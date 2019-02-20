Пресса Британии: Китаю не удастся обогнать Америку

В обзоре британской прессы:

Китай и США - кто кого?

Financial Times публикует статью профессора Гарвардского университета Джозефа Ная, в которой тот пишет, что Китаю не удастся перегнать Америку в обозримом будущем.

По его словам, торговая война с Китаем, начатая президентом США Дональдом Трампом, скрывает более серьезный вопрос. Многие в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, опасаются, что рост мощи Китая означает скорый конец "американской эпохи".

Эти сильно преувеличенные опасения могут сами привести к конфликту между обеими странами, замечает автор.

Во-первых, пишет Джозеф Най, стоит помнить, что экономика Китая не столь сильна, как это кажется. Экономисты говорят, что экономика Китая обогнала американскую в 2014 году, но тут речь идет о паритете покупательной способности населения. Эти цифры не отражают реальную мощь экономики.

Да, многие экономисты считают, что в будущем экономика Китая обгонит США, но они говорят, что это произойдет не ранее 2030 или 2040 годов, и все будет зависеть от уровня роста китайской экономики. Согласно официальным данным он сейчас замедляется.

Во-вторых, продолжает автор статьи, размеры экономики - не единственный показатель геополитической мощи. Китай заметно отстает от США в том, что касается как военной мощи, так и "мягкой силы" на международной арене.

Америка тратит на оборону в три раза больше, чем Китай. Хотя аналитики отмечают, что военный потенциал Китая укрепляется, Пекин не сможет выдавить американские вооруженные силы из западной части Тихого океана.

Ни одной стране мира не удастся перегнать Америку.

Перед Россией стоят серьезные демографические проблемы, и она слишком зависит от экспорта энергоносителей. Индия и Бразилия остаются развивающимися странами.

И хотя Россия и Китай пытаются сотрудничать друг с другом на международной арене, реальный альянс авторитарных государств, как это было в 1950-х годах, вряд ли будет восстановлен.

Даже в самой Азии мощь Китая балансируется Индией, Японией и Австралией. И в этом балансе сил США играют важную роль.

Но следует отметить, что, судя по поведению китайских властей, они не намерены разрушать мировой порядок, от которого зависит процветание самого Китая. Пекин, скорее, хочет укрепить свое влияние в этом мировом порядке.

Но кто знает, что произойдет в будущем? В ближайшее время было бы лучше перестать называть мировой порядок либеральным или американским.

И хотя лидерство США будет по-прежнему необходимо, успех в разрешении многих международных проблем будет зависеть от сотрудничества между странами.

Если США будут продолжать тесное сотрудничество со своими союзниками, Китаю вряд ли удастся стать самой влиятельной страной в мире, пишет Джозеф Най в Financial Times.

Наемники - не панацея

Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойеса, в которой тот пишет, что война - не место для наемников.

Что делать российскому лидеру, например, у которого не хватает сил заниматься одновременно Сирией, Украиной, а теперь еще и Венесуэлой? Нанять кого-нибудь, конечно!

И на кого посматривает американский президент, пытающийся найти способ вывести американские войска из Афганистана? Также на человека, готового найти ему частных наемников.

Наемники снова вошли в моду, пишет Бойес. В сегодняшнем мире, в котором столь много хорошо вооруженных стран, они кажутся дешевой альтернативой, несущей не так много риска.

Приватизация военных действий, может быть, и не разрешит геополитические проблемы, но может создать иллюзию, что государство исполняет одну из своих основных функций: обеспечение безопасности своих граждан у себя в стране без того, чтобы по телевизору показывали, как домой прибывают гробы.

В Каракас, утверждает автор статьи, отправляются наемники из печально известной ЧВК Вагнера, чтобы диктатор Николас Мадуро не был повешен на фонарном столбе.

Если Мадуро будет свергнут, то Путин, возможно, потеряет около 25 млрд долларов, вложенных в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы.

Война на востоке Украины также обходится недешево. Согласно некоторым оценкам, западные санкции в связи с конфликтом на востоке Украины уже урезали ВВП России на 6% за последние пять лет.

Кроме того, Путину, может быть, скоро придется раскошелиться на восстановление Алеппо и других городов, которые он полностью разбомбил в стране Башара Асада.

Тем временем Дональд Трамп очевидно заинтересован предложением Эрика Принса, одного из первопроходцев в использовании в современные времена наемников, или, как их вежливо называют, частных военных консультантов.

Эрик Принс предлагает заменить находящихся сейчас в Афганистане 15 тысяч американских военнослужащих и восемь тысяч военных других стран НАТО на шесть тысяч частных контрактников, которым будут помогать две тысячи служащих американского спецназа. Это поможет сэкономить деньги американскому бюджету.

Подобная операция обойдется в 5,5 млрд долларов. Для сравнения, с 2001 года американские налогоплательщики потратили 753 млрд долларов на войну в Афганистане и еще 126 млрд на восстановление инфраструктуры страны.

Но не только Путин и Трамп пытаются приватизировать военные действия. Объединенные Арабские Эмираты нанимают колумбийских военных для того, чтобы те воевали против повстанцев-хуситов в Йемене.

Южноафриканские наемники воевали против исламистов движения "Боко Харам" в Нигерии незадолго до последних выборов в этой стране.

В современном мире все чаще возникают ситуации, которые невозможно назвать однозначно войной или миром, и именно тут наемники могут играть свою роль.

Это выглядит как рациональное использование силы, а не как анахронизм.

Приватизация военных действий идет на руку налогоплательщикам, позволяет скрывать от общественности никому не известные конфликты, а также дает работу бывшим военным.

Но даже если использование наемников может показаться наилучшим и самым дешевым выбором, не следует забывать, что когда государство отказывается от своей монополии на насилие, его ожидают серьезные проблемы.

Война - серьезная вещь, и ее нельзя оставлять в руках наемников, заключает Роджер Бойес в газете Times.

Джихадисты хотят домой

Financial Times напоминает о деле Шамимы Бегам, которая в 15-летнем возрасте бежала из дома в Лондоне и присоединилась к группировке, называющей себя "Исламское государство" (организация запрещена в России) и задается вопросом: что делать с возвращающимися с подконтрольной ИГ территории людьми?

Речь идет о сотнях человек. В деле Шамимы Бегам Лондон занял жесткую позицию. Министр иностранных дел Саджид Джавид заявил, что примет все необходимые меры, чтобы бывшие члены террористических организаций не смогли вернуться в Великобританию.

Саму Шамиму Бегам лишают британского гражданства.

Насколько известно, пишет Financial Times, в рядах ИГ сражалось от 3900 до 4300 граждан стран Европейского союза, большинство из них из Великобритании, Франции, Германии и Бельгии.

Примерно 30% из них уже вернулось домой. На родине их чрезвычайно сложно привлечь к уголовной ответственности, даже если они сражались с оружием в руках, так как европейские суды требуют четких доказательств вины, что сложно получить с поля боя за рубежом.

Власти Великобритании решили обойти эту проблему. В феврале был принят новый закон, согласно которому поездка в определенные зоны может быть уголовно наказуемой. Закон делает исключение для журналистов и лиц, оказывающих гуманитарную помощь.

Власти европейских стран обеспокоены тем, что если возвращающихся боевиков будет невозможно привлечь к ответственности, скорее всего, будет очень сложно реинтегрировать их в европейское общество, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com