньше налог", - пояснил Путин.

Другие предложения Путина касались преодоления бедности. Он поручил разработать механизм отсрочки платежей по ипотечным кредитам для граждан, которые лишились дохода. Упомянул он и пенсии - правда, не последствия повышения пенсионного возраста. Поручения Путина также касались совершенствования здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Тема внешней политики в послании почти не затрагивалась. Но совсем не говорить о ракетах Путин не смог. Уже в конце выступления он снова раскритиковал США за приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных, - сказал Путин. - Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу".

"Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем", - объявил Путин. Зал аплодировал.