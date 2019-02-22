Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зачем покупать билет до Осло, если вы направляетесь во Франкфурт?

Авиакомпания Lufthansa подала в суд на пассажира за то, что тот пропустил стыковочный рейс. Авиаперевозчик потребовал компенсацию в размере более 2000 долларов.

Выглядит как довольно жесткое наказание для пассажира, который не улетел до конечного пункта назначения. Однако в авиакомпании так не считают.

Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении телекомпании Си-эн-эн, пассажир, имя которого не называется, приобрел билет из Сиэтла в Осло и пропустил последний стыковочный рейс при пересадке во Франкфурте.

В авиакомпании утверждают, что пассажир пропустил рейс намеренно, и, хотя он купил билет до Осло, в столицу Норвегии он лететь не собирался.

Просто стыковочный рейс до Осло с пересадкой во Франкфурте был заметно дешевле, чем прямой перелет из Сиэтла во Франкфурт.

Способ сэкономить

Такая практика намеренного пропуска стыковочного рейса получила название "скиплаггинг" (от англ. skiplagging - пропуск последнего сегмента полета - так называемого плеча - на рейсах с пересадкой). Как правило, такой схемой пользуются пассажиры, желающие сэкономить деньги на перелете.

Стыковочные рейсы, как правило, предполагают пересадку в городе, где находится основной хаб авиакомпании. Такой перелет может быть дешевле, чем прямой рейс до места пересадки, так как стоимость авиабилетов определяется не расходами на перелет, а спросом на выбранное направление. Снижая цены на непопулярные направления, авиакомпании преследуют две основные задачи: реклама и дозагрузка рейсов.

Как правило, пересадка осуществляется в узловых аэропортах авиакомпании и обходится ей значительно дешевле, чем если бы осуществлялась в каком-либо другом пункте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Те, кто пользуются "скиплаггингом", как правило путешествуют без багажа

"Например, прямой перелет из Сиэтла в Колумбус у Alaska Airlines будет стоить 250 долларов, - говорит Трейси Стюарт, редактор сайта о путешествиях airfarewatchdog.com. - А у авиакомпании American Airlines на этом направлении нет прямых рейсов, только стыковочные - с пересадкой в Чикаго - по такой же цене, чтобы конкурировать с компанией Alaska", - продолжает Стюарт.

Как говорит Стюарт, пассажиры, которых интересует перелет из Сиэтла в Чикаго (прямой перелет по этому направлению стоит дороже), могут купить билеты на Аляску с пересадкой в Чикаго и намеренно пропустить стыковочный рейс.

"Это лазейка, которой с легкостью можно воспользоваться", - говорит эксперт.

Зачем платить больше?

По словам аналитиков, скиплаггинг - не такое уж новое явление. Но число пассажиров, пользующихся такой схемой, становится все больше.

"Многие авиакомпании десятки лет предлагают более дешевые билеты на стыковочные рейсы с пересадкой в аэропорту, где базируется авиакомпания. Годами авиакомпании закрывали глаза на действия пассажиров, намеренно пропускающих последний стыковочный рейс. Потому что они все равно покупали билеты и занимали места", - говорит аналитик Джон Грант из консалтинговой компании JG Aviation Consultants.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты говорят, что авиакомпании много лет закрывали глаза на скиплаггинг. Но это явление становится все более массовым, и авиакомпании рискуют понести серьезные потери

Однако за последнее время число сайтов, помогающих пассажирам купить билеты по этой схеме, значительно увеличилось. На одном из таких сайтов довольно просто объясняются основные преимущества "скиплаггинга". Прямой перелет из Атланты в Орландо стоит 250 долларов, а стыковочный рейс из Атланты в Даллас с пересадкой в Орландо - 130 долларов.

"Заплатите 130 долларов и выходите в Орландо!" - говорится на сайте.

Авиакомпании заявляют, что они несут финансовые потери из-за пассажиров, пользующихся такой схемой перелета. С их слов, скиплаггинг лишает их дохода от продажи билетов тем пассажирам, которые летят по популярному направлению, и лишает возможности продать билеты на тот рейс, который пропускают такие пассажиры.

Можно ли подать в суд за скиплаггинг?

Пассажир, против которого Lufthansa подала иск, хотел добраться до Берлина, куда он улетел другим рейсом, пропустив рейс Франкфурт - Осло.

Авиакомпания обвиняет пассажира в нарушении условий контракта и в качестве компенсации требует выплатить 2300 долларов, которые авиакомпания, как она утверждает, потеряла из-за намеренного пропуска стыковочного рейса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Lufthansa. по словам экспертов, хочет, чтобы этот кейс послужил назиданием другим. Судебные издержки авиакомпании значительно превышают размер искового требования

Однако суд в Берлине в декабре отклонил иск авиаперевозчика. В авиакомпании заявили, что подадут апелляцию.

"Lufthansa несет значительно более серьезные судебные издержки, чем те деньги, которые, как уверяют в авиакомпании, она потеряла из-за действий пассажира. Но они хотят дать понять, что больше не намерены мириться с такой практикой", - говорит Стюарт.

До этого максимум, что могли сделать авиакомпании, уличив пассажира в скиплаггинге, - лишить его всех накоплений в бонусной программе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скиплаггинг может быть довольно рисковым предприятием, когда, например, из-за непредвиденных обстоятельств именится аэропорт пересадки

Пассажиры, практикующие скиплаггинг, вынуждены путешествовать налегке, потому что багаж, как правило, направляется сразу в конечный пункт назначения.

Есть также опасность, что самолет будет направлен в другой аэропорт - например, из-за плохих погодных условий или других непредвиденных обстоятельств.

Тем не менее преимущества такой схемы зачастую перевешивают возможные риски.

"Трудно осуждать тех, кто пытается сэкономить деньги на перелете. Тем более, когда система продажи авиабилетов имеет такие очевидные лазейки", - говорит Стюарт.