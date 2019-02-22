Концертный поединок на границе: Venezuela Aid Live против "Руки прочь от Венесуэлы!"
Кризис в Венесуэле пополнился новостью о концертном поединке, который должен состояться в эти выходные по разные стороны границы с Колумбией: Venezuela Aid Live против "Руки прочь от Венесуэлы!"
На прошлой неделе британский предприниматель и миллиардер сэр Ричард Брэнсон объявил, что в пятницу вечером проведет концерт в фонд помощи Venezuela Aid Live в окрестностях колумбийского города Кукута, рядом с границей с Венесуэлой, чтобы собрать средства на необходимую медицинскую помощь и содействовать в доставке международной помощи в страну.
У президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого после прошедших выборов ряд стран не считает легитимным главой государства, в отместку объявил другой благотворительный концерт - "Руки прочь от Венесуэлы", который пройдет в течение двух дней, в пятницу и субботу, всего в 15 километрах от первого, но только с венесуэльской стороны границы.
Venezuela Aid Live
Брэнсон через "Твиттер" призвал людей откликнуться: "Гуманитарный кризис в Венесуэле день ото дня ухудшается. Присоединяйтесь к Venezuela Aid Live, поддержите доброе дело, чтобы помочь страдающим в этой стране".
Кукута - город, который он выбрал для проведения концерта, с населением менее 800 тыс человек, в последнее время не справляется с притоком беженцев-венесуэльцев, пешком покидающих страну.
Концертная площадка установлена на теперь уже печально известном пограничном мосту Тьендитас, протянувшемся между Колумбией и Венесуэлой, где складируется столь необходимое венесуэльцам продовольствие, поскольку войска по распоряжению президента Мадуро перекрыли дорогу, расставив грузовые контейнеры.
Как сказал Брэнсон, цель благотворительного концерта - собрать 100 млн долларов за 60 дней, а также открыть границу и доставить продовольствие тем венесуэльцам, кто в нем нуждается.
Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, как сообщают, поддержал эту инициативу и даже призвал венесуэльцев перейти границу и самим забрать эту американскую помощь.
Он сказал, что хотел бы видеть "гуманитарную лавину" и "караваны, идущие к границе", чтобы уже в субботу забрать эту помощь.
Однако президент Николас Мадуро утверждает, что эта акция - троянский конь США, призванный замаскировать вторжение в Венесуэлу.
"Руки прочь от Венесуэлы!"
"Мы приняли предложение, поступившее от многих венесуэльских артистов, которые попросили возможности провести культурное мероприятие, большой концерт во славу мира и жизни", - сказал по этому поводу министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Подробностей о том, кто будет участвовать в этом концерте, он не предоставил.
Двухдневное контрмероприятие "Ручи прочь от Венесуэлы!" пройдет в пятницу и субботу с венесуэльской стороны границы - на мосту имени Симона Боливара.
Это тот самый мост, который репортеры Би-би-си и прочие международные журналисты прозвали "мостом отчания", после того, как около миллиона венесуэльцев бежали по нему из страны, своим ходом, на ногах.
Мадуро, который поклялся не допустить проникновения в страну американской помощи, объявил в начале этой недели, что страна вскоре получит 300 тонн гуманитарных грузов из России.
Венесуэльские официальные лица также объявили, что в Кукуту будет доставлено 20 тыс коробок с субсидированным правительством продовольствием.
Кукута - ближайший город к мосту имени Симона Боливара, и именно там делают остановку многие бегущие из страны венесуэльцы, прежде чем продолжить свое путешествие.
По данным ООН, страну уже покинули 2,3 млн человек - 7% населения Венесуэлы, и за последние полтора года более миллиона осели в соседней Колумбии.
Кто выйдет на сцену?
Организаторы Venezuela Aid Live говорят, что ожидают в пятницу порядка 300 тыс посетителей. Концерт проводится бесплатно - в противном случае для большинства зрителей такое мероприятие было бы не по карману.
Что касается исполнителей, то свое участие уже подтвердили такие международные знаменитости, как колумбийские певцы Хуанес и Карлос Вивес, звезда реггетона из Венесуэлы Начо, мексиканская группа Maná, доминиканский певец и композитор Хуан Луис Герра и певец из Испании, обладатель премии "Грэмми" Алехандро Санс.
Французский музыкант испанского происхождения Ману Чао изначально объявил, что тоже выступит, но позднее отказался от участия в концерте, устраиваемом Брэнсоном. Были слухи, что он может примкнуть к контрмероприятию Мадуро, но это также не подтверждается.
Как сообщил Ричард Брэнсон, его благотворительный концерт не спонсируется никаким правительством и все исполнители выступают бесплатно.
Однако эта затея подверглась критике в соцсетях со стороны одного из основателей культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, по мнению которого, этот концерт - поддерживаемая США попытка очернить социалистическое правительство Венесуэлы.
"Гуманитарная помощь тут и рядом не лежала. Тут все дело в Ричарде Брэнсоне, который - и я нисколько этому не удивлен - купил Штаты, сказав: "Мы решили заполучить Венесуэлу, какие бы там причины у нас ни были".
Пока не названы имена тех, кто выступит на благотворительном концерте "Руки прочь от Венесуэлы!", однако кто бы ни принял приглашение от Мадуро, они наверняка столкнутся с международной критикой в свой адрес.
Президента Мадуро поддерживают военные, а также такие мощные союзники, как Россия и Китай. В то же время Хуан Гуайдо, утверждающий, что выборы в мае прошлого года, на которых победил Мадуро, были фальсифицированы и на основании этого объявивший себя 23 января 2019 года временным президентом, полагается на помощь США и большинство южноамериканских и европейских стран.