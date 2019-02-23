Голые женщины на британских храмах. Кому они понадобились в Средневековье?

Правообладатель иллюстрации Sheela Na Gig project Image caption Изображение голой женщины с отвисшими грудями и гениталиями, растянутыми до щиколоток, выбито на стене церкви Всех Святых в английской деревне Оукси. Такие изображения называются "Шила-на-гиг"

Вот уже несколько столетий прихожан английских церквей смущают гротескные изображения обнаженных женщин. Но кем, а главное, зачем были созданы эти скульптуры, чье присутствие на стенах христианских храмов кажется просто необъяснимым?

В 1992 году британская певица Пи Джей Харви выпустила альбом Dry, в котором была песня с такими словами:

Посмотри на мои широкие бедра, созданные для деторождения,

Посмотри на мои губы, красные как рубины,

Шила-на-гиг, Шила-на гиг,

Да ты просто эксгибиционистка!

Но если вы не относитесь к страстным фанатам рок-музыки конца XX века и не считаете себя специалистом в области норманнской церковной архитектуры, то гарантирую, что вы никогда и слыхом не слыхивали о Шиле-на-гиг. Вполне возможно, что вы с ней встречались, но и понятия не имели, как она называется.

Дословный перевод названия Шила-на-гиг с гэльского (ирландского) языка звучит как "Та Шила, которая с грудями". Учитывая, что английский вариант имени Шила - это Джулия или Юлия, то в несколько вольном русском переводе эти скульптуры могут собирательно называться как "Юля с грудями".

[Статья содержит откровенные и гротескные изображения обнаженных женщин]

Эти скульптуры раскорячившихся женщин, растягивающих руками свои половые губы, вызывали вопросы, будили стыд и пробуждали откровенный гнев на протяжении почти тысячелетия.

И священники, и прихожане зачастую их искренне не замечают или же откровенно игнорируют. Но они никуда не исчезают и продолжают смущать умы посетителей десятков британских церквей.

Правообладатель иллюстрации Sheela Na Gig project Image caption Самая знаменитая Шила-на-гиг на Британских островах располагается на стене церкви Св. Марии и Св. Давида в деревне Килпек графства Херефордшир.

20 лет назад они впервые попались на глаза исследователю из Уэльса Джону Хардингу, и с тех пор он не устает искать все новых представительниц средневековой обнаженной натуры.

Первую Шилу-на-Гиг он увидел в 1998 году в одной из церквей графства Шропшир. Заинтригованный Джон попытался найти хоть какую-то информацию в интернете, но дело было до широкого распространения поисковиков, и попытка успехом не увенчалась.

Тогда он решил сам поместить информацию о необычном украшении церковных стен, и в скором времени его почтовый ящик был переполнен сообщениями о том, где еще можно найти каменных дам.

"Они не настолько редкое явление, как снежный человек, - говорит Джон, - но нельзя также сказать, что они встречаются на каждом шагу".

"Они располагаются группами. В Шропшире, например, все Шила-на-гиг располагаются на расстоянии 10 миль друг от друга, причем все они совершенно не похожи друг на друга. Единственное, что их объединяет, так это то, что, грубо говоря, все они являются изображениями обнаженных женщин".

Больше всего Шила-на-гиг находится в Ирландии. В других частях Британии их около 60, но, по выражению Джона Хардинга, "постоянно выскакивают новые".

Правообладатель иллюстрации Sheela Na Gig project Image caption А эта Шила-на-гиг была вообще найдена в необычном месте: она лежала лицом вниз в куче угля в валлийском городе Хландриднот.

Однако на вопрос, почему эти каменные скульптуры стали украшением церквей в Британии, Ирландии, Франции и Испании, однозначного ответа нет.

По одной из версий, они изображают какое-то дохристианское божество, по другой - являются своеобразным символом плодородия, по третьей - они, также как и горгульи, были призваны отпугивать зло.

Бразильский социолог Барбара Фрейтаг, автор книги "Шила-на-гиг: проникая в тайну", считает, что они были произведениями местных камнерезов, которые хотели таким образом облегчить роды у местных женщин.

"Как правило, Шила-на-гиг изображены как бы в момент деторождения, и их вульва пребывает в физиологическом состоянии, предпочтительном до, во время, или после родов", - говорит она.

"Ну а истощенная верхняя часть тел этих фигур должна была умиротворить мертвых матерей и бабушек, которые по народным поверьям, таили злобу на новорожденных".

Правообладатель иллюстрации Getty Images/Steve Eichner Image caption Двукратный обладатель награды Mercury Prize Полли Джин Харви использовала образ Шила-на-гиг в одной из своих самых известных песен.

Есть и другие версии. Джорджия Роудс, написавшая статью "Расшифровка Шила-на-гиг", полагает, что эти "голые и лысые" женщины олицетворяют "Старую каргу", одну из ипостасей древней богини Земли.

"Они [Шила-на-гиг] были фигурами богинь, воплощением богини Земли, которая и рожает нас, и забирает нас к себе после смерти", - объясняет Джорджия.

"В некоторых местах невесты во время свадебной церемонии должны были обязательно посмотреть на шилу или к ней прикоснуться. А это подразумевает их роль в культе плодородия", - заключает она.

Джон Хардинг, однако, считает, что эти откровенные церковные скульптуры должны были предостерегать людей от греха похоти.

"Шилы в нашей стране довольно карикатурны и в целом не слишком привлекательны. Но в Ирландии некоторые из них откровенно ужасны и могут напугать вас до смерти".

По словам Джона, одна такая фигура вырезана на стене одного из монастырей в Пембрукшире: "Единственными ее созерцателями могли быть только монахи, так что понятно, что речь шла о грехе, а не о культе плодородия".

