Модельер Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм - этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни (Лагерфельд в октябре 2018 года во время Парижской недели моды)

Во вторник на 86-м году жизни умер модельер и дизайнер французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд.

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм - этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни.

Последние 35 лет Лагерфельд руководил Chanel, до французского дома мода дизайнер был креативным директором итальянского дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также управлял своим собственным брендом Karl, сохраняя при этом индивидуальность каждого бренда.

О его смерти сообщил во вторник французский журнал Paris Match, позднее это подтвердил источник, близкий в дому моды Chanel.

Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге в семье предпринимателя Отто Лагерфельда, владевшего компанией по производству сгущенного молока.

Впрочем, год своего рождения кутюрье не раз менял, говоря, что никто толком не знает, в каком году он родился, но "точно не в 1933 и не в 1938-м". Тем не менее, 10 сентября 2008 года Лагерфельд официально отмечал свое "70-летие", хотя позднее подтвердилось, что истинный год его рождения все-таки 1933-й.

"Мода - это дух времени, выраженный в наикратчайшие сроки", - декларировал как-то Лагерфельд, сумевший в 1980-е осовременить терявший актуальность дом моды Коко Шанель, увеличив плечи, чуть сузив талию и укоротив юбки.

Он также стал шить классические костюмы Шанель из новых материалов - джинсовой ткани и кожи, с шиком выразив эпоху диско в высокой моде.

В январе 2019 года кутюрье впервые не появился на показе высокой моды Дома Chanel. Французские СМИ писали, что он нездоров, но никаких подробностей не сообщалось.