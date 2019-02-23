Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS

Уборка снега в Санкт-Петербурге давно превратилась из головной боли коммунальщиков в политический вопрос, из-за которого губернатор может поплатиться своим постом.

На долю Александра Беглова, назначенного прошлой осенью временно исполняющим обязанности главы города, сразу выпала довольно снежная зима. Такого обилия снега в Петербурге не наблюдалось по меньше мере с сезона 2010-2011 годов.

Так, 8 февраля нынешнего года снежный покров достиг уровня 50 сантиметров - это в 2,6 раза больше климатической нормы для этого месяца.

В свою очередь, еще более снежный сезон восемь лет назад стал последним для экс-губернатора Валентины Матвиенко - в итоге в сентябре 2011 года она переехала в Москву, чтобы возглавить Совет Федерации.

За полтора года до этого (после еще одной рекордно снежной зимы 2009/2010) Матвиенко создала комитет по благоустройству - отдельную структуру в городском правительстве, отвечавшую за уборку улиц.

"Раньше я была главным дворником, теперь вы назначаетесь в хорошем смысле на эту должность", - сказала экс-градоначальница первому главе этого ведомства сразу после назначения.

Матвиенко также прославилась на всю страну своим (так и не выполненым) обещанием срезать "сосули" лазером или паром. Нынешний врио губернатор Беглов продолжил традиции снегоборческого популизма и запустил акцию по раздаче главам районов города "лопат Беглова".

За нынешний зимний сезон сотни человек пострадали от плохой уборки, а один человек - студент-медик Бабурбек Очилов - погиб от упавшей с крыши ледяной глыбы.

Если сопоставить между собой цифры - высоту снежного покрова, сумму потраченных на уборку денег и расход реагентов - можно увидеть по меньшей мере две причины, по которым городские власти оказались не готовы к аномальным зимним осадкам.

Во-первых, в течение семи зим до этого в Петербурге не наблюдалось столь обильных снегопадов. Поэтому масштабные инвестиции в снегоуборочную технику после зим 2009-2011 годов почти прекратились. На ее нехватку жаловались в Смольном в феврале нынешнего года.

Во-вторых, за тот же относительно малоснежный период после Матвиенко местные власти изменили концепцию зимней уборки. Вместо того, чтобы топить снег реагентом - технической солью (как, к примеру, делают в Москве), они решили посыпать дороги менее едкой смесью соли и песка, а также вывозить больше снега на снегоплавильные пункты.

Кроме того, так и не приняты некоторые непопулярные решения - в частности, введение платных парковок. Сейчас из-за большого количества припаркованных машин снегоуборщикам зачастую сложно работать в центре города.

.