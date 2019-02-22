В шаге от "Оскара": 12 фильмов от СССР и России, обделенных самой престижной кинопремией

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Очередная, 91-я по счету церемония вручения премии американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе в театре "Долби" в воскресенье, 24 февраля (в ночь на 25 февраля по московскому времени).

Номинанты на премию "Оскар" были объявлены 22 января.

В этом году Россия выдвинула в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" драму Константина Хабенского "Собибор". Но в итоговый список номинантов лента не попала.

Советские и российские фильмы-обладатели "Оскара" - их всего шесть - широко известны.

Би-би-си собрала все самое интересное о фильмах, которые были номинированы на премию, но так ее и не получили.

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1969 год. "Братья Карамазовы"

Это последняя лента режиссера Ивана Пырьева - он скоропостижно скончался до завершения работы над картиной. Сам роман, кстати, стал последним и для его автора - Федор Достоевский скончался через два месяца после окончания работы над ним.

В итоге третью серию фильма за Пырьева снимали исполнители главных ролей - актеры Михаил Ульянов и Кирилл Лавров.

По мнению Андрея Мягкова, роль Алеши Карамазова - его лучшая роль в кино.

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1972 год. "Чайковский"

Картина режиссера Игоря Таланкина претендовала сразу на два "Оскара": за "Лучший иностранный фильм" и "Лучшую адаптацию музыкального сопровождения". Она снималась сразу в двух европейских странах - в Британии и во Франции.

Роль композитора Петра Ильича Чайковского сыграл Иннокентий Смоктуновский, получивший в 1970 году приз лучшего актера на фестивале в Сан-Себастьяне и ставший лучшим актером того же года по итогам зрительского опроса журнала "Советский экран".

Смоктуновский часто называл себя в интервью счастливым человеком: "Ну кому еще довелось сыграть такие роли, как мне, - князь Мышкин, Гамлет, Иванов, Чайковский... Судьба меня хранила - наверное, для того, чтобы я смог сыграть все это".

В конце предисловия к роману "Чайковский" его автор Нина Берберова писала, что фильм был снят непосредственно по этой ее книге.

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1973 год. "...А зори здесь тихие"

Работа Станислава Ростоцкого, пронзительная лента по одноименной повести Бориса Васильева "...А зори здесь тихие" премию не получила.

Сам режиссер, бывший фронтовик, рассказывал, что фильм был снят в память о медсестре, которая во время войны вынесла его с поля боя и спасла от смерти.

Эпизод в бане, во время которого актрисы раздевались донага, был подвергнут цензуре. В советском кино того периода очень редко допускались такие откровенные съемки. Актрисы, кстати, стеснялись, но Ростоцкий, уговаривавший их раздеться перед камерой, говорил, что "мне надо показать, куда попадают пули. Не в мужские тела, а в женские".

Все актеры, снявшиеся в главных ролях (кроме Ольги Остроумовой), были, по сути, дебютантами. "Зори" стали для них первой большой работой в кино.

Ирина Долганова, сыгравшая Соню Гурвич, рассказала в одном из интервью о режиссере: "Он искал лица, не примелькавшиеся на экране. Мы, отобранные им девчонки, и были такими - чистыми, открытыми, с распахнутыми на мир глазами".

"Ростоцкий заставил нас поверить в реальность смерти", - говорила исполнительница роли Гали Четвертак Екатерина Маркова. Смерти близкой и чудовищной вдвойне, потому что погибали молодые красивые женщины.

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1979 год. "Белый Бим Черное ухо"

Еще одна лента Станислава Ростоцкого.

Фильм, про который многие говорят, что посмотрев его лишь однажды, больше смотреть не могут: слезы с первых кадров. Впрочем, безусловным лидером советского кинопроката фильм стал, а его создатели получили Ленинскую премию.

В роли шотландского сеттера Бима снимались 2 английских сеттера, потому что белых шотландских сеттеров в природе не существует. Первую собаку звали Степка. Вторую - Денди.

Чтобы завоевать доверие собак-актеров, исполнителю главной роли Вячеславу Тихонову пришлось ходить с ними на охоту и очень много гулять.

Вот что он сам рассказывал о съемках: "Мне нужно было за очень короткий срок подружиться со взрослой собакой. Причем не просто подружиться, а сделать так, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений, что эта собака - моя".

1983 год. "Частная жизнь"

За роль в драме Юлия Райзмана "Частная жизнь" актер Михаил Ульянов получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Юлий Райзман же утверждал Ульянова на роль с неохотой, потому что, как рассказывал актер, "не любил снимать тех, кто много играет в кино".

Главный герой фильма как будто продолжает череду персонажей классической русской литературы: лишний человек. Большой начальник, бывший лишним в собственной семье, становится лишним и в общественном смысле, лишаясь должности.

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1985 год. "Военно-полевой роман"

Драма Петра Тодоровского "Военно-полевой роман" была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Многое в главном герое Саше от самого режиссера - и реальный эпизод с пирожками (вскоре после войны фронтовик Тодоровский увидел на улице любовницу своего комбата, "фронтовую королеву", продававшую пирожки), и личные военные воспоминания.

Исполнительница одной из главных ролей Инна Чурикова на Берлинском кинофестивале была награждена "Серебряным медведем" за лучшую женскую роль.

