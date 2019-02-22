Концертный поединок на границе: Venezuela Aid Live против "Руки прочь от Венесуэлы!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Идут приготовления к концерту Venezuela Aid Live на мосту Тьендас в колумбийском городе Кукута

Кризис в Венесуэле пополнился новостью о концертном поединке, который должен состояться в эти выходные по разные стороны границы с Колумбией: Venezuela Aid Live против "Руки прочь от Венесуэлы!"

На прошлой неделе британский предприниматель и миллиардер сэр Ричард Брэнсон объявил, что в пятницу вечером проведет концерт в фонд помощи Venezuela Aid Live в окрестностях колумбийского города Кукута, рядом с границей с Венесуэлой, чтобы собрать средства на необходимую медицинскую помощь и содействовать в доставке международной помощи в страну.

У президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого после прошедших выборов ряд стран не считает легитимным главой государства, в отместку объявил другой благотворительный концерт - "Руки прочь от Венесуэлы", который пройдет в течение двух дней, в пятницу и субботу, всего в 15 километрах от первого, но только с венесуэльской стороны границы.

Venezuela Aid Live

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Брэнсона, его вдохновил ставший легендарным благотворительный концерт 1985 года Live Aid в поддержку Эфиопии

Брэнсон через "Твиттер" призвал людей откликнуться: "Гуманитарный кризис в Венесуэле день ото дня ухудшается. Присоединяйтесь к Venezuela Aid Live, поддержите доброе дело, чтобы помочь страдающим в этой стране".

Кукута - город, который он выбрал для проведения концерта, с населением менее 800 тыс человек, в последнее время не справляется с притоком беженцев-венесуэльцев, пешком покидающих страну.

Концертная площадка установлена на теперь уже печально известном пограничном мосту Тьендитас, протянувшемся между Колумбией и Венесуэлой, где складируется столь необходимое венесуэльцам продовольствие, поскольку войска по распоряжению президента Мадуро перекрыли дорогу, расставив грузовые контейнеры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гуманитарная помощь для Венесуэлы скапливается в колумбийской Кукуте из-за блокады границы

Как сказал Брэнсон, цель благотворительного концерта - собрать 100 млн долларов за 60 дней, а также открыть границу и доставить продовольствие тем венесуэльцам, кто в нем нуждается.

Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, как сообщают, поддержал эту инициативу и даже призвал венесуэльцев перейти границу и самим забрать эту американскую помощь.

Он сказал, что хотел бы видеть "гуманитарную лавину" и "караваны, идущие к границе", чтобы уже в субботу забрать эту помощь.

Однако президент Николас Мадуро утверждает, что эта акция - троянский конь США, призванный замаскировать вторжение в Венесуэлу.

"Руки прочь от Венесуэлы!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кампания президента Мадуро "Руки прочь от Венесуэлы!" дала название культурному контрмероприятию

"Мы приняли предложение, поступившее от многих венесуэльских артистов, которые попросили возможности провести культурное мероприятие, большой концерт во славу мира и жизни", - сказал по этому поводу министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Подробностей о том, кто будет участвовать в этом концерте, он не предоставил.

Двухдневное контрмероприятие "Ручи прочь от Венесуэлы!" пройдет в пятницу и субботу с венесуэльской стороны границы - на мосту имени Симона Боливара.

Это тот самый мост, который репортеры Би-би-си и прочие международные журналисты прозвали "мостом отчания", после того, как около миллиона венесуэльцев бежали по нему из страны, своим ходом, на ногах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мост имени Симона Боливара, прозванный "мостом отчаяния", по которому сотни тысяч венесуэльцев бегут в Колумбию

Мадуро, который поклялся не допустить проникновения в страну американской помощи, объявил в начале этой недели, что страна вскоре получит 300 тонн гуманитарных грузов из России.

Венесуэльские официальные лица также объявили, что в Кукуту будет доставлено 20 тыс коробок с субсидированным правительством продовольствием.

Кукута - ближайший город к мосту имени Симона Боливара, и именно там делают остановку многие бегущие из страны венесуэльцы, прежде чем продолжить свое путешествие.

По данным ООН, страну уже покинули 2,3 млн человек - 7% населения Венесуэлы, и за последние полтора года более миллиона осели в соседней Колумбии.

Кто выйдет на сцену?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Колумбийские певцы Хуанес и Карлос Вивес подтвердили свое участие в Venezuela Live Aid

Организаторы Venezuela Aid Live говорят, что ожидают в пятницу порядка 300 тыс посетителей. Концерт проводится бесплатно - в противном случае для большинства зрителей такое мероприятие было бы не по карману.

Что касается исполнителей, то свое участие уже подтвердили такие международные знаменитости, как колумбийские певцы Хуанес и Карлос Вивес, звезда реггетона из Венесуэлы Начо, мексиканская группа Maná, доминиканский певец и композитор Хуан Луис Герра и певец из Испании, обладатель премии "Грэмми" Алехандро Санс.

Французский музыкант испанского происхождения Ману Чао изначально объявил, что тоже выступит, но позднее отказался от участия в концерте, устраиваемом Брэнсоном. Были слухи, что он может примкнуть к контрмероприятию Мадуро, но это также не подтверждается.

Как сообщил Ричард Брэнсон, его благотворительный концерт не спонсируется никаким правительством и все исполнители выступают бесплатно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роджер Уотерс считает, что концерт Брэнсона не имеет отношения к гуманитарной помощи

Однако эта затея подверглась критике в соцсетях со стороны одного из основателей культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, по мнению которого, этот концерт - поддерживаемая США попытка очернить социалистическое правительство Венесуэлы.

"Гуманитарная помощь тут и рядом не лежала. Тут все дело в Ричарде Брэнсоне, который - и я нисколько этому не удивлен - купил Штаты, сказав: "Мы решили заполучить Венесуэлу, какие бы там причины у нас ни были".

Пока не названы имена тех, кто выступит на благотворительном концерте "Руки прочь от Венесуэлы!", однако кто бы ни принял приглашение от Мадуро, они наверняка столкнутся с международной критикой в свой адрес.

Президента Мадуро поддерживают военные, а также такие мощные союзники, как Россия и Китай. В то же время Хуан Гуайдо, утверждающий, что выборы в мае прошлого года, на которых победил Мадуро, были фальсифицированы и на основании этого объявивший себя 23 января 2019 года временным президентом, полагается на помощь США и большинство южноамериканских и европейских стран.