Жена боевика ИГ лишится британского гражданства

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пятнадцатилетняя Шамима Бегум жила в лондонском районе Бетнал Грин

Шамима Бегум, которая в 15 лет бежала из Великобритании и примкнула в Сирии к боевикам джихадистской группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России), лишится британского гражданства.

Источники Би-би-си в правительстве сообщили, что ее можно лишить гражданства, так как она имеет право на получение гражданства Бангладеш.

Адвокат ее семьи Тасним Акунджи заявил, что родители Шамимы намерены использовать все законные возможности, чтобы оспорить это решение.

Побег трех школьниц

Бегум и две ее школьные подруги, Кадиза Султана и Амира Абас под влиянием пропаганды "Исламского государства" в 2015 году, обманув родителей, бежали из Лондона в Сирию.

Там ее выдали замуж за джихадиста, который, по некоторым сведениям, около двух недель назад попал в плен к сирийским повстанцам.

Ее подруга Кадиза, как сообщается, погибла в Сирии при бомбежке, судьба Амиры не известна. Сама Шамима Бегум на прошлой неделе нашлась в сирийском лагере для беженцев.

В интервью Би-би-си Шамима Бегум, которая на днях родила в лагере сына, выразила надежду на то, что британские власти позволят ей вернуться домой.

Однако телеканал ITV News опубликовал официальное письмо министерства внутренних дел Великобритании, направленное 19 февраля матери Шамимы Бегум.

В нем сообщается, что главой МВД Саджидом Джавидом подписан указ о лишении ее дочери британского гражданства.

Шамима Бегум, отмечается в этом письме, имеет право на апелляцию.

"Курс реабилитации и все такое"

По словам Шамимы Бегун, она не жалеет о том, что поехала в Сирию. Она признала, что была вдохновлена пропагандистскими видео ИГ.

При этом она утверждает, что не была согласна со всем, что делала эта группировка.

Image caption Шамима Бегум надеялась на то, что британские власти разрешат ей вернуться домой

"Я на самом деле поддерживаю некоторые британские ценности и готова вернуться в Великобританию, устроиться там опять, пройти курс реабилитации и все такое", - сказала она в интервью Би-би-си.

Ведущие британские газеты с негодованием отреагировали на заявления Шамимы.

Отмечалось, что в интервью прессе Шамима не проявила раскаяния и что вряд ли она осознает всю тяжесть содеянного, так как, судя по всему, до сих пор находится под влиянием экстремисткой идеологии.

Комментаторы напоминают, что девушка примкнула к ИГ в 15-летнем возрасте, и ее мировоззрение, очевидно, во многом сформировалось под влиянием этой джихадистской группировки. Однако сейчас ей 19, и она должна отвечать за свои поступки.

Бангладешские корни

В понедельник министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что без колебаний запретит возврат в страну тем, кто отправился в Сирию, чтобы примкнуть к ИГ.

По его словам, более ста британских подданных, имевших двойное гражданство и уехавших за рубеж, чтобы вступить в ряды террористических группировок, уже лишились британского паспорта.

Согласно Акту о британском гражданстве от 1981 года, при определенных обстоятельствах человек может быть лишен его, если министр внутренних дел посчитает, что такое решение будет способствовать общественному благу, а этот человек в результате не останется без какого-либо гражданства вообще.

Сообщается, что у Шамимы Бегун бангладешские корни, но в ответ на вопрос Би-би-си она заявила, что бангладешского паспорта у нее нет, и что эту страну она никогда не посещала.

Новорожденный сын Шамимы Бегум на данный момент считается британским подданным, так как появился на свет до лишения его матери гражданства Великобритании.

Известный в Британии эксперт и комментатор по вопросам права Джошуа Розенберг сказал в интервью телеканалу ITV, что Шамима Бегум может обратиться с апелляцией в британскую судебную инстанцию - Специальную иммиграционную апелляционную комиссию.

"Мы можем ожидать баталию", - сказал он, сославшись на аналогичные судебные дела.