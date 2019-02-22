СМИ России: четвертый кризис власти

В обзоре российских газет 22 февраля:

"Ведомости": ситуация низкой поддержки

Газета "Ведомости" пишет о шансах Владимира Путина вернуть доверие россиян, которое серьезно пошатнулось после объявления пенсионной реформы в 2018 году.

За время правления Путина его рейтинги падали четыре раза, пишет издание, и трижды ему удавалось вернуть доверие своих граждан.

Сейчас, по мнению экспертов, сделать это будет гораздо сложнее. Об этом, пишут "Ведомости", шла речь на ежегодной конференции "Левада-центра".

Первое падение случилось в 2000 году во время "войны с олигархами", второе - в конце 2004 - начале 2005 годов после монетизации льгот и отмены губернаторских выборов, третье - в 2011-2013 годах, четвертое - после объявления о повышении пенсионного возраста, напоминает газета.

Политолог Кирилл Рогов считает, что для Путина падение рейтингов некомфортно, и он не может долго оставаться в ситуации низкой поддержки.

Ведь когда уровень одобрения деятельности президента выше 80%, то неодобряющие - это скорее маргинальная группа, а когда этот уровень снижается до 60%, то недовольных тоже меньшинство, но к нему уже можно присоединяться, подчеркивает эксперт.

Сейчас условий для роста рейтингов нет, прокомментировал "Ведомостям" директор "Левада-центра" Лев Гудков: "[Теоретических] возможностей две. Первая - военная авантюра, которая будет раскручена до символического противостояния, но эффекта 2014 года уже не будет. Вторая - резкое изменение социальной политики: не то, что было заявлено в послании, а реальные изменения, которые бы отвечали ожиданиям населения".

Ни смена правительства, ни транзит власти такими темами стать не могут, уверен социолог.

Сейчас основные претензии людей к власти - рост цен, обнищание населения и коррупция, заменившая страх войны, добавил Гудков.

"Люди не понимают, почему проблемы нужно решать за счет доходов населения, которые и так снижаются шестой год подряд", - отмечает социолог.

Тем не менее основная установка сейчас у россиян - что жить трудно, но можно терпеть и нужно приспосабливаться к обстоятельствам, считает социолог.

Политолог Александр Пожалов отмечает, что все больше россиян именно на Путина возлагают ответственность за происходящее в стране.

Из-за пенсионной реформы и ее неэффективного сопровождения сильно пошатнулась вера в социальное государство, перестает работать образ внешнего или внутреннего врага.

А в ближайшей перспективе быстрого улучшения внешнеполитической ситуации, которое привело бы к снятию санкций и демонстративному заключению "мира с Западом", не видно, считает политолог.

"Коммерсант": послание без огонька

Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы, пишет газета "Коммерсант".

По предварительным данным Mediascope, на которые ссылается издание, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей. Этот показатель - на уровне 2013 года.

Другие телевизионные форматы с участием президента обычно более популярны, отмечает газета.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018 года собрала у экранов 11,3% москвичей (64% зрителей). Прямую линию с президентом в прошлом году посмотрели 8,3% жителей столицы (54,6% из тех, кто в это время смотрел телевизор).

"Падение интереса к тому, что говорит президент - одно из проявлений общего кризиса доверия, начавшегося в прошлом году. Люди уже не верят, что Путин способен на что-то новое, поэтому и не слушают, что он скажет", - прокомментировал "Коммерсанту" политолог Аббас Галлямов.

По его мнению, это еще нельзя назвать протестными настроениями в чистом виде, однако это первый шаг в их направлении. "Эрозия социальной базы режима налицо", - говорит он.

Политолог Михаил Виноградов отметил, что снижение интереса к посланию - следствие общего снижения рейтинга власти, ожиданий и в целом девальвация доверия к словам политиков.

Теперь развитие ситуации будет зависеть от того, как для себя увидит внутреннюю повестку обыватель, считает он.

"Сработают ли те социальные ожидания, которые были даны в послании, или же запомнится только внешнеполитическая его часть, и создастся ощущение, что ничего в стране не поменялось", - цитирует газета Виноградова.

По мнению политолога Валентина Бианки, скорее всего, на телерейтинге послания сказалось некоторое разочарование: "много не ждем". Кроме того, считает он, "не было разогрева".

"Сигналы в медиа транслировались достаточно очевидные - не ожидать эскалации. Также предполагаю, что на телерейтинге сказываются тезисы, оглашенные в самом начале: люди включают трансляцию, увидев уже первые "молнии" в соцсетях. В этот раз такого повода не было", - объяснил политолог.

"Известия": согласны на носки

Что российские мужчины хотят получить в подарок на 23 Февраля? На этот вопрос, ссылаясь на данные опроса одного интернет-сервиса объявлений, отвечает газета "Известия".

Более четверти мужчин (26%) желают в подарок электронные гаджеты. Почти столько же хотят получить часы. На третьем месте в рейтинге презентов - автомобили.

17% опрошенных будут рады и дезодоранту. 8% согласны на традиционные носки и трусы.

Затем сервис объявлений задал вопрос женщинам, что же они собираются подарить своим мужчинам? Оправдаются ли мужские ожидания?

Четверть опрошенных дам порадует своих мужчин парфюмерией, 23% - одеждой и обувью. 16% предоставят выбор сильной половине и вручат подарочные сертификаты.

15% подарят какие-нибудь товары для спорта. Наконец, 14% ограничатся все теми же носками.

Лишь 1% женщин готов удовлетворить заветную мечту и преподнести любимому машину.

Кстати, отмечают "Известия", носки 23 февраля всем мужчинам будут раздавать в московском метро бесплатно.

Что еще почитать:

В пятницу Следственный комитет России закончил предъявление обвинений по делу крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви. Никто из фигурантов своей вины не признал. С подробностями дела - материал в газете "Коммерсант". https://www.kommersant.ru/doc/3893312

Военный аналитик и обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью интернет-изданию Znak.com говорит о шансах Росси в глобальном противостоянии с Западом, в том числе военном. https://www.znak.com/2019-02-21/ pavel_felgengauer_rukovodstvo_rossii_gotovitsya_k_bolshoy_voyne_kotoruyu_proigraet

Сбербанк обсуждает покупку Rambler. Зачем медиа-холдинг может быть нужен банку, разбирается РБК. https://www.rbc.ru/finances/21/02/2019/5c6e97f99a794739d0109a39?from=center

До 1 июля правительство создаст Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет подчиняться Роскомнадзору. По мнению экспертов, которые приводит газета "Известия", нововведение позволит бороться с "серыми схемами" прохождения трафика через государственную границу. https://iz.ru/848412/pavel-panov-angelina-galanina/napisano-sviaziu-pravitelstvo-nachnet-kontrolirovat-internet

В России появилась вторая после Елены Батуриной женщина-миллиардер. Это владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, рассказывает Forbes. https://www.forbes.ru/milliardery/372607-v-rossii-poyavilas-vtoraya-zhenshchina-milliarder

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си