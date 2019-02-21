Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ИГ провозгласило своей столицей город Ракка. Из Ракки исламистов выбили в октябре 2017 года

Провозглашенный джихадистами "халифат", под властью которого на пике его успеха оказались примерно восемь миллионов жителей Ирака и Сирии, почти полностью разгромлен. Может ли он возродиться, когда и если из региона уйдут солдаты западных стран? Да, но не в той же форме.

Казалось бы, еще немного - и в западных столицах можно будет праздновать победу. Путь к этой победе занял четыре с половиной года. Чтобы добиться ее, пришлось создать коалицию из 79 стран и потратить многие миллиарды долларов. Цена этой победы - тысячи и тысячи жизней, в том числе мирных иракцев и сирийцев.

Но люди, знакомые с секретными разведданными о действиях "Исламского государства" (признанного террористическим и запрещенного во многих странах, в том числе в России), призывают не торопиться с празднествами.

На прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер сказал: "Военный разгром "халифата" не означает, что мы отвели угрозу со стороны террористов. Мы наблюдаем, как он видоизменяется и расползается [...] по Сирии и вовне ее [...] Это традиционная форма террористической организации".

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен там же, на Мюнхенской конференции, рассказала, что ИГ уходит глубоко в подполье и налаживает связи с другими террористическими группировками.

Командующий силами США в Западной Азии генерал Джозеф Вотел тоже говорил, что, хоть структура ИГ и разрушена, борьбу с ее составными частями следует продолжать, иначе они соединятся вновь.

По разным оценкам, в Сирии и Ираке залегли на дно от 20 до 30 тысяч бойцов ИГ. Многие из них - иностранцы, которые не хотят и не могут вернуться в родные страны, поскольку там их ждет арест.

Из Ирака приходят сообщения об учащающихся вылазках боевиков ИГ на севере страны.

Какое-то количество связанных с ИГ фанатиков есть в Ливии, Египте, Западной Африке, Афганистане и на юге Филиппин.

В общем, картина мрачная.

Но давайте вспомним, что способствовало взлету ИГ в 2013-2014 годах, и попытаемся понять, может ли оно достичь тех же масштабов.

ИГ выросло из иракской Аль-Каиды (также признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России). Эта группировка представляла собой ситуативный альянс униженных, оставшихся без работы иракских военных и сотрудников спецслужб с идеалистами-джихадистами, стекавшимися в Ирак из других арабских стран и разных уголков мира.

Эти последние откликнулись на призыв лидеров Аль-Каиды, которые объявили, что якобы долг каждого мусульманина - приехать и помочь в борьбе с американской оккупацией Ирака.

Но вскоре жестокость и нетерпимость этих идеалистов - они, например, отрубали пальцы пойманным с сигаретой - настроила против них разные группы населения Ирака, те встали на сторону центральной власти и изгнали Аль-Каиду в иракские пустыни.

Однако шиитское правительство Ирака вскоре уже само настроило против себя большие группы населения, занявшись систематической дискриминацией суннитов.

К лету 2014 года они уже настолько возненавидели центральную власть, что ИГ - а это именно суннитское экстремистское движение - заняло второй по величине город страны Мосул практически без сопротивления.

Добавьте к этому деморализованность новой иракской армии, чьи старшие офицеры бежали от ИГ, бросая собственные части, и вы получите все главные ингредиенты распространения ИГ, взявшего под свой контроль треть территории Ирака.

В соседней Сирии к этому времени вовсю полыхала гражданская война, и в этом кровавом хаосе ИГ, как самая решительная и беспощадная из всех мятежных группировок, легко захватила достаточно большие территории.

Так может ли это случиться вновь? И да, и нет.

Возрождение "халифата" в прежней, физической форме крайне маловероятно - его не допустят. Но многие факторы, способствовавшие успеху ИГ несколько лет назад, остаются в силе.

Ирак заполонили шиитские ополченцы, часть из которых вооружена, обучена и финансируется шиитским Ираном. Поступают сообщения о том, что эти шииты изгоняют из домов суннитов, обвиняя их - в некоторых случаях безосновательно - в сотрудничестве с ИГ.

Чтобы избежать "Исламского государства - 2", Ираку срочно нужно запустить процесс национального примирения и создать правительство, в которое вошли бы представители всех групп населения. Но пока непохоже, чтобы дело двигалось в эту сторону.

В Сирии причина катастрофической гражданской войны теперь сидит с победоносным видом в своем дворце в Дамаске. Позиции Башара Асада, спасенного российскими и иранскими союзниками, выглядят довольно прочными.

Сирийцы в большинстве слишком измотаны войной, чтобы сопротивляться ему.

Однако зверства, которые режим Асада совершал в промышленных масштабах, продолжают толкать многих к вооруженному сопротивлению, и это - шанс для ИГ.

Шансы найти новых рекрутов есть у ИГ и в соседних странах, и по всему миру - везде, где мусульмане чувствуют реальные или мнимые притеснения, где они до предела разочарованы властями, где молодым людям кажется, что в их жизни не хватает перспектив и цели.

"Халифат" умер, но его идеология - опасная и заразная - жива.