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Прокуратура Ангарска Иркутской области начала проверку информации о ритуальном обряде, в ходе которого шаманы сожгли пять верблюдов с целью "укрепления России и ее народов". Загадочный и жестокий обычай вызвал горячие споры как в шаманской среде, так и в соцсетях. Русская служба Би-би-си разбирается в ситуации.

Все началось с видеоролика, который появился на YouTube еще 1 февраля. На записи видно, как шаманы сначала ведут верблюдов на убой, а затем в кадре появляется большой костер, сложенный из туш убитых животных. Попутно заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков рассказывает, что у бурятов верблюд считается "наивысшим" животным.

"Беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению, он [обряд] направлен на укрепление России и ее народов", - поясняется в видео.

"Мы, как люди верующие, хотим своими молитвами все возродить, восстановить и сделать нашу родину сильной, красивой, мощной и суверенной", - говорит Цыбиков.

В описании к видео отмечается, что верблюды - это "исключительное подношение с исключительными же целями, которое берутся делать лишь шаманы высшего посвящения".

На этой неделе видеозапись привлекла внимание сначала региональных, а затем и федеральных российских СМИ. Под роликом появились сотни возмущенных комментариев пользователей.

В пятницу глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что намерен обратиться в генпрокуратуру и добиваться привлечения организаторов обряда по уголовной статье о жестоком обращении с животными.

Чем недовольны шаманы?

На видеозапись гневно отреагировали представители нескольких шаманских объединений.

В религиозном шаманском центре "Тэнгэри" в Бурятии сочли подобный ритуал варварством.

"Мы полностью отвергаем все эти ритуалы, которые делают люди с животными. Верблюд считается священным животным для бурят, его никогда не приносим в жертву. Это неошаманизм, они нарушают все каноны", - цитирует комментарий организации издание "Байкал-Daily".

Раскритиковал жертвоприношение и глава совета местной религиозной организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев, который отметил, что ни способ, ни время его проведения не соответствуют шаманским канонам.

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Руководитель Иркутской областной общественной организации "Центр бурятской культуры" Сергей Шоткинов в беседе с РИА Новости также предположил, что речь идет о неошаманских практиках.

"Шаманский дар - это большая редкость, он передается по наследству и расценивается как тяжелое бремя. Сегодня к шаманистам, к сожалению, примкнуло немало случайных людей, которые не являются истинными приверженцами этой веры", - сказал он.

Шоткинов пояснил, что для жертвоприношений шаманы традиционно используют баранов или лошадей, но не верблюдов, а в зимнее время шаманские обряды вообще не проводятся.

Что говорит организатор обряда?

Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, проводивший обряд, пояснил агентству Интерфакс, что такой обряд с верблюдами проводится впервые за 300 лет.

"Многие из молодого поколения даже не знают о таком обряде, так как он очень редкий. Мы результата уже достигли - люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее", - рассказал Цыбиков.

Изданию "Коммерсант" он сказал, что в обряде приняли участие около 500 человек - ученики, знакомые и прихожане. Он прошел на территории религиозного центра "Вечно синее небо" 27 января.

Он добавил, что животные не были сожжены заживо: сначала их убили. "Рамзан Кадыров по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий", - заявил Цыбиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно принимает участие в традиционных жертвоприношениях в честь праздника Курбан-байрам, но мясо забитых жертвенных животных в Чечне, как и в других мусульманских регионах, сжигать не принято - обычно его раздают малоимущим и вдовам.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" шаман говорил, что выкупил верблюдов у некого заводчика из Бурятии, который собирался забить часть животных перед началом весеннего гона. Деньги от их продажи, по словам Цыбикова, пошли на подъем сельского хозяйства и животноводства в Бурятии.

Шаман сказал, что уже побывал в прокуратуре, дал объяснения по поводу обряда и теперь готов принять любое наказание.

Зачем в Сибири верблюды?

Двугорбые верблюды, бактрианы, в отличие от одногорбых дромадеров устойчивы к морозам. Их можно встретить как на севере Китая, так и в Монголии и в России.

Во времена СССР двугорбых верблюдов разводили в Калмыкии, Туве, Волгоградской, Читинской и Астраханской областях. В современной России верблюдоводство наиболее развито в Бурятии - там разводятся самые северные представители семейства.

Верблюдов используют как вьючных животных, а также как источник молока, мяса, шерсти и шкур. Их разводят как в национальных парках и заказниках, так и на частных фермах.