Пресса Британии: напряженные отношения в НАТО

В обзоре британской прессы 22 февраля:

Почему доволен Сергей Лавров

Financial Times публикует статью своего обозревателя Филипа Стивенса о кризисе в рядах НАТО.

На прошедшей в Мюнхене конференции по международной безопасности речь канцлера Германии Ангелы Меркель в защиту либерального международного правопорядка и, по умолчанию, против политики администрации президента США Трампа, была встречена на ура.

Вице-президент США Майк Пенс, поднявшийся на трибуну сразу же после Меркель, судя по всему, ее речь не слушал. Союзники Америки, заявил он, должны следовать приказам Вашингтона.

Тот факт, что этот обмен произошел на Мюнхенской конференции по безопасности, одной из основ трансатлантического союза, многое говорит о нынешних отношениях между Америкой и Европой.

Европейцы до сих пор старались преуменьшать проблему Дональда Трампа, но их терпению приходит конец.

Терпение Меркель лопнуло после того, как Трамп в одностороннем порядке решил вывести американские войска из Афганистана и Сирии, выйти из договора об ограничении ракет среднего радиуса действия, а также стал угрожать Европе, если та не будет соблюдать наложенные Вашингтоном санкции на Иран.

В Мюнхене лучше всех чувствовали себя Россия и Китай.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров чрезвычайно редко позволяет себе улыбнуться. На это раз ему было сложно скрыть свое удовольствие.

Если у российского президента Владимира Путина и есть основная стратегическая цель, так это надежда внести раскол в отношениях между Америкой и Европой.

"Пусть европейцы сами заправляют своим общим домом", - говорит Лавров. Само собой, это значит, что если Америка уйдет со сцены, то заправлять всем будет Россия, пишет Филип Стивенс.

Альянс НАТО был основан на общих ценностях, а не только из соображений обороны. Хартия НАТО начинается с заявления о защите демократии, свободы и верховенства права. Трампа эти вопросы мало интересуют.

Американский президент дает ясно понять, что предпочитает иметь дело с автократами, а не защитниками либерального международного порядка.

Общественное мнение в Европе это воспринимает отрицательно, и, согласно опросам, доверие к США в странах Европы резко упало.

Германские дипломаты говорят, что им сложно продвигать идею атлантического союза в то время, как заметная часть немецкого общества доверяет больше Путину, чем американскому президенту.

Но если мировой порядок будет основываться лишь на сиюминутных сделках, а не общих ценностях, то в проигрыше окажутся и Европа, и США, пишет Филип Стивенс в Financial Times.

Граждане разных сортов?

Sun в своей редакционной статье пишет, что полностью поддерживает предложение принять новый закон о государственной измене, который предусматривал бы пожизненное заключение для возвращающихся домой в Британию джихадистов.

Нынешнее антитеррористическое законодательство неадекватно, считает газета.

Sun, как и все ведущие британские газеты, пристально следит за историей 19-летней Шамимы Бегум, родом из Лондона, которая бежала в Сирию, примкнула к "Исламскому государству" (организация запрещена в России), а сейчас хотела бы вернуться домой со своим новорожденным сыном.

Если выяснится, что мы не можем запретить этой злонамеренной девушке вернуться в Великобританию, ей должны грозить весьма многие годы тюремного заключения, пишет газета.

Guardian публикует статью своего обозревателя Гэри Янга на ту же тему.

Просто смешно, пишет Янг, что Великобритания не может справиться с молодой девушкой, не способна предать ее суду и направить ее на правильный путь, не хочет перевоспитать ее или оказать ей поддержку.

Да, Шамима Бегум представляет собой определенную угрозу. Но главное - она гражданка этой страны. Это должно что-то значить.

Гражданство не подразумевает, что ваше поведение должно быть безупречным. Гражданство не подразумевает, что власти будут оценивать степень риска, который вы представляете.

Гражданство подразумевает права и обязанности. Это не какой-то особый статус, который власти могут в любой момент отменить.

Кроме того, не следует забывать, что, когда Шамима Бегум уехала в Сирию, ей было всего 15 лет.

Да, она должна отвечать за свои действия. Но мы, все общество, также несем ответственность за деяния подростков.

Мы должны понять, как 15-летний подросток, выросший в Британии, вдруг решил присоединиться к зловещему культу в зоне военных действий, пишет Гэри Янг в Guardian.

Дефицит священников и прихожан

Daily Telegraph пишет, что отныне священники англиканской церкви больше не будут обязаны во всех церквях проводить воскресные богослужения.

Синод англиканской церкви одобрил изменения в одном из законов канонического права, принятом еще в 1603 году, согласно которому служба должна была проходить во всех церквях каждое воскресенье.

Проблема в том, что сейчас во многих местах, в особенности в сельской местности, ощущается острая нехватка и священников, и прихожан.

В результате многие священники отвечают сразу за несколько приходов и физически не в состоянии проводить службу в каждой церкви.

Хотя, насколько известно, ни один из священников не был за это наказан церковными властями, многие из них, тем не менее, каждое воскресенье формально нарушали каноническое право.

Теперь им будет разрешено проводить воскресное богослужение лишь в одной из церквей, к которым они приписаны, не прося на то письменного разрешения от своего епископа, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com