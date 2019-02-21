СМИ России: Путин пятый раз заступился за бизнес

В обзоре российских газет 21 февраля:

"Ведомости": защиту бизнеса поручат инициатору дела против Baring Vostok?

Для президента России Владимира Путина давление на бизнес стало вечной темой посланий Федеральному собранию, пишут "Ведомости".

Как заявляют одни эксперты, глава государства затрагивает тему начиная с 2012 года, другие подсчитали, что он обращает внимание на тему уже в пятый раз.

Особенностью нового послания стало то, что Путин согласился с предложением предпринимательских объединений и Агентства стратегических инициатив (АСИ) создать цифровую платформу, где можно будет сделать публичной информацию о давлении на бизнес и добиваться рассмотрения вопроса по существу.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, президент послал очередной твердый сигнал правоохранителям. До суда по-прежнему доходит 15% дел против бизнесменов, знает он, около 5% прекращают, приостанавливается более 30% дел, а остальные висят.

Человек, близкий к администрации президента, говорит, что создание цифровой платформы обсуждалось на совещании у экономического помощника президента Андрея Белоусова, эту идею лоббирует Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса - некоммерческое партнерство, созданное при поддержке АСИ.

Возглавляет этот клуб заместитель руководителя АСИ Артем Аветисян - именно он считается одним из инициаторов дела против инвестиционного фонда Baring Vostok, по которому на прошлой неделе был арестован наиболее известный в России иностранный инвестор Майкл Калви.

Несмотря на заявления президента в посланиях, аресты и посадки предпринимателей продолжаются, констатирует председатель некоммерческого партнерства "Бизнес солидарность" Яна Яковлева.

По ее мнению, президентские слова остаются формальностью: есть пенсионеры и учителя, а есть предприниматели - и всем надо что-то в послании сказать. На самом деле никакими точечными поправками тот ужас, в который превратилась российская правоохранительная система, не изменить, уверена Яковлева.

Послание было построено по всем социологическим правилам, есть адресные группы, и к каждой нужно продемонстрировать позитивное отношение, согласен с мнением Яковлевой политолог Николай Петров: "Одна из групп - бизнесмены, потому и прозвучала ритуальная формулировка, что надо ослабить давление на бизнес, но эти слова не сопровождаются конкретными шагами".

Это послание готовили пару месяцев назад, и Путин в нем сознательно игнорировал все текущие ситуации, уверен Петров.

"Да, очевидное противоречие, что платформа, куда надо жаловаться бизнесу, создается на базе АСИ, в руководство которого входит Аветисян. Это то же самое, что и арест Калви во время инвестиционного форума в Сочи, где обсуждали улучшение инвестиционного климата. Никто не пытается совместить две разные реальности: одна - это речи и благодушные предложения, вторая - то, что происходит в жизни", - заключает он.

"Коммерсант": иностранных туристов поддержат виртуальной зоной

До конца года в России может появиться виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) для туристического рынка, призванная помочь его участникам привлечь в страну иностранных путешественников, пишет "Коммерсант".

Специальный документ подготовлен Минэкономики, его получение подтвердили в Российском союзе туриндустрии, указав, что обсуждение пока "носит слишком неконкретный характер".

Сегодня обсуждается создание "комплексного пакета" мер по поддержке компаний в сфере въездного туризма, в первую очередь по упрощению оформления виз для организованных путешественников.

Полемика вокруг упрощения визового режима для иностранных туристов идет не первый год. Газета отмечает, что в пользу расширения практики применения электронных въездных виз в своем послании Федеральному собранию 20 февраля высказался Владимир Путин.

Правом безвизового въезда в РФ уже несколько лет пользуются организованные туристы из Китая и Ирана, напоминает издание.

Практика самостоятельного оформления электронных виз сейчас доступна для путешественников из Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, ОАЭ, Омана, Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана и Саудовской Аравии.

При этом посещать они могут лишь регионы Дальнего Востока. С 1 июля 2019 года аналогичный механизм должен заработать в Калининградской области.

По данным Погранслужбы ФСБ, в прошлом году в Россию въехали 4,2 млн иностранных туристов, это на 10,5% больше, чем годом ранее.

Исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин рассуждает, что после апробирования механизм упрощенного оформления виз для организованных туристов может увеличивать объем въездного туристического потока из конкретных стран на 15-20% в год.

The Bell, Forbes: космодром "Восточный" спасет Агаларов

Новым подрядчиком "Роскосмоса" по строительству космодрома "Восточный" в Амурской области может стать Crocus Group Араза Агаларова. О переговорах с компанией изданию The Bell рассказали два федеральных чиновника и подтвердил источник в Роскосмосе.

Переговоры с Crocus еще идут, но предполагается, что компания будет строить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты "Ангара", утверждают собеседники издания. Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей.

Идея пригласить Агаларова появилась после того, как прежний генподрядчик не приступил к работам вовремя, из-за этого пришлось в очередной раз сдвигать сроки.

Найти крупного подрядчика за Уралом, способного потянуть стройку, просто невозможно, жалуется человек, знакомый с ходом строительства космодрома.

Crocus Group изначально специализировалась на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости (компания - один из крупнейших арендодателей в стране). Но вот уже несколько лет Агаларов берется и за ответственные госзаказы.

В 2013 году Crocus Group строила инфраструктуру и Дальневосточный федеральный университет к саммиту АТЭС на острове Русский в Приморье, потом - стадионы к чемпионату мира в Калининграде и Ростове-на-Дону.

Строительство космодрома сопровождалось постоянными коррупционными скандалами, уголовными делами о хищениях и протестами строителей против невыплаты зарплат. Стройка началась в 2011 году, а с 2015 начали возбуждаться уголовные дела, к концу 2017 года было осуждено 13 человек.

Сроки сдачи ключевых объектов "Восточного" неоднократно переносились: строительство первой очереди должно было закончиться в прошлом году, но построена только четверть запланированных объектов, говорил в январе Медведев.

Араз Агаларов подтвердил журналу Forbes, что Crocus Group может стать подрядчиком "Роскосмоса", если поступит соответствующее поручение правительства.

"Учитывая соответствующий опыт на Дальнем Востоке - строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где мы обладали ресурсами для строительства проекта площадью более миллиона квадратных метров, - наша компания способна решить этот вопрос", - сказал Агаларов.

Что еще почитать:

Интервью "Российской газете" вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, в котором она рассказала о развитии ситуации в республике на фоне кризиса, о планах властей по выстраиванию отношений с Хуаном Гуайдо и совместных перспективах Москвы и Каракаса.https://rg.ru/2019/02/20/vice-prezident-venesuely-ocenila-situaciiu-v-strane-i-otnosheniia-s-rossiej.html

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-Би-Си.