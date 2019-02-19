Завершилась Лондонская неделя моды. Чем она запомнилась?
Во вторник завершилась Лондонская неделя моды - второе после Нью-Йорка крупшейшее шоу мировых модных тенденций.
Что поразило экспертов и зрителей больше всего и чем запомнятся лондонские показы?
1. В моде - активизм
Во-первых, Лондон первым из четырех крупных мировых модных площадок, включая Нью-Йорк, Париж и Милан, решил полностью отказаться от натурального меха на подиуме.
Во-вторых, в минувшее воскресенье матриарх британской моды Вивьен Вествуд превратила свой показ в в политическое шоу.
Ее шоу называлось пренебрежительным Homo Loquax, то есть "человек болтающий". Зато манекенщицы, участвовавшие в ее показе, высказывались и по поводу "брексита", и по поводу климатических изменений, а их одежда была расцвечена политическими лозунгами.
Коллекцию Вествуд также представила и голливудская актриса Роуз Макгоуэн, которая одной из первых публично обвинила в сексуальных домогательствах могущественного в свое время кинопродюсера Харви Вайнштейна.
Макгоуэн не впервые вышла на лондонский подиум: в сентябре 2018-го она открыла показ коллекции британского дизайнера обуви Николаса Кирквуда, пройдя по подиуму босиком.
Вивьен Вествуд была не единственным дизайнером, захотевшим использовать подиум в качестве политической трибуны.
На открытии Лондонской недели моды 72 манекенщицы, среди которых была и британская модель Адвоа Абоах, вышли на подиум вместе с людьми, уцелевшими при пожаре в лондонской высотке Гренфелл-тауэр, в майках с надписью "72 погибших и по-прежнему никто не арестован? Как такое возможно?"
Дизайн футболок был разработан членами местной инициативной группы в качестве напоминания об этой трагедии и том, что кампания с требованием найти виновных продолжается.
Протестные настроения, но уже другого рода, выражались не только на подиуме, но и на улицах Лондона. В воскресенье, в самый разгар показов активисты охраны окружающей среды из инициативной группы Extinction Rebellion попытались помешать неделе моды, заблокировав все улицы, прилегавшие к месту, где проходили основные меропрития.
Демонстранты требовали от индустрии моды экологической сознательности в связи с возникшей в последнее десятилетие тенденцией, получившей название "быстрой моды" - то есть слишком быстрого обновления магазинных коллекций, которые следуют по пятам за влиянием мировых подиумов.
2. Виктория Бекхэм вернулась!
Коренная британка Виктория Бекхэм, в прошлом известная как одна из участниц женской поп-группы Spice Girls, раньше показывала свои дизайнерские коллекции исключительно на Нью-Йоркской неделе моды. Однако свою предыдущую коллекцию она вдруг показала именно в Лондоне и теперь снова сюда вернулась.
Ее новая коллекция, продемонстрированная в стенах британской картинной галереи Tate в минувшее воскресенье, резко отличалась от привычных для Бекхэм обтягивающих платьев по фигуре, которые стали ее визитной карточкой.
Модели были одеты в объемные пальто, свободные платья и свитера крупной взяки.
Впрочем, успешная карьера Бекхэм как модельера означает, что она не будет участвовать в новых гастролях, которые остальные участницы группы планируют начать в мае 2019 года.
3. Прическа Джиджи Хадид
Сестры Джиджи и Белла Хадид являются наиболее узнаваемыми и востребованными супермоделями. Поэтому неудивительно участие Джиджи в показе одного из главных британских брендов - Burberry, к которому взгляды прикованы вдвойне из-за сравнительно недавнего назначения на пост креативного директора итальянского дизайнера Риккардо Тиши.
В минувшее воскресенье Тиши продемонстрировал свою вторую по счету коллекцию для этого бренда, состоявшую из 106 образов и предназначенную, согласно пресс-релизу, "для юноши, для девушки, для леди и для джентльмена".
Однако когда Джиджи вышла на подиум, ее было почти не узнать. Она была одета в черно-белый монохромный спорт-шик, но главное было даже не в этом, а в том, что было у нее на голове.
Креативный директор бренда Redken Гвидо Палау сильно осветлил ей брови и убрал шикарные волосы Джиджи в тугой пучок, а на лбу выложил из ее локонов знак бесконечности. Воистину: красоте нет предела.
4. Сезам открылся?
Такое впечатление, что мульсериал "Улица Сезам" послужил вдохновением для дизайнеров и инфлюенсеров мира моды - уж слишком много было на подиуме и вне его всяческих оборок, перьев и пушисто-ворсисто-мягких образов.
Русская супермодель Наталья Водянова открыла показ коллекции британского дизайнера Мэри Катранзу, облаченная в ярко-желтые перья, и от наблюдателей не укрылось сходство ее наряда с Большой Птицей - персонажем "Улицы Сезам".
"Двойники" Элмо, Коржика и других персонажей этого детского сериала встречались и за кулисами модных показов.
5. Какого цвета "новый черный"? Конечно бежевого!
Если в вашем гардеробе черным-черно, то вы явно отстаете от новейших течений в моде, потому что все те, на кого стоит равняться, на Лондонской неделе были исключительно в бежевом. В песочном. В карамельном. В цвете каппучино, ну, или на худой конец, в цвете почтовой бандероли.
Вот в таких оттенках было не стыдно сесть в первом ряду на всех самых важных показах.
6. Сапоги вместо шляпы
Не знаете, что надеть на голову в будущем сезоне? Скорее покупайте сапоги, да побольше! Именно такой вариант головного убора предложил во вторник бренд из Гонконга Izzue, впервые участвовавший в лондонских показах.
Но если это для вас слишком радикально, то замотайте голову свитером и вперед.
Во всяком случае такое видение предлагают дизайнеры Izzue своей новой коллекцией, выражающей, по их задумке, "истинно британский бунтарский дух анархии и панк-рока, которым так славится Лондон".
И совсем по-другому выразил британский дух другой азиатский бренд - pushBUTTON из Сеула - и тоже в головных уборах.
На головках их манекенщиц красовались шляпы, украшенные многочисленными изображениями молодой королевы Елизаветы, шляпы-подсвечник и шляпы очки-велосипед.
А почему бы и нет, собственно?
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