Завершилась Лондонская неделя моды. Чем она запомнилась?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса из Голливуда Роуз Макгоуэн второй раз участвовала в Лондонской неделе моды

Во вторник завершилась Лондонская неделя моды - второе после Нью-Йорка крупшейшее шоу мировых модных тенденций.

Что поразило экспертов и зрителей больше всего и чем запомнятся лондонские показы?

1. В моде - активизм

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Роуз Макгоуэн была приглашена для участия в шоу Вивьен Вествуд

Во-первых, Лондон первым из четырех крупных мировых модных площадок, включая Нью-Йорк, Париж и Милан, решил полностью отказаться от натурального меха на подиуме.

Во-вторых, в минувшее воскресенье матриарх британской моды Вивьен Вествуд превратила свой показ в в политическое шоу.

Ее шоу называлось пренебрежительным Homo Loquax, то есть "человек болтающий". Зато манекенщицы, участвовавшие в ее показе, высказывались и по поводу "брексита", и по поводу климатических изменений, а их одежда была расцвечена политическими лозунгами.

Коллекцию Вествуд также представила и голливудская актриса Роуз Макгоуэн, которая одной из первых публично обвинила в сексуальных домогательствах могущественного в свое время кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Макгоуэн не впервые вышла на лондонский подиум: в сентябре 2018-го она открыла показ коллекции британского дизайнера обуви Николаса Кирквуда, пройдя по подиуму босиком.

Вивьен Вествуд была не единственным дизайнером, захотевшим использовать подиум в качестве политической трибуны.

На открытии Лондонской недели моды 72 манекенщицы, среди которых была и британская модель Адвоа Абоах, вышли на подиум вместе с людьми, уцелевшими при пожаре в лондонской высотке Гренфелл-тауэр, в майках с надписью "72 погибших и по-прежнему никто не арестован? Как такое возможно?"

Дизайн футболок был разработан членами местной инициативной группы в качестве напоминания об этой трагедии и том, что кампания с требованием найти виновных продолжается.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Акция в память о погибших в пожаре Гренфелл-тауэр открыла Лондонскую неделю моды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты-защитники оружающей среды хотели помешать плавному течению Лондонской недели моды

Протестные настроения, но уже другого рода, выражались не только на подиуме, но и на улицах Лондона. В воскресенье, в самый разгар показов активисты охраны окружающей среды из инициативной группы Extinction Rebellion попытались помешать неделе моды, заблокировав все улицы, прилегавшие к месту, где проходили основные меропрития.

Демонстранты требовали от индустрии моды экологической сознательности в связи с возникшей в последнее десятилетие тенденцией, получившей название "быстрой моды" - то есть слишком быстрого обновления магазинных коллекций, которые следуют по пятам за влиянием мировых подиумов.

2. Виктория Бекхэм вернулась!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктория Бекхэм вернулась в Лондон

Коренная британка Виктория Бекхэм, в прошлом известная как одна из участниц женской поп-группы Spice Girls, раньше показывала свои дизайнерские коллекции исключительно на Нью-Йоркской неделе моды. Однако свою предыдущую коллекцию она вдруг показала именно в Лондоне и теперь снова сюда вернулась.

Ее новая коллекция, продемонстрированная в стенах британской картинной галереи Tate в минувшее воскресенье, резко отличалась от привычных для Бекхэм обтягивающих платьев по фигуре, которые стали ее визитной карточкой.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бекхэм показала нехарактерную для своего обычного стиля коллекцию

Модели были одеты в объемные пальто, свободные платья и свитера крупной взяки.

Впрочем, успешная карьера Бекхэм как модельера означает, что она не будет участвовать в новых гастролях, которые остальные участницы группы планируют начать в мае 2019 года.

3. Прическа Джиджи Хадид

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джиджи Хадид впервые участвовала в показе Burberry в Лондоне

Сестры Джиджи и Белла Хадид являются наиболее узнаваемыми и востребованными супермоделями. Поэтому неудивительно участие Джиджи в показе одного из главных британских брендов - Burberry, к которому взгляды прикованы вдвойне из-за сравнительно недавнего назначения на пост креативного директора итальянского дизайнера Риккардо Тиши.

В минувшее воскресенье Тиши продемонстрировал свою вторую по счету коллекцию для этого бренда, состоявшую из 106 образов и предназначенную, согласно пресс-релизу, "для юноши, для девушки, для леди и для джентльмена".

Однако когда Джиджи вышла на подиум, ее было почти не узнать. Она была одета в черно-белый монохромный спорт-шик, но главное было даже не в этом, а в том, что было у нее на голове.

Креативный директор бренда Redken Гвидо Палау сильно осветлил ей брови и убрал шикарные волосы Джиджи в тугой пучок, а на лбу выложил из ее локонов знак бесконечности. Воистину: красоте нет предела.

4. Сезам открылся?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наталья Водянова на показе Мэри Катранзу

Такое впечатление, что мульсериал "Улица Сезам" послужил вдохновением для дизайнеров и инфлюенсеров мира моды - уж слишком много было на подиуме и вне его всяческих оборок, перьев и пушисто-ворсисто-мягких образов.

Русская супермодель Наталья Водянова открыла показ коллекции британского дизайнера Мэри Катранзу, облаченная в ярко-желтые перья, и от наблюдателей не укрылось сходство ее наряда с Большой Птицей - персонажем "Улицы Сезам".

"Двойники" Элмо, Коржика и других персонажей этого детского сериала встречались и за кулисами модных показов.

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5. Какого цвета "новый черный"? Конечно бежевого!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британская модель и модельер Алекса Чанг тоже выбирает бежевый

Если в вашем гардеробе черным-черно, то вы явно отстаете от новейших течений в моде, потому что все те, на кого стоит равняться, на Лондонской неделе были исключительно в бежевом. В песочном. В карамельном. В цвете каппучино, ну, или на худой конец, в цвете почтовой бандероли.

Вот в таких оттенках было не стыдно сесть в первом ряду на всех самых важных показах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модный блогер Хелена Бордон в тотал-беж

6. Сапоги вместо шляпы

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На показе осенне-зимней коллекции бренда Izzue

Не знаете, что надеть на голову в будущем сезоне? Скорее покупайте сапоги, да побольше! Именно такой вариант головного убора предложил во вторник бренд из Гонконга Izzue, впервые участвовавший в лондонских показах.

Но если это для вас слишком радикально, то замотайте голову свитером и вперед.

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Во всяком случае такое видение предлагают дизайнеры Izzue своей новой коллекцией, выражающей, по их задумке, "истинно британский бунтарский дух анархии и панк-рока, которым так славится Лондон".

И совсем по-другому выразил британский дух другой азиатский бренд - pushBUTTON из Сеула - и тоже в головных уборах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption pushBUTTON продемонстрировал свою коллекцию на Лондонской неделе моды 19 февраля

На головках их манекенщиц красовались шляпы, украшенные многочисленными изображениями молодой королевы Елизаветы, шляпы-подсвечник и шляпы очки-велосипед.

А почему бы и нет, собственно?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бренд pushBUTTON запустил свою первую коллекцию на Сеульской неделе моды в 2010 году

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