Когда Тодоровский написал сценарий фильма, от него отказывались все киностудии. Никто не хотел снимать фильм про бытовуху, коммуналки и трудную судьбу бывших фронтовиков. В итоге на съемки фильма согласилась Одесская киностудия. Бюджет картины составил 380 тысяч рублей (для сравнения, в 1985 году автомашина "Жигули" самой популярной 6-й модели стоила 9 тысяч рублей).

1992 год. "Урга - территория любви"

Фильм-притча Никиты Михалкова снят сразу на трех языках: русском, монгольском и китайском.

"Урга" так и переводится с монгольского - "территория любви".

Исполнители главных ролей в фильме - актеры-любители, а единственным профессиональным актером на съемках был Владимир Гостюхин.

Во время съемок актеры на самом деле пили китайскую водку, в ней 60 градусов. "Глоток, а она, зараза, назад", - рассказывал потом Гостюхин.

"Я предпочитаю создать атмосферу в кадре, нежели потом монтажно создавать иллюзию, что эта атмосфера была", - вспоминал о съемках фильма Никита Михалков.

1996 год. "Кавказский пленник"

Фильм Сергея Бодрова-старшего о первой чеченской войне, но по сюжетной линии одноименного рассказа Льва Толстого. По сценарию фильма двое российских военнослужащих попадают в плен к жителю чеченского аула Абдул-Мурату.

Одного из них сыграл сын режиссера Сергей Бодров-младший, который вообще-то ехал на съемки разнорабочим, а получил главную роль.

Для Бодрова-старшего было важно то, что он снимает очень человеческую историю, что ей уже сто лет, герои изменились, а суть - нет.

В титрах фильма Толстой не упоминается, потому что это не экранизация в привычном смысле слова. "От Толстого - лишь посыл", - говорил режиссер.

1997 год."Вор"

В фильме Павла Чухрая главные роли сыграли Владимир Машков и Екатерина Редникова.

Картина заняла 24 место в списке 100 главных русских фильмов по версии журнала "Афиша". Фильм действительно стал хитом, а маленький Миша Филипчук, сыгравший Саню, после премьеры картины проснулся знаменитым.

Фильм получился об обаянии и об одиночестве: обаятельная одинокая мама, обаятельный мальчик, обаятельный вор.

Сам Чухрай рассказывал: "Вор" - это мое раннее детство, воспоминания, которые мне хотелось материализовать на экране. Дело не в сюжете, а скорее в атмосфере той поры… Я снял балладу о своем ровеснике - о мальчишке. Именно он - главный герой картины, а вовсе не Толян в исполнении Машкова".

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2007 год. "12"

Очередная картина Никиты Михалкова, номинированная на "Оскар", снята по мотивам пьесы американского драматурга Реджинальда Роуза "Двенадцать разгневанных мужчин". Кстати, именно по этой пьесе студент Михалков ставил свой дипломный спектакль в Щукинском училище.

Сергей Маковецкий, сыгравший в фильме роль одного из присяжных, рассказывал в интервью Русской службе Би-би-си, что "12" - это "очень русский фильм, о наших проблемах". "Действительно, это русская картина, поскольку благодаря исповеди каждого присяжного мы постепенно узнаем и ощущаем всю ту жизнь, которая нас окружает", - считает Маковецкий.

Один из штрихов к портрету картины: Михалков записывал живой звук на съемочной площадке. Это требовало идеальной тишины, микрофоны улавливали малейшие шорохи. Поэтому съемочной группе выдали мягкие войлочные тапочки.

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2014 год. "Левиафан"

Лента Андрея Звягинцева является киноинтерпретацией истории библейского Иова. Левиафан - это страшное морское чудовище из Ветхого Завета. В фильме Звягинцева Левиафан - это страшная государственная машина, перемалывающая жизнь конкретного человека.

Фильм снимался в Кировске и селе Териберка на берегу Баренцева моря.

После премьеры фильм критиковали долго и упорно, называли русофобским и не отражающим действительность. Глава Териберки счел фильм "бесполезным и неправдоподобным".

А вот что писал о картине телеведущий Владимир Познер: "Можно быть не согласным с этим. Можно спорить со Звягинцевым, можно возразить, что все обстоит иначе. Но чего нельзя делать, так это обвинять его в русофобстве, потому что такую картину мог сделать только человек, который сильно любит Россию, у которого сердце болит за нее".

Скелет кита из фильма Звягинцева спустя год купил неназванный российский бизнесмен, об этом на одной из пресс-конференций рассказывал Звягинцев. Скелет был выполнен из металла в Москве, а потом перевезен в Мурманскую область, где проходили съемки.

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2017 год. "Нелюбовь"

Еще одна лента Звягинцева о трудностях и боли взрослых межличностных отношений, за сумбуром которых так легко забыть о собственном ребенке: не выдерживая конфликта между мамой и папой, мальчик уходит из дома.

В фильме нет хэппи-энда: мальчик продолжает числиться пропавшим без вести, его родители развелись и живут с новыми партнерами, счастливыми они так и не стали.

В одном из интервью режиссер говорил, что его фильм о нелюбви, которая "не простое отсутствие любви, а ее антипод. И не противоположная сторона вопроса, не банальная ненависть или холодное равнодушие, а что-то большее".