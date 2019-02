Brit Awards-2019: Хью Джекман, Джесс Гленн и One Kiss. Самые яркие моменты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэниел Лизмор, Джесс Гленн, Хью Джекман и Дуа Липа на церемонии Brit Awards-2019

На концертной арене O2 в Лондоне прошло очередное ежегодное вручение музыкальных премий лучшим исполнителям прошедшего года.

Самые яркие моменты вечера - в нашем фоторепортаже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Хью Джекман открыл церемонию награждения в духе своего героя, циркового импресарио из мюзикла "Величайший шоумен". И не только открыл, но и сообщил поклонникам, что у этого популярного мюзикла, вероятно, будет продолжение.

"Честно говоря, восемь лет ушло [на создание "Величайшего шоумена"], и трудно переоценить то, как непросто написать новый мюзикл... Хотя, не будем забывать, что перед вами человек, который снялся в девяти фильмах "Люди Икс", - сказал Джексон Би-би-си.

1975 в 2019-м

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группа 1975 взяла сразу две номинации

Группа 1975 победила сразу в двух номинациях: за лучший альбом - A Brief Inquiry Into Online Relationships и как лучшая британская поп-группа.

Это их вторая победа; два года назад 1975 также победила в категории "Лучшая британская рок-группа".

"Четверг" Джесс Глинн без макияжа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энн-Мари ушла с пустыми руками несмотря на номинации в четырех категориях

Лучшей певицей была названа Джорджа Смит, хотя многие наблюдатели ожидали, что в этой категории победит Энн-Мари - не только певица, но и чемпионка по карате в стиле шотокан.

Энн-Мари была номинирована сразу в четырех категориях, но не победила ни в одной. Спортивная закалка не дала ей пасть духом: "Я уже завершила свой второй альбом, но никому не говорите", - сообщила она на красной ковровой дорожке.

Впрочем, критиков совершенно сразило выступление Джесс Глинн и ее гимн "Thursday" ("Четверг") воспевающий естественную красоту без вычурных ухищрений и напоминающий о сингле 2002 года Кристины Агилеры во славу женской красоты Beautiful.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выступление Джесс Глинн растрогало даже критиков

"Я не буду краситься в четверг, я устала от ухищрений, от разочарований, я устала влюбляться", - пела Джесс Глинн и, глядя прямо в камеру, снимала прямо на сцене накладные ресницы.

"Не меняйся ни для кого!" - призывала Глинн, к которой на сцене Brit Awards примкнула американская певица Габи Уилсон, известная по своему сценическому псевдониму H.E.R.

Shotgun Эзры наконец-то выстрелил

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джордж Эзра наконец-то удостоился не только номинации, но и премии

Джордж Эзра обошел Сэма Смита и Крйега Дэвида в категории "Лучший британский певец", получив свою первую большую награду, не считая музыкальной премии Youtube 2015 года.

В среду он исполнил свой суперпопулярный хит "Shotgun" из альбома Staying at Tamara's.

One Kiss и 92 млн просмотров

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дуа Липа не впервые получает награду на Brit Awards

Лучшим британским синглом стал "One Kiss" Дуа Липы и Кельвина Харриса, получившего также премию в категории "Лучший британский продюсер года".

Это их пятая совместная победа на Brit Awards.

"One Kiss" продержался на первом месте в хит-параде в течение восьми недель, став самым продаваемым синглом 2018 года. Видеоклип на эиу песню посмотрели в Youtube более 92 млн раз.

Великие и выдающиеся, все в розовом

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Little Mix на сцене появились во всем розовом

Spice Girls для нового поколения - британская женская группа Little Mix победили в категории "Лучшее видео" с песней Woman Like Me c участием американской певицы Никки Минаж.

В среду Little Mix вышли на Арену О2 в розовом дезабилье в оспровождении мужской танцевальной группы, тоже в розовом.

Что же касается настоящей Пинк (Pink - "розовая", "розовый" по-английски), то есть американской певицы Алиши Бет Мур, то она была награждена почетной премией за выдающийся вклад в развитие музыки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пинк опустилась на сцену из-под купола арены

Ее выступление на церемонии было в прямом смысле захватывающим дух: она спутилась в огненный круг сцены из-под купола в развевающемся перьевом наряде.

Но сама певица весьма скромно отреагировала на полученную премию: "Оказаться в одной категории с Дэвидом Боуи, Битлз, сэром Элтоном Джоном и сэром Полом Маккартни, Fleetwood Mac - я и представить себе такое не могла!"

