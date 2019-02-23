Правообладатель иллюстрации Getty Images

В очередной подборке самых интересных, самых важных и необычных научных новостей недели:

Упал - отжался!

Ученые Гарвардского университета обнаружили неожиданно простой способ предсказать вероятность развития сердечных болезней у мужчин - количество отжиманий.

Исследование показало: если мужчина в состоянии отжаться 40 и больше раз, то в ближайшие 10 лет серьезных проблем с сердцем у него не будет. Конечно, полностью исключать возможность сердечно-сосудистых заболеваний нельзя, но точность этого предсказания достигает 96% - по сравнению с теми, кто может отжаться лишь 10 раз.

"Проверка способности отжиматься - простой и совершенно бесплатный способ, который помогает определить риск развития заболеваний сердца, причем делать это можно практически в любых условиях", - цитирует пресс-служба Гарварда одного из авторов исследования, Джастина Янга.

Эксперимент, начатый еще в 2000 году, был довольно масштабным - в нем приняли участие более 1500 взрослых мужчин, профессиональных пожарных, средний возраст которых составлял около 40 лет.

С одной стороны, способность отжаться 40 раз и так показывает, что мужчина в хорошей физической форме - так что, на первый взгляд, результаты эксперимента вряд ли можно назвать неожиданными.

С другой, волонтеров просили не только отжиматься, но и делать другие физические упражнения - например, смотрели, какие результаты они показывают на беговой дорожке. Однако, когда участников вновь осмотрели 10 лет спустя, именно количество отжиманий оказалось наиболее точным показателем здоровья сердца.

Ученые отмечают, что профессиональные пожарные - довольно специфическая группа взрослых мужчин, с точки зрения физической подготовки, так что рекомендованное количество отжиманий (40) не должно пугать рядовых обывателей.

Однако они все же советуют врачам взять на вооружение этот метод проверки здоровья - поскольку он быстр, легок, не требует никакой аппаратуры и достаточно очевиден для любого пациента.

Правообладатель иллюстрации Paul Selden

Огонек в глазах... умерших пауков

У пауков нет костей или экзоскелета, поэтому их крайне редко можно обнаружить в древних окаменелостях. Однако ученым из Южной Кореи повезло: им удалось обнаружить останки сразу 10 древних особей, живших около сотни миллионов лет назад.

Причем у двух ископаемых пауков, возраст которых оценивается в 110 млн лет, глаза до сих пор отражают свет, поскольку сохранили так называемое зеркальце (или тапетум) - зрительный орган, помогающий ночным обитателям видеть в темное время суток.

У людей зеркальца нет, зато оно есть у кошек - именно поэтому нам часто кажется, что кошачьи глаза светятся в темноте (хотя на самом деле это, конечно, отраженный свет).

"Светящиеся глаза" в древних окаменелостях до этого не находили ни разу: в основном ученым приходится изучать древних пауков, сохранившихся в каплях янтаря.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Человек-лобстер - супергерой будущего?

С любым защитным костюмом вечно одна и та же проблема: чем он жестче (и, соответственно, чем лучше защищает от удара), тем более неповоротливым оказывается одетый в него человек, поскольку соединить жесткость и гибкость очень непросто. Причем относится это не только к средневековым доспехам, но и к современным бронежилетам.

Однако, кажется, ученые вот-вот разработают защитный костюм, который предоставит своему обладателю полную свободу движений - как на суше, так и в воде.

Идея подобного "костюма супергероя" осенила ученых из Гарварда и Массачусетского технологического института, изучавших экзоскелет лобстера. Он очень прочный, но в то же время довольно эластичный, поскольку местами обладает способностью растягиваться, как трикотаж.

Примерно по тому же принципу устроен кевлар, используемый сейчас в бронежилетах и представляющий собой плотно свитое волокно, способное останавливать пули. Однако срок годности этого материала не превышает пяти лет.

Правообладатель иллюстрации Acta Materialia

Суставы лобстера и его брюхо покрыты тканью, сравнимой по прочности с промышленной резиной, из которой делают автомобильные шины. Однако удивительно то, что порезы этой ткани практически не влияют на ее эластичность, поскольку она состоит из десятков тысяч тончайших слоев, наподобие фанеры.

Для начала ученые хотят разработать аналогичные защитные повязки для людских суставов - в первую очередь коленей, локтей и запястий. А потом уже подумать над костюмом, покрывающем все тело.

В конце концов, шутят исследователи, лобстеры живут на планете куда дольше людей - уже более 100 млн лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Лесбиянки склонны к ожирению?

Бисексуалки и лесбиянки страдают от проблем, связанных с ожирением и лишним весом, значительно чаще, чем гетеросексуальные женщины. А вот геи испытывают эти проблемы значительно реже гетеросексуальных мужчин - и, напротив, гораздо чаще недотягивают до здорового веса.

К такому неожиданному выводу пришла команда ученых из Университетского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии.

Это первое в Британии исследование, изучающее связь между сексуальной ориентацией и индексом массы тела (BMI). В его основу легли данные 12 общенациональных опросов, в которых приняли участие в общей сложности более 90 тысяч человек.

По словам ведущего автора работы Джоанны Семльен, связь между сексуальностью и здоровьем можно считать доказанной - хоть она и проявляется по-разному у женщин и мужчин.

Это довольно тревожная тенденция, отмечает она, поскольку лишний вес может привести к серьезным проблемам со здоровьем - в том числе к инсульту, развитию болезней сердца, диабета второго типа и даже рака. Однако и недостаток веса, который нередко встречается среди геев, также таит опасности для организма.

При этом, подчеркивают ученые, не нужно рассматривать корреляцию между сексуальной ориентацией и индексом массы тела как прямую причинно-следственную связь. Одно из наиболее вероятных объяснений состоит в том, что у представителей сексуальных меньшинств больше факторов стресса, которые могут влиять на их психическое здоровье - а следовательно, диету и вредные привычки.