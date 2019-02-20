СМИ России: Чечня делит границу с Дагестаном

В обзоре российских газет 20 февраля:

"Новая газета": не повторить ошибок соседей

После установления границ с Ингушетией власти Чечни принялись за Дагестан, пишет "Новая газета". По сведениям издания, процесс был запущен еще в прошлом году, только дагестанцы об этом не знали. Пошли тревожные слухи, а обстановка в приграничных селениях накалилась.

20 февраля в Махачкале состоится пресс-конференция общественной комиссии по согласованию границ между Дагестаном и Чечней.

На ней, как сообщает газета, активисты озвучат свое обращение к Владимиру Путину и главе Дагестана Владимиру Васильеву. Дагестанцы просят власти вмешаться в ситуацию и не допустить повторения ингушского сценария.

"Процесс разграничения границ между Чечней и Дагестаном проходит в кулуарном режиме, выражающемся в нежелании властей и ответственных лиц комментировать происходящее", - говорится в обращении.

Активисты требуют прозрачности процесса и включения в состав комиссий представителей сельских общин и независимых экспертов, иначе, как пишет газета, ситуация может привести к социальному взрыву.

НГ сообщает, что дагестанская общественная комиссия по согласованию границы с Чечней, куда вошли общественные деятели, историки, картографы и журналисты, образовалась около недели назад. Образовалась стихийно, после того как стало понятно, что с документами о границе никто жителей не знакомит.

Граница между Дагестаном и Чечней составляет около 400 километров. С чеченской стороны вопросом межевания занимается специальная комиссия во главе с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым: проводятся картографические и кадастровые работы, отлажены контакты с федеральными чиновниками.

Дагестанские чиновники подобной заинтересованности, однако, пока не проявили: даже не совсем понятно, кто и как с дагестанской стороны будет заниматься межеванием.

"Первый звоночек для Дагестана прозвенел еще в ноябре прошлого года. На фоне конфликта с определением границы между Ингушетией и Чечней на сайте парламента Чеченской Республики появилась карта, на которой были видны существенные отличия прохождении границы Дагестана и Чечни в сравнении с публичной кадастровой картой", - пишет издание и приводит несколько примеров несоответствия.

"Новая газета" пишет, что в масштабах России площади спорных земель невелики. Однако в горах земля обеспечивает жизнь того или иного селения, благосостояние жителей, потому вопросы определения границ стоят очень остро.

Газета напоминает о конфликтах, которые были в Ингушетии прошлой осенью. Результаты межевания границ с соседями стали известны уже постфактум и привели к двухнедельному протесту в столице республики.

"Ведомости": Госдума борется с фейками

Госдума поборется с фейковыми новостями еще до принятия соответствующего закона, поскольку депутатов обидела публикация об обсуждении в Думе "антинародной" инициативы.

"Ведомости" напоминают, что в январе Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому распространение недостоверной информации, угрожающей жизни и здоровью людей или общественному порядку, наказывается штрафом от 5000 руб. для граждан и до 1 млн руб. для юрлиц, а интернет-ресурсы блокируются во внесудебном порядке.

А 16 февраля на сайте Ura.ru вышла публикация о том, что в Госдуме якобы обсуждается запрет на продажу автомобилей людям, не имеющим места для парковки. В минувший вторник заметку обсудили на заседании Госдумы. Ее председатель Вячеслав Володин заявил, что с достоверностью информации необходимо разобраться.

У него, пишет газета, складывается впечатление, что некоторые СМИ люди перестают читать, и они начинают придумывать эти инициативы. Издание должно было назвать человека, от которого получило информацию, уверен председатель Думы.

Комитет по информполитике направит в Ura.ru запрос о предоставлении информации о происхождении спорной публикации, сообщил его председатель Леонид Левин.

По закону о СМИ редакция вправе не раскрывать свои источники, но "так как данная публикация вызвала широкий общественный резонанс, предполагаем, что Ura.ru само заинтересовано прояснить ситуацию", добавил депутат.

"Ведомости" отмечают, что после перехода Володина из администрации президента в Госдуму ресурс Ura.ru начал освещать его деятельность гораздо активнее.

Это следует из данных "Медиалогии": если в 2015 году он упоминался там 67 раз, то в 2018 г. - уже 202. Резко выросло и число негативных публикаций: о Госдуме - с 55 в 2015 г. до 117 в 2018 г., а лично о Володине - с 2 в 2016 г. до 12 в 2018 г.

Общество считает выдвинутую инициативу уже свершившимся действием, говорит политолог Михаил Виноградов.

"Усилия по отказу от стереотипа о Госдуме как бешеном принтере иногда приносят результаты, но иногда Дума принимает экстремальные законопроекты вроде регулирования интернета и ответственности за оскорбление власти, - говорит он. - Видимо, есть желание побудить прессу разделять шаги предложенные и принятые, чтобы не было ощущения, что работа бешеного принтера продолжается".

Возможно, высказывание Володина в отношении Ura.ru - это реакция на ту же статистику "Медиалогии", добавляет эксперт.

"Известия": депутатов покарают за недостоверные сведения

Депутаты Госдумы могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию.

Кроме того, если парламентарий совершит покупки на сумму, превышающую его доход за три последних года, ему придется раскрыть дополнительные источники заработка.

По данным источников "Известий" в парламентских кругах, соответствующий законопроект разрабатывается в Госдуме. О необходимости введения такой меры заявил и собеседник газеты в администрации президента.

Эксперты считают, что реализация инициативы создаст еще один механизм защиты законодательной власти от нечистых на руку депутатов.

Усиление ответственности парламентариев именно за заведомо недостоверные сведения в декларации в целом будет соответствовать международному опыту, отметили в Генеральной прокуратуре.

В некоторых странах, например в США, умышленное предоставление недостоверных сведений считается преступлением, и за это предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Аслан Юсуфов.

В юридическом сообществе положительно оценивают подобную инициативу.

"Сейчас чиновники фактически уже находятся под этим дамокловым мечом, а депутатов, несмотря на то что их деятельность также финансируется из федерального бюджета, лишить полномочий не могли, - говорит член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. - Бывали случаи, когда депутаты и члены Совета Федерации скрывали свои сведения о доходах и таким образом дискредитировали всю систему органов госвласти".

"Коммерсант": "мусорной реформе" придают ускорение

Федеральный центр намерен поторопить регионы, еще не присоединившиеся к "мусорной реформе": премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о переходе на новую систему поручил ускорить этот процесс и попросил Генпрокуратуру оценить обоснованность задержек, пишет "Коммерсант".

Реформа получила одного из основных исполнителей: главой "Российского экологического оператора" (РЭО) назначен бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев, который уже пообещал привлекать инвесторов в отрасль за счет "пакетных предложений".

Для регионов, которые до сих пор не перешли на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), могут быть установлены предельные сроки завершения процесса. Дмитрий Медведев 19 февраля на совещании в Горках поручил скорректировать законодательство, чтобы ускорить запуск реформы.

Напомним, новый порядок, предусматривающий назначение региональных операторов для обращения с отходами, стартовал с начала года - пока на него перешли 70 из 85 регионов. Москва и Санкт-Петербург при этом добились права отложить изменения до 2022 года.

Эта отсрочка, как выяснилось на совещании, уже вызвала ряд проблем. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что две трети ТКО поступают в его регион из Санкт-Петербурга, поэтому данная этому городу отсрочка сказалась и на планах области по переходу на новую систему. Такую ситуацию Дмитрия Медведев назвал ненормальной.

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