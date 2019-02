Трейси Эмин: жизнь, вывернутая наизнанку

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

В Лондонской галерее White Cube проходит крупномасштабная выставка новых работ британской художницы Трейси Эмин, снискавшей себе еще на заре своей творческой карьеры неоднозначную и временами скандальную славу.

Экспозиция называется A Fortnight of Tears ("Две недели слез"), и она в очередной раз подтверждает сугубо автобиографический характер творчества этой художницы. Что же в нем особенного?

Творчество Трейси Эмин - это одно большое пятно Роршаха.

Запутанное, мрачное, в редкие мгновения освещенное тусклыми лучами британского солнца. И в каком-то смысле типичное. Типичное для многих женщин ее поколения, вне зависимости от места их рождения. Несчастливый брак родителей, ранняя половая жизнь, аборт, выпивка, житейская неустроенность...

"Маленькая вера" британского современного искусства родилась в 1963 году и выросла в приморском городе Маргейт с братом-двойняшкой, матерью и отцом - до тех пор, пока не выяснилось, что у турка-киприота Энвера Эмина есть еще одна семья в Лондоне. Семья номер один.

В 13 лет Трейси пережила изнасилование, что на какое-то время отвратило ее от мужского пола, а затем ровно наоборот - заставило искать утех в объятьях первого встречного.

"В Маргейте, понимаете ли, несовершеннолетний секс был обычным делом - "взлом" девушек, - рассказала она позднее, в интервью в 2001 году. - Если ты еще не потеряла девственность к шестнадцати годам, то с тобой что-то не то. Это совсем не как в допропорядочной Англии. И потом, быть у моря тоже помогало, потому что там полно мест, где можно заняться сексом".

Иронично, что известность к Эмин пришла именно с постели - в 1999 году ее инсталляция "Моя кровать" была номинирована на Премию Тернера, которую она не получила. Однако эту кровать за 150 тыс. фунтов приобрел для своей галереи британский меценат Чарльз Саатчи.

Когда в начале ее восхождения к славе Эмин упрекали в том, что все, что она смогла придумать, так это выставить собственную неубранную кровать с несвежей простыней, презервативами и прочей атрибутикой не очень счастливой жизни, то она парировала, что даже если это и так, то до нее никто до такого не додумался.

И, кстати, инсталляция My Bed была создана специально, а не вынесена из спальни художницы.

А до кровати была еще инсталляция-палатка под названием "Все, с кем я спала: 1963-1995": тент был обклеен снаружи и изнутри именами, причем не только мужчин, но и членов семьи, с кем Трейси когда-либо делила ложе, включая бабушку, брата и собственных нерожденных двойняшек.

Эта работа позднее сгорела при пожаре.

Абортов у Трейси было два. Первый - особенно неудачный, поскольку, по ее признанию, "никто не знал, что у нее двойня". Впрочем, разве может аборт быть "удачным"...

Пережив этот период, Эмин покончила с искусством и порвала все свои ранние работы.

"Я чувствовала себя брошенной, незащищенной, нелюбимой, чокнутой, сумасшедшей. Я не думаю, что я чувствовала себя свихнутой, потому что я сделала аборт. Я чувствовала себя так, потому что я была в ярости, а еще потому, что жила на 12 фунтов в неделю", - вспоминала она в интервью Guardian.

Формально Трейси Эмин относится к группе художников, получивших название "Молодые британские художники" (YBA), многие из которых (Сара Лукас, Дэмиен Хёрст, Ангус Ферхёрст) учились в лондонском художественном колледже Goldsmith и начали выставляться вместе с 1988 года.

Их отличает активное использование в своем творчестве готовых объектов и их переосмысление, подчас в автобиографическом или шокирующем публику контексте - вспомним кровать-инсталляцию Эмин или заспиртованных в формальдегиде корову и теленка Дэмиена Хёрста под названием "Разделенные мать и дитя".

Эмин, однако, училась не в Goldsmith, а в лондонском Королевском художественном колледже. В группу YBA она вошла, подружившись в 1992 году с Сарой Лукас, которая буквально вернула Эмин к живописи и занятию искусством.

Но начали они с того, что вместе открыли магазинчик в лондонском Ист-Энде, где стали продавать футболки собственного производства с вызывающими надписями.

