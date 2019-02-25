Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS/GETTY Image caption Аграрный труд в Северной Корее по-прежнему в почете

На прошлогодней встрече лидеров двух Корей, Северной - Ким Чен Ына, и Южной - Мун Чжэ Ина, обсуждалась возможность проведения в КНДР реформ по образцу вьетнамских.

Теперь Ким Чен Ын готовится к визиту во Вьетнам, куда он должен прибыть 25 февраля, за два дня до своего саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын станет вторым северокорейским лидером, посетившим Вьетнам после своего деда Ким Ир Сена, который побывал в Ханое в 1964 году.

Нынешний руководитель КНДР сможет своими глазами увидеть перемены, произошедшие в государстве, которое проделало путь от противостояния с США, марксистской плановой экономики и бедности до позиций одного из мощных производственных центров Юго-Восточной Азии, чья экономика показывает ежегодный рост на уровне 6-7% в течение последних двух десятилетий.

Вьетнамская и Корейская службы Би-би-си задали нескольким экспертам вопрос: чему КНДР может поучиться у так называемой вьетнамской экономической модели?

Йонг Хи Ким, экономист Корейского банка развития:

Image caption Доктор Фам До Чи, бывший правительственный советник по экономике, призывает КНДР двигаться по пути реформ поэтапно и избегать ошибок, допущенных Вьетнамом

Северная Корея уже внедрила некоторые элементы рыночной экономики, как когда-то Вьетнам, в 1979 году и в 1986-м, во время так называемой реформы "Дой Мой", или Реновации.

КНДР остро нуждается в финансовой помощи, и здесь им нужно одобрение со стороны США. Это то, что в свое время проделал Вьетнам: установив нормальные связи с Соединенными Штатами, получил помощь от международного сообщества.

Вместе с тем, нельзя недооценивать испытания, которые придется выдержать Северной Корее.

Редактор Вьетнамской службы Би-би-си Гьян Нгуен в Ханое:

Когда во Вьетнаме начались реформы, его население составляло около 65 миллионов человек - намного больше, чем сейчас живет в Северной Корее (25 миллионов), то есть было достаточно рабочей силы для массового сельскохозяйственного производства.

Помимо всего прочего, вьетнамское сельское хозяйство всегда отличалось хорошей организацией, еще со времен французского колониального господства, когда дельта Меконга служила "рисовой корзиной" для всего Индокитая.

В конце 1970-х коммунистическому правительству в Ханое удалось решить проблемы коллективных хозяйств, главным образом за счет либерализации рынка риса.

И после разрухи времен войны с США Вьетнам уже больше никогда не испытывал трудностей с продовольствием или голода, как в КНДР.

После этого правительству было проще принимать меры по развитию рынка потребительских товаров, текстиля и затем легкой промышленности.

Ын Чул Янг, старший исследователь Института Седжона в Сеуле:

Ключевым моментом являются структурные изменения в промышленности Северной Кореи, которая в настоящее время по-прежнему остается в значительной степени зависимой от сельского хозяйства и где более 22% населения заняты в этом секторе.

Необходимо сократить избыток рабочей силы в аграрной сфере, перенаправив ее в сторону легкой промышленности.

Прежде всего, КНДР должна нормализовать свои отношения с США, а затем добиваться снятия международных санкций.

Доктор Фам До Чи, американо-вьетнамский экономист, работавший в 2007-2014 гг. госсоветником по экономике в Того, Лаосе и Вьетнаме:

Основываясь на моем опыте работы с вьетнамским правительством во время первых экспериментов по переходу от плановой экономики к рыночной модели, я могу сказать, что Северной Корее необходимо двигаться поэтапно, делая свою экономику более открытой.

Многое будет зависеть от принятия "дорожной карты" по ядерному разоружению, соглашений с американским правительством и отменой эмбарго.

Так или иначе, первым шагом руководства КНДР должно стать введение свободного рынка продуктов первой необходимости, как это было сделано во Вьетнаме с рынком риса, регулирование которого было сначала ослаблено, а затем, в 1985-1986 годах, отменено, что позволило стимулировать рост производства и экспорт. Это крайне ценный опыт.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/NASS/GETTY Image caption Кооперативные хозяйства - например, фрема Джанчон под Пхеньяном, где выращивают овощи, - постепенно появляются в Северной Корее. Но их пока мало

Вторым шагом для Северной Кореи могла бы стать ликвидация колхозов в сельской местности и постепенное повышение уровня свободного обмена товарами между провинциями и регионами.

Еще в 1970-х и 1980-х годах вьетнамские фермеры, как и их коллеги в Северной Корее, не могли перевозить продукты за пределы своих провинций. Стране также необходимо расширять рынок потребительских товаров, в том числе тех, которые сейчас считаются предметами роскоши, с тем чтобы создавать стимулы к работе, увеличивать внутреннее производство и в конечном итоге наладить экспорт в обмен на крайне необходимые импортные товары.

При этом необходимо помнить, что люди десятилетиями жили в бедности, испытывали недостаток в продуктах питания, даже голодали, поэтому расширение рынка потребительских товаров станет хорошим шагом для повышения производительности.

Еще один урок из истории вьетнамских реформ, к которому Северная Корея должна прислушаться: им стоит избегать на ранних стадиях создания гигантских промышленных корпораций.

Вьетнамские руководители в 2007-2016 гг. были крайне впечатлены успехами южнокорейских корпораций и инвестировали миллиарды долларов в судостроительные и сталелитейные заводы.

Но отсутствие опыта и соответствующих знаний о мировых рынках этих продуктов привело к большим потерям и в конечном итоге к банкротству судоходной компании Vinalines и судостроительной корпорации Vinashin.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Без иностранных инвестиций на качественный рывок рассчитывать не приходится

После отказа от жесткого планирования в экономике и решения главной проблемы - обеспечения продукцией, Северная Корея должна будет перейти к вопросам институционального строительства и денежно-кредитной политики.

Стране необходимо будет как можно скорее создать эффективный центральный банк, чтобы помочь становлению своей незрелой рыночной экономики.

Создание на ранних этапах совместных предприятий с иностранными банками необходимо для эффективного освоения ожидаемого большого притока иностранных инвестиций, в частности из Южной Кореи, Китая и Японии.

Вьетнам плохо справился с этой задачей и накопил огромные долги у госпредприятий и банков, Северная Корея должна постараться этого избежать.