Один из самых престижных международных фотоконкурсов World Press Photo объявил номинантов на премию 2019 года в нескольких категориях, в том числе "Снимок года".

Победителей объявят в Амстердаме 11 апреля.

На лучшую фотографию претендуют шесть снимков.

Правообладатель иллюстрации Mohammed Badra/European Pressphoto Agency

Снимок Мохаммеда Бадры называется "Жертвы предполагаемой атаки в Восточной Гуте лечатся". Фотография сделана в Шифуниехе в феврале 2018 года. Во время решающего штурма пригорода Дамаска жители Восточной Гуты подверглись массовым обстрелам и предположительно как минимум одной газовой атаке.

Правообладатель иллюстрации Marco Gualazzini/Contrasto

Снимок Марко Гуалаззини "Мальчик из Алмаджири" изображает ребенка в городе Бол в Чаде у стены, разрисованной изображениями гранатометов. В результате значительного высыхания озера Чад - когда-то крупнейшего в Африке - на его берегах царит голод и постоянные конфликты немногих оставшихся фермеров и скотоводов. В этом районе активна группировка "Боко Харам", пополняющая здесь ряды своих бойцов.

Правообладатель иллюстрации Catalina Martin-Chico/Panos

На фотографии Каталины Мартин-Чико изображена беременная женщина - бывший боец колумбийской группировки ФАРК. Повстанцы охотно принимали женщин в свои ряды, но рожать им не разрешалось. Пять предыдущих беременностей этой женщины закончились абортами.

Правообладатель иллюстрации Chris McGrath/Getty Images

Снимок Криса МакГрата называется "Исчезновение Джамала Хашогджи". На нем человек (возможно, охранник) пытается сдержать репортеров у входа в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда в этот момент входят прибывшие в Турцию саудовские следователи.

Правообладатель иллюстрации John Moore/Getty Images

"Плачущая девочка на границе" Джона Мура изображает маленькую девочку из Гондураса, чью мать обыскивают американские пограничники в Техасе. Наплыв иммигрантов в США в прошлом году привел к тому, что генеральный прокурор Джеф Сешнс объявил об уголовном преследовании нелегально перешедших границу. Вскоре появились сведения, что маленьких детей насильно отбирают у задержанных на границе родителей. Отец этой девочки, оставшийся в Гондурасе, позже рассказал, что ее не разлучали с матерью, а само решение генпрокурора под давлением общественности отменил Дональд Трамп.

Правообладатель иллюстрации Brent Stirton/Getty Images

На фотографии Брента Стиртона изображена 30-летняя Петронелла Чигумбура - член группы "Акашинга" ("Храбрые"), состоящей только из женщин и занимающейся борьбой с браконьерами в Зимбабве. Членов группы набирают из местных жителей, что идет на пользу и им, и окружающей среде. Женщины регулярно тренируются, в том числе и в искусстве маскировки - этот момент изображен на снимке.

Фотографии предоставлены World Press Photo.