Кто победит на выборах в молдавский парламент и кого поддерживает Путин?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Нынешнего президента Молдовы Игоря Додона поддерживает Кремль

В Молдове в воскресенье проходят парламентские выборы. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных соперниках на этих выборах и о том, кого из кандидатов поддерживает Кремль.

За места в парламенте борются социалисты во главе с президентом страны Игорем Додоном, выступающие за сближение с Россией, и контролирующая сейчас парламент Демократическая партия, представляющая проевропейские силы. Ее возглавляет Владимир Плахотнюк, самый богатый человек Молдовы, которого оппоненты обвиняют в том, что он единолично контролирует все органы власти и большинство СМИ в стране.

Расстановка сил

Избирательная система Молдовы была реформирована в 2017 году. До этого 101 депутат парламента избирался исключительно по партийным спискам, но в 2017 году порядок его формирования изменился - теперь 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам.

Исследовательский центр Atlantic Council в Вашингтоне в 2018 году подготовил доклад "Стратегия для Молдовы", в котором указывал, что новая выборная система сыграет на руку Демократической партии Молдовы (ДПМ) и социалистам - крупнейшим партиям, - и позволит избрать в одномандатных округах кандидатов, находящихся под контролем политических элит. Оппозиционные партии устраивали акции протеста против принятия закона.

На выборах в 2014 году в парламент прошли пять партий. Судя по социологическим опросам, сейчас проходят две партии и один блок.

Первое место по итогам выборов социологические опросы отдают социалистам, за которых готовы проголосовать более 40% граждан. Список ДПМ, по данным социологов, может получить около 15% голосов.

Попасть в парламент, как ожидается, должен и блок, созданный партиями "Платформа достоинство и правда" и "Действие и солидарность". Лидер их списка - бывший министр образования Майя Санду. В 2016 году она боролась с Игорем Додоном за президентский пост, но проиграла ему во втором туре с результатом 47,8% голосов.

В 2014 году ДПМ получила фракцию из 19 человек, но четыре года спустя она выросла до 42 депутатов, став крупнейшей в парламенте за счет примкнувших к ней независимых депутатов и перебежчиков из других партий - в марте 2017 года в Демократическую партию одновременно перешли 14 коммунистов. Одна из депутатов-коммунистов публично утверждала, что ей предлагали взятку за переход в ДПМ.

Кого поддерживает Россия?

Кремль на молдавских выборах поддерживает социалистов Додона, который пытается позиционировать себя как самого пророссийского лидера на постсоветском пространстве.

Только за февраль Додон успел встретиться с Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым и Германом Грефом, поздравить в своем аккаунте в "Фейсбуке" с днем рождения Вячеслава Володина и Сергея Миронова, а также посетить концерт Григория Лепса.

За две недели до выборов ЦИК Молдовы вынес предупреждение партии социалистов за то, что они в своей агитации слишком активно использовали билборды, на которых президент Додон позировал рядом с Путиным.

Додон выступает за максимально близкое сотрудничество с Москвой, обещает в случае своей победы на парламентских выборах закрыть представительство НАТО в Кишиневе и привести страну в Таможенный союз.

При этом оппозиция обвиняет социалистов и Додона в тесном сотрудничестве с демократами и Плахотнюком и имитации политической конкуренции.

Правообладатель иллюстрации Alexey Druzhinin/TASS Image caption Игорь Додон регулярно встречается с Владимиром Путиным

"Додон - компромиссная фигура для Плахотнюка, он дает Москве иллюзию, что Молдова в руках России, - говорила говорила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. - Парламент временно отстранил президента пять раз за последние два года - у Додона не много власти".

Против Владимира Плахотнюка же в России заведено два уголовных дела. В пятницу, за два дня до выборов, в российском МВД заявили, что лидер ДПМ подозревается в незаконном выводе из России более 37 миллиардов рублей в 2013-2014 годы.

Демпартия назвала заявление "новой отчаянной попыткой некоторых сил вмешаться в предвыборную кампанию". "Российская Федерация злоупотребляет вмешательством в проведение выборов в республике Молдова", - написал пресс-секретарь партии Виталий Гамурарь в "Фейсбуке".

Кого поддерживает Европа?

За то, чтобы страна шла в Евросоюз, а не в Таможенный союз, выступают две политические силы, которые, как ожидается, попадут в следующий состав парламента - Демократическая партия Плахотнюка и блок ACUM во главе с Санду. Но назвать их союзниками нельзя.

Как и Демократическая партия Молдовы, избирательный блок ACUM стоит на проевропейских позициях, но критикует нынешнюю власть за неэффективность в борьбе с коррупцией и проведении реформ, а также в притеснениях оппозиции.

В начале лета 2018 года прошли выборы мэра Кишинева, на которых победил соратник Санду Андрей Нэстасе. Но стать мэром ему так и не удалось: Центральная избирательная комиссия отменила результаты выборов, усмотрев нарушения в поведении победившего кандидата.

Нарушение Нэстасе, из-за которого итоги выборов отменили, состояло в том, что он в "Фейсбуке" призвал горожан не отсиживаться дома, а обязательно прийти на участки и проголосовать за одного из кандидатов.

Между тем ряд молдавских экспертов отмечает, что отношения страны с ЕС за последние четыре года достигли критической точки: приостановлена финансовая поддержка реформы правосудия в Республике Молдова и прекращена макрофинансовая поддержка экономики страны.

В резолюции Европарламента по реализации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом, принятой в ноябре прошлого года, содержится немало критических замечаний в адрес правительства Молдовы, в том числе в связи с изменением избирательной системы и отменой результатов кишиневских выборов.

Аналитики напоминают, что Демократическая партия Молдовы находится у власти с 2016 года, и у нее были возможности для выполнения своих предвыборных обещаний как по евроинтеграции, так и по решению экономических проблем.

В отношении Молдовы в западных и некоторых молдавских СМИ часто применяется определение "захваченное государство", введенное в употребление генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.

В резолюции Европарламента страна также названа "государством, захваченным олигархическими интересами".

Владимир Плахотнюк называет это "лозунгом политических оппонентов", указывая на то, что в стране есть оппозиция, а также разрешены протесты и критика в адрес властей.

Будет ли голосовать Приднестровье?

Большинство граждан Приднестровья помимо паспортов этой непризнанной республики владеют также российскими, молдавскими, а иногда еще и румынскими или украинскими документами.

На бытовом уровне серьезных разногласий у жителей правого и левого берегов Днестра давно нет, так что многие приднестровцы каждый день ездят на работу в Молдову.

В предыдущие годы на молдавском берегу Днестра открывали несколько участков для голосования приднестровцев, но большого ажиотажа на них не наблюдалось.

В этот раз картина может измениться. После изменения системы выборов в парламент Приднестровье разделили на два одномандатных избирательных округа.

Молдова по территории больше Бельгии и чуть меньше Швейцарии. При этом 12% страны занимает никем не признанная Приднестровская молдавская республика (ПМР). Население Молдовы без Приднестровья - около 3,5 млн человек, вместе - около 4 млн.

По данным Международного валютного фонда, в 2018 году Молдова перестала быть самой бедной страной Европы, обойдя по показателю ВВП на душу населения Украину и заняв 133 место в мире по этому показателю.

В 1992 году страна пережила вооруженный конфликт на Днестре, который унес жизни около тысячи человек. С тех пор урегулировать приднестровский конфликт пытаются в формате "5 + 2"; - Молдавия и Приднестровье, а также ОБСЕ, США, Евросоюз, Россия и Украина.