Правообладатель иллюстрации Sheela Na Gig project Image caption Шилу из церкви Св. Марии в Колчестере посчитали слишком неприличной и отдали в музей.

Он также считает, что самая известная британская Шила-на-гиг располагается в церкви деревни Килпек в Херефордшире.

Однако его любимица не она, а Шила из Оукси с ее "отвисшими грудями и гротескно увеличенной вульвой".

"Непроизвольная реакция на Шилу из Оукси: "Вот это да!" Там нет никаких недомолвок, там все на виду, и груди, и другие женские атрибуты", - добавляет Джон.

Кстати, она располагается рядом с главным входом в церковь, и над ней даже установили небольшой свинцовый навес, чтобы уберечь от непогоды.

Правообладатель иллюстрации Джон Хардинг Image caption После того как Джон Хардинг начал вести свой проект о фигурах Шила-на-гиг, он стал одним из главных специалистов по этому вопросу. Так что даже Британская энциклопедия попросила его написать о них статью

К сожалению, далеко не все приходы относятся к этим скульптурам, на которых стоило бы вывесить предупреждение о том, что на них можно смотреть только с 18-ти лет, с симпатией.

В Эссексе в деревне Исторп Шилу посчитали слишком неприличной для церковного интерьера и отдали ее в музей.

Некоторых каменных дам находили в реках со следами огня, тогда как другие, как говорит Джон, "были убраны, спрятаны или уничтожены возмущенными священниками и шокированными до глубины души прихожанами".

В 2004 году, например, изуродовали обнаженную по пояс фигуру, которая находилась в деревне Банктон в Западном Сассексе с начала 1100 годов.

"О ней мало кто знал, - рассказал Хардинг, - она вообще не могла никого оскорбить. Я разместил фотографию на своем сайте, и кто-то пошел глухой ночью и сбил ее со стены".

Правообладатель иллюстрации Brian Robert Marshall Image caption По словам Хардинга, первая реакция на эту Шилу из Оакси: "Вот это да!"

Надо сказать, что не только Шилы с их откровенной фронтальной гротескной обнаженностью оскорбляют чувства некоторых верующих.

Фаллические фигуры, располагавшиеся на внутренних карнизах церквей, возмутили прихожан времен королевы Виктории.

"В Килпеке, - рассказывает Джон, - в церкви не хватает нескольких карнизов. Местные жители утверждают, что был один старик, который говорил, что стесал их по приказу жены викария".

Бывает, что мужские фигуры в состоянии сексуального возбуждения располагаются рядышком с Шилами.

"В городке Давайзиз в Уилтшире, в церкви Св. Иоанна они вообще "сидят" на одном камне. Женская фигура, откровенно демонстрирующая все свои части, и мужская, которая вроде бы мастурбирует".

Другой пример, по словам Джона Хардинга, - это церковь Св. Марии и Св. Андрея в Кембриджшире: "Там есть такой звероподобный мужик с огромной эрекцией и рядом с ним Шила-на-гиг, такая пухленькая и откровенно плодовитая, ноги раздвинуты, и он там постепенно к ней подползает".

Правообладатель иллюстрации Sheela Na Gig project Image caption Она - с четко видной вульвой, он, сжимающий поврежденный пенис. Эту пару обнаружили в церкви Св. Иоанна в Давайзизе в 2006 году

Правообладатель иллюстрации Sheela Na Gig project Image caption На крыше церкви в деревне Авенинг, в Глостершире, есть вот такой "акробат": голова просунута между ног, а пенис во рту

В Бристоле крыша церкви Св. Марии в Редклифе может похвастаться несколькими скульптурами, созданными где-то в XIII веке.

Среди "откровенных" фигур есть настоящие акробаты, "выставляющие свои задницы одновременно с другими частями тела", обнаженная пара и мужчина со спущенными штанами, справляющий большую нужду.

Прямо скажем, этого было бы вполне достаточно, чтобы вызвать румянец на щеках самого невозмутимого хормейстера.

Но в Авенинге в Глостершире есть что-то еще более любопытное. С одной из балок свисает мужчина, выполняющий практически невозможный акробатический трюк: голова торчит между ног, а пенис засунут в рот.

По словам Хардинга, такие "членоглотатели" - мотив не слишком редкий: "Иногда они играют на музыкальных инструментах, что вызывает крайне сомнительные мысли. Но у этого в Авенинге, хотя рядом и есть волынка, но он ее не держит. Так что можно считать его вполне самодостаточным".

При этом для Церкви Англии такое присутствие каменных гениталий в церквях и соборах - "часть богатой традиции украшений церковных зданий на протяжении столетий".

Правообладатель иллюстрации Sheela Na Gig project Image caption Шила в Кембриджшире располагается рядом с обнаженной мужской фигурой

Ее официальный представитель сказал Би-би-си, что "cовременному человеку иногда сложно представить и горгулий, и другие гротескные фигуры в религиозном контексте. Но они отражают широкое разнообразие церковных орнаментов, которые можно найти в церквях по всей стране.

Но даже если специалисты и не могут выработать единого мнения относительно того, с какой целью наши предки украшали церкви Шила-на-гиг, в одном они согласны, и это настроение, с которым каменные дамы демонстрируют свои преувеличенные прелести.

"В нашей стране большинство из них либо улыбается, либо в целом выглядит вполне довольными", - говорит Хардинг.

Джорджия Роудс согласна с тем, что "большинство Шил откровенно получают удовольствие от жизни. Моя любимица - это Шила из Оукси с вульвой, растянутой до щиколоток. Я не знаю, что именно она хочет этим сказать, но она явно радуется. К тому же нет никакого сомнения в том, откуда именно эта радость исходит".