"Что было классно по поводу этого магазина, так это то, что он дал мне платформу для поиска того, что у меня хорошо получалось, а хорошо получались у меня идеи и то, что я их разбрасывала и что у меня была аудитория. Сара в этом смысле меня очень поддерживала", - вспоминала Эмин позднее.

Идеи у Эмин были всегда. Она даже изучала философию в лондонском университете Биркбек: "Вдруг мои мозги - как будто, когда упражнения делаешь в фитнес-клубе - мышцы просыпаются. Это было потрясающе".

"Что касается слов, то у меня есть такая особенность, которую мне практически невозможно выразить иначе в искусстве - на самом деле именно мои слова делают мои работы особенными", - сказала Эмин, обещая как-нибудь написать роман.

Из названий ее работ на нынешней выставке в галерее White Cube можно составить короткую новеллу:

"Они держали меня, пока он меня насиловал"

"И вот так это ощущалось"

"В приемной перед абортом 1990"

"Я старалась не плакать"

"Память слез"

"Было время, когда у думала только о тебе"

"Нет любви"

"Я смотрела, как ты исчезаешь. Розовое привидение"

"Я была слишком молодой, чтобы нести твой прах"

"Я послала поцелуи, которые вернулись ко мне"

"Каждая частичка моего тела любила тебя"

"Я хотела уйти с тобой в иной мир"

"Это было слишком"

"Я не знаю, кого я люблю"

"Целый год я писала тебе каждый день"

"Еще один летний день без тебя"

Неважно, о ком конкретно это страдание: о потерянных в молодости детях, о прежних возлюбленных, об ушедшей недавно матери, с которой Трейси была близка. Все это - одна и та же боль, мрачная, вязкая, узнаваемая и спустя 30 лет.

Но Трейси была бы не Трейси, если бы не воспользовалась новым, доступным теперь каждому, средством самовыражения: целый зал галереи, названный "Комната бессоницы", отведен под селфи. И здесь тоже не выдуманная милота, а все та же боль - уходящего времени, сил, эмоций.

50 снимков размером в два метра высотой, на которых художница подробно фиксирует муки бессоницы. Без прикрас - без накачанных губ уточкой, без ботокса, без искуственных улыбок...

Одна из двух представленных на выставке бронзовых скульптур,"Мать" (2017), с будущего года переедет на постоянное место жительства в Осло, на музейный остров, где находится Музей Мунка - художника, с которым Эмин всегда связывала эмоциональная близость.

Так и не ставшая матерью Эмин выиграла международный конкурс, предложив на суд жюри в Осло свой эскиз в сопровождении следующего заявления:

Мать сидит на Музейном острове

Ее ноги раскрыты в сторону фьорда

Она приветсвует все живое

Она охраняет Призрак Мунка

Мать сидит, как Сфинкс

В ожидании прилива

Смотря в сторону моря - защищая дом Мунка

Ледяной ветер дует - снег идет - но мать всегда тут

Давая защиту, лелея надежду

Мать -

Они укрыты у нее между ног - от солнца и ветра"

Трейси Эмин теперь - признанный художник. Она является профессором Королевской академии художеств, а в 2012 году стала кавалером Ордена Британской империи (СBE).

Самая крупномасштабная ее работа украшает теперь вокзал Сент-Панкрас, откуда из Лондона через туннель под Ла-Маншем отправляются поезда "Евростар" на континент.

I Want My Time With You ("Я хочу провести время с тобой") - эти 20-метровые розовые неоновые слова, закрепленные под вокзальными часами - ее признание в любви к Европе, а не к мужчине.

В своем раннем 22-минутном автобиографическом фильме How It Feels ("Что я чувствую", 1996 г.) Эмин, рассказывая на камеру о своем аборте, который нанес ей в юности непоправимую травму, признается, что пережив это, она поняла, что искусство не должно делаться ради искусства, оно должно быть тесно увязано с ее личной жизнью: "Суть творчества, этот момент зачатия... Суть всего живого... Это должно быть только о том, откуда все произрастает".

Выставка A Fortnight Of Tears продлится в галере White Cube Bermondsey до 7 апреля 2019 г.