Пресса Британии: российские хакеры - самые шустрые

В обзоре британской прессы:

Гонка хакеров

Российские хакеры, поддерживаемые властями, работают в несколько раз быстрее, чем их коллеги из других враждебных Западу стран, пишет Times.

Такие хакерские группы, как Fancy Bears, которые обвиняются в кибератаках на правительственные и оборонные инфраструктуры в Европе и Америке, тратят в среднем 18 минут и 49 секунд на то, чтобы распространить свои щупальца из первого зараженного ими компьютера какой-либо организации в другие компьютеры той же внутренней сети.

Северокорейским хакерам на это требуется в среднем два часа и 20 минут, а китайским - более четырех часов.

Исследователи американской компании Crowdstrike говорят, что были удивлены, обнаружив, что российские хакеры работают в среднем в восемь раз быстрее своих конкурентов из других стран.

"Мы ожидали, что они окажутся на первом месте, учитывая, насколько эффективно они работают по сравнению с остальными злоумышленниками, но даже мы были удивлены тем, как быстро они способны полностью проникнуть в компьютерную систему, заполучив к ней доступ", - цитирует газета одного из основателей Crowdstrike Дмитрия Альперовича.

Хакеры обычно начинают кибератаки с попытки взломать один из компьютеров сети какой-либо организации. Для этого им обычно нужно, чтобы пользователь открыл в электронной почте приложение, содержащее вредоносный вирус, после чего они могут либо следить за остальными компьютерами организации, либо саботировать всю работу этой сети.

До сих пор никто не анализировал скорость, с которой работают хакеры. Crowdstrike проанализировала более 30 тысяч хакерских атак, зафиксированных в 2018 году.

Crowdstrike работает в 176 странах и заявляет, что вне зависимости от того, что говорят власти той или иной страны, кибершпионаж становится все более заметным.

Компания утверждает, что большинство обнаруженных ей кибератак исходили из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Южная Корея, Вьетнам, Индия и Пакистан также не дремлют, пишет Times.

Пускать или не пускать?

Все британские газеты пишут о деле Шамимы Бегум.

Daily Mail в своей редакционной статье спрашивает: почему, если она добровольно отправилась в Сирию и присоединилась к беспощадным фанатикам "Исламского государства"(организация запрещена в России), мы должны разрешить ей вернуться в Великобританию?

Многие согласны с решением министра внутренних дел Саджида Джавида лишить Шамиму Бегум британского гражданства.

Но не делаем ли мы слишком поспешные выводы, вопрошает газета. Сложные ситуации приводят к принятию неправильных решений и законов. Перед нами одна из таких сложных ситуаций.

Пусть нам это не нравится, но Бегум - британка. Какие бы грехи она ни совершила - она из Англии. Не было бы лучше, если бы она вернулась и предстала перед судом?

Именно верховенство закона отличает нас от дикарей "Исламского государства", пишет Daily Mail.

Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что главная задача министра внутренних дел - обеспечивать безопасность граждан страны.

Лишив Шамиму Бегум британского гражданства, он не сделал нашу жизнь безопаснее.

Существование джихадистов, приехавших в Сирию из Британии - британская проблема, нежелание признать этот факт никак не укрепляет безопасность граждан нашей страны.

Более того, лишь в прошлом году сам министр Саджид Джавид обнародовал документ, в котором министерство объясняет, что следует делать в случае, когда британка со своим ребенком пытается бежать от ИГ.

Согласно документу, власти должны быть проинформированы об этом. Ребенок должен пройти ДНК-тест, чтобы понять, можно ли его считать британским гражданином. На это время женщине запрещается въезд в страну.

По прибытии в Британию она должна быть тщательно допрошена, полиция должна установить, не нарушила она каких-либо законов.

Если она это сделала, то ей следует предъявить обвинения. Если доказательств недостаточно, ее следует направить на длительную программу дерадикализации.

Именно так и следует поступать с такими людьми как Шамима Бегум, пишет газета.

Британские спецслужбы должны оценить, представляет ли она угрозу обществу, все ее заявления на допросах должны быть тщательно проверены, а если она в чем-то виновна, то это должен установить суд.

Подобный процесс не обеспечит стопроцентной безопасности граждан, но именно так функционируют демократические страны.

Запретив Шамиме Бегум возвращаться домой, мы просто перекладываем эту проблему на плечи сирийских курдов или Бангладеш, чье гражданство она имеет право получить.

Подобное поведение недостойно Великобритании, заключает Times.

Guardian в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что женщина, родившаяся в Великобритании, выросшая в Великобритании, и радикализовавшаяся в Великобритании, теперь становится проблемой для какой-то другой страны.

Несправедливо, если мы просто откажемся от нее и заявим, что ею должны заниматься какие-то другие власти или страны.

Кроме того, это создает плохой прецедент для самой Великобритании, так как окажется, что есть два класса британского гражданства.

Многие дети мигрантов заметят этот прецедент и будут чувствовать себя в меньшей безопасности на своей британской родине.

Многие еврейские комментаторы уже заметили, что, так как у евреев есть автоматическое право на гражданство Израиля, их тоже можно легко лишить британского гражданства, так как в таком случае они не станут апатридами.

Сам министр Саджид Джавид лишь в прошлом году заявил, что террористы стремятся создать раскол в нашем обществе, но, тем не менее, мы должны защищать наши ценности.

В том, что касается Шамимы Бегум, он этого не сделал, нанес урон единству нашего общества и не продемонстрировал, что, в отличие от убийц, к которым присоединилась Бегум, мы ценим и защищаем наши права, пишет Guardian.

Дефицит матросов

Sun пишет, что новому британскому авианосцу "Куин Элизабет", обошедшемуся казне в 3 млрд фунтов (почти 4 млрд долларов), не хватает моряков.

До того, как авианосец впервые вышел в море, командование решило, что экипаж должен состоять из 670 человек. Но, как пишет газета, этого оказалось мало.

Газета цитирует свой неназванный источник, сообщивший, что после выхода в море стало ясно, что на корабле острая нехватка экипажа - как минимум 70 человек.

Вот уже около года в командовании флотом идут споры по этому вопросу, продолжает Sun.

Нехватка моряков ставит под вопрос запланированный на 2021 год поход авианосца в Тихий океан.

При этом министерство обороны заявляет, что морские испытания корабля, среди прочего, предназначены для того, чтобы понять, какой именно экипаж ему необходим, пишет Sun.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com