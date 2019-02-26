Гарри и Меган в Марокко - последняя поездка перед рождением первенца. Фото
Мало церемоний, много смысла. Так описывает визит герцога и герцогини Сассекских в Марокко корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд. Каждое мероприятие во время визита, по его словам, было организовано так, чтобы оно максимально отвечало целям поездки и соответствовало интересам четы.
Мы представляем подборку лучших фотографий трехдневного визита принца Гарри с супругой в Марокко.
Этот визит будет последней официальной заграничной поездкой пары перед появлением на свет их первенца. Как ожидается, это произойдет в апреле или мае.
Герцогиню Сассекскую везде встречали лучшими пожеланиями. Студентка одного из центров "Образование для всех" нарисовала на руке герцогини узор хной - так называемые менди, или мехенди, что, по поверью, должно принести еще не родившемуся ребенку герцогини удачу. Образовательный центр, который посещали принц Гарри с супругой Меган, помогает получить образование девочкам из сельских районов, семьи которых не могут позволить себе дать ребенку образование.
Герцог и герцогиня Сассекские также присутствовали на матче по мини-футболу между смешанными командами образовательного центра. Супруга принца Гарри поговорила на французском с голкипером одной из команд. После матча она сказала студентам: "Мы очень гордимся вами, вы прекрасный пример для других".
В резиденции посла Великобритании герцогиню встретили традиционным приветствием - омовением рук розовой водой. Позже Меган выступила с речью, в которой сказала, что женщины во всем мире должны бросать вызов несправедливости.
В программе визита герцога и герцогини Сассекских было место и развлечениям. Пара попробовала некоторые блюда марокканской кухни, приготовленные известным шеф-поваром Мохой Федалом, который на местном телевидении ведет популярное кулинарное шоу.
"Приезжайте со своим ребенком к нам, и я приготовлю для вас троих", - сказал он принцу Гарри и его супруге.
Во время этого же обеда дети приготовили марокканские лепешки по рецепту из кулинарной книги, изданной герцогиней Сассекской, чтобы поддержать семьи, пострадавшие от пожара в высотке Гренфелл-тауэр в Лондоне.
Герцог и герцогиня Сассекские посетили центр, где практикуется иппотерапия - метод реабилитации посредством лечебной верховой езды для детей с особенностями развития.
Они встретились с пациенткой центра, 20-летней Экрам, у которой диагностирован синдром Дауна.
"Мне нравится быть рядом с лошадьми, с ними чувствуешь себя спокойнее и увереннее", - сказала девушка. "Какая прекрасная леди", - ответила ей Меган.
Визит завершился чаепитием с королем Мухаммедом VI в королевском дворце в городе Сале. Принц Гарри передал марокканскому монарху письмо от британской королевы Елизаветы II